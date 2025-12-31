Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Праздничное горячее, которое встречают аплодисментами: Картофельный шницель по-венски покоряет столы

"Картофельный шницель" запекают 50 минут до румяной корочки
Еда

Новогодний стол может быть не только сытным, но и по-европейски элегантным. В 2026 году всё больше хозяек выбирают уютные, понятные блюда с ресторанным настроением — такие, чтобы понравились всем без исключения. Запеканка "Картофельный шницель" как раз из этой категории: с золотистой корочкой и нежной серединой. 

Картофельный шницель
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Картофельный шницель

Австрийское настроение без билета в Вену

Венская кухня известна умением превращать простые продукты в блюда с характером. "Картофельный шницель" — не классический шницель в привычном понимании, а запеканка, вдохновлённая тем же принципом: сытно, нежно внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Она легко заменяет и горячее, и гарнир, а на праздничном столе выглядит цельно и уверенно.

Особенно удобно, что блюдо не требует сложных техник. Его можно собрать заранее, отправить в духовку в нужный момент и не переживать за результат — запеканка прощает мелкие огрехи и всегда получается удачной.

Ингредиенты для запеканки Картофельный шницель

Список продуктов простой и доступный, без редких позиций:

  • картофель — 1 кг
  • репчатый лук — 2 шт.
  • ветчина или копчёная колбаса — 150 г
  • сливки — 200 мл
  • молоко — 100 мл
  • яйца — 3 шт.
  • тёртый сыр (например, эмменталь) — 150 г
  • мука — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • чёрный перец — по вкусу
  • мускатный орех — по вкусу
  • панировочные сухари — для формы
  • растительное или сливочное масло — для смазывания формы

Как готовится картофельный шницель в духовке

Картофель отваривают в мундире до готовности, остужают и очищают — так он сохраняет структуру и не превращается в пюре. Лук нарезают полукольцами, ветчину или колбасу — тонкими ломтиками. Духовку заранее разогревают до 180 градусов.

Форму для запекания смазывают маслом и посыпают панировочными сухарями — это важный шаг для той самой "шницельной" корочки. Ингредиенты выкладывают слоями: картофель, лук, ветчина. Слои можно повторить, слегка прижимая их ложкой.

Яйца взбивают со сливками, молоком, мукой и специями до однородности. Этой заливкой аккуратно покрывают содержимое формы, а сверху щедро посыпают тёртым сыром. Запекают блюдо 40-50 минут до уверенной румяной корочки, после чего дают ему "отдохнуть" 10 минут перед подачей. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение: картофельный шницель и классические запеканки

В отличие от привычных картофельных запеканок, этот вариант получается более слоёным и плотным. Он ближе по ощущению к горячему блюду, чем к гарниру. Классические запеканки часто мягкие и однородные, а "картофельный шницель" сохраняет текстуру ломтиков и выигрывает за счёт контраста корочки и начинки.

Советы по приготовлению

  1. Варите картофель заранее, чтобы он полностью остыл перед нарезкой.

  2. Нарезайте ингредиенты тонко — так запеканка пропечётся равномерно.

  3. Не жалейте сухарей для формы, они отвечают за хруст.

  4. Дайте блюду постоять после духовки, чтобы слои "схватились".

Популярные вопросы о картофельном шницеле

Можно ли заменить ветчину?
Да, подойдёт копчёная курица, бекон или даже обжаренные грибы.

Какой сыр лучше использовать?
Эмменталь, гауда или любой полутвёрдый сыр с хорошей плавкостью.

Подходит ли блюдо для новогоднего стола?
Да, оно эффектно выглядит, легко режется и не требует соусов.

Можно ли приготовить заранее?
Запеканку удобно собрать за несколько часов и поставить в духовку перед подачей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты запеканка картофель новогодний стол
Новости Все >
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Короткие поездки ускоряют износ двигателя автомобиля — Jalopnik
Перелёты вызывают у детей стресс из-за давления и шума — семейные психологи
В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Сейчас читают
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Последние материалы
Перелёты вызывают у детей стресс из-за давления и шума — семейные психологи
Депрессия затрагивает до 40% людей в развитых странах — врач-психиатр Шуров
В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci
Потребительские расходы в России выросли на 13,9 процента — СберИндекс
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Закусочный торт из шпината готовится за 15 минут
Длина тела орлиной акулы составляла около 1,6 метра
Бегония iCandy цветёт в полутени и не боится дождя
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.