Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Шампиньоны под сырным покровом — не просто закуска, а главный трофей праздника: гости будут искать рецепт до утра

Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Еда

Праздничный стол — это возможность для творчества и новых гастрономических открытий. Отойдите от традиционных салатов и предложите гостям эффектную горячую закуску, которая станет настоящим кулинарным событием вечера. Такие блюда запоминаются надолго и создают особую атмосферу.

Запечённые фаршированные грибы
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые фаршированные грибы

Преимущества новых решений

Приготовление необычных блюд — это способ проявить заботу и удивить близких. Современные рецепты часто требуют минимум времени на готовку, позволяя провести больше времени с семьей. Кроме того, эксперименты с форматом и подачей делают праздник динамичным и запоминающимся.

Домашние и гости удивятся, а потом потребуют добавки по двум причинам — это вкусно и это нестандартно.

В основе многих удачных рецептов лежат простые и доступные продукты. Их комбинация и способ приготовления создают тот самый "вау-эффект", который ценят все гости.

Ингредиенты для "Сокровищ Нового года"

Для приготовления этой закуски вам потребуются следующие продукты:

  • 10 крупных шампиньонов с широкими шляпками.

  • 160 граммов твердого сыра (например, Гауда или Российский).

  • 2 средних томата.

  • 2 репчатые луковицы.

  • 2 столовые ложки растительного масла для жарки.

  • Соль и молотый черный перец по вкусу.

Пошаговое приготовление закуски

  1. Подготовьте шампиньоны. Тщательно промойте грибы. Аккуратно отделите ножки от шляпок, стараясь не повредить последние. Шляпки отложите в сторону — они будут служить основой для закуски.

  2. Приготовьте начинку. Грибные ножки мелко порубите. Лук очистите и также мелко нарежьте. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и измельченные ножки в течение 5-7 минут до мягкости. В конце приправьте солью и перцем.

  3. Соберите основу. Натрите сыр на крупной терке. Смешайте большую часть сыра с остывшей грибно-луковой начинкой.

  4. Начините грибы. Противень застелите бумагой для выпечки. Шляпки грибов выложите отверстием вверх. Плотно наполните каждую шляпку сырно-грибной смесью.

  5. Добавьте томаты и сыр. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. На каждую начиненную шляпку положите по кружочку томата. Сверху накройте оставшимся сыром, нарезанным тонкими пластинками.

  6. Запекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Отправьте противень с грибами запекаться на 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте закуску горячей.

Советы по приготовлению и подаче

Чтобы блюдо получилось идеальным, выбирайте самые свежие и крепкие шампиньоны — их шляпки лучше держат форму. Для более пикантного вкуса в начинку можно добавить немного чеснока или мелко рубленной зелени, например, петрушки или укропа. Подавать "Сокровища Нового года" лучше сразу после духовки, пока сыр тянется, а грибы источают аромат.

Популярные вопросы о праздничных закусках

Можно ли приготовить эту закуску заранее?
Основную подготовку можно провести за несколько часов: вымыть грибы, приготовить начинку и даже нафаршировать шляпки. Но запекать их рекомендуется непосредственно перед подачей, чтобы сохранить аппетитную хрустящую текстуру и вид расплавленного сыра.

Чем можно заменить шампиньоны?
Для этого рецепта хорошо подойдут другие грибы с крупными шляпками, например, портобелло. Однако шампиньоны наиболее доступны и имеют нейтральный вкус, который идеально сочетается с сыром и томатом.

Что подавать к такой горячей закуске?
"Сокровища Нового года" самодостаточны, но их можно дополнить легким овощным салатом или свежими булочками. В качестве напитка отлично подойдет белое вино или игристое.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты новый год кулинария
Новости Все >
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Полноприводные кемпервэны обеспечивают проходимость на снегу, песке и бездорожье
Томатам и перцам зимой требуется до 16 часов освещения — данные Antonovsad
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Гороскоп на 30 декабря: день для мягкого завершения дел
Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Сухой воздух в салоне предотвращает обмерзание стекол ночью
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
ДНК анализ выявил совпадение глобстеров с кашалотом — IFLscience
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.