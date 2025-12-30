Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летний вкус посреди зимы: как слоеный салат с грибами и ветчиной заставляет гостей забыть про Оливье

Салат "Август" с грибами, картошкой и ветчиной готовят слоями
Еда

Новогодний стол — это всегда поле для кулинарных экспериментов, где можно отойти от привычных шаблонов. Идеальным решением станет многослойный салат с глубоким вкусом и интересной текстурой, который напомнит о летнем изобилии даже зимним вечером. Такое блюдо впечатлит гостей своей сытностью и оригинальностью.

Слоёный салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слоёный салат

Почему салат "Август" подходит для праздника

Это блюдо удачно сочетает в себе несколько важных качеств: насыщенный вкус, эффектную подачу и возможность приготовления заранее. Комбинация копченой ветчины, маринованных огурцов, грибов и свежих овощей создает гармоничный и запоминающийся вкусовой букет. Салат получается очень сытным и может выступать в роли самостоятельного блюда.

"В этом блюде сочетаются свежие овощи и лесные грибы, которые по традиции собирают в самом разгаре лета", — отмечает автор рецепта дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Несмотря на название, салат прекрасно готовится круглый год. Вместо лесных грибов можно использовать доступные шампиньоны или вешенки, которые сохраняют структуру после обжарки и придают блюду характерный аромат.

Ингредиенты для салата "Август"

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 средние картофелины (для варки в мундире).

  • 350 граммов вареных грибов (шампиньоны, вешенки или смесь лесных).

  • 150 граммов копченой ветчины.

  • 2 маринованных огурца.

  • 1 репчатая луковица.

  • 1 морковь.

  • 3 куриных яйца, сваренных вкрутую.

  • 100 граммов твердого сыра.

  • Майонез, соль по вкусу.

  • Растительное масло для жарки.

Пошаговое приготовление салата

  1. Подготовьте основу. Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте лук с морковью на масле до мягкости.

  2. Подготовьте грибную начинку. Предварительно отваренные грибы нарежьте некрупно. Добавьте их к обжаренным луку и моркови на сковороду и жарьте вместе еще 5-7 минут до легкой румяности. Посолите по вкусу и дайте остыть.

  3. Подготовьте остальные слои. Ветчину и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Сыр и вареные яйца натрите на отдельных терках (крупной и мелкой соответственно).

  4. Соберите салат. На плоское сервировочное блюдо выкладывайте слои в следующей последовательности, промазывая каждый, кроме последнего, майонезом:

    • Первый слой: натертый вареный картофель.

    • Второй слой: кубики копченой ветчины.

    • Третий слой: кубики маринованных огурцов.

    • Четвертый слой: тертый сыр.

    • Пятый слой: остывшая обжаренная смесь грибов с морковью и луком.

    • Шестой слой (финальный): тертые яйца.

  5. Дайте салату настояться. Готовый салат уберите в холодильник минимум на 30 минут, а лучше на 1-2 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Плюсы и минусы салата "Август"

Это блюдо обладает неоспоримыми достоинствами. Во-первых, его можно собрать за несколько часов до праздника, что экономит время в день мероприятия. Во-вторых, он очень сытный и может заменить несколько закусок сразу. В-третьих, вариативность: грибы и тип ветчины можно выбирать на свой вкус.

К минусам можно отнести относительно долгий процесс подготовки всех ингредиентов (варка, жарка, нарезка). Также салат довольно калориен из-за майонеза и ветчины, что стоит учитывать при составлении меню.

Популярные вопросы о салате

Какие грибы лучше всего подойдут для этого рецепта?
Идеальны шампиньоны или вешенки — они доступны, хорошо жарятся и не горчат. Если есть возможность, можно использовать смесь замороженных или сушеных лесных грибов (предварительно отваренных), они придадут более яркий аромат.

Можно ли заменить копченую ветчину?
Да, ее можно заменить обычной вареной ветчиной, куриной грудкой или даже отварным языком. Копченый вкус придаст блюду характер, но без него салат тоже получится вкусным, хотя и другим.

Какой майонез лучше использовать для пропитки?
Выбирайте качественный майонез с хорошим составом или приготовьте домашний. Чтобы салат не был слишком тяжелым, можно чередовать слои майонеза и нежирной сметаны, либо использовать легкий майонезный соус.

