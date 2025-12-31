Праздничное горячее, которое встречают аплодисментами: Картофельный шницель по-венски покоряет столы

Новогодний стол может быть не только сытным, но и по-европейски элегантным. В 2026 году всё больше хозяек выбирают уютные, понятные блюда с ресторанным настроением — такие, чтобы понравились всем без исключения. Запеканка "Картофельный шницель" как раз из этой категории: с золотистой корочкой и нежной серединой.
Венская кухня известна умением превращать простые продукты в блюда с характером. "Картофельный шницель" — не классический шницель в привычном понимании, а запеканка, вдохновлённая тем же принципом: сытно, нежно внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Она легко заменяет и горячее, и гарнир, а на праздничном столе выглядит цельно и уверенно.
Особенно удобно, что блюдо не требует сложных техник. Его можно собрать заранее, отправить в духовку в нужный момент и не переживать за результат — запеканка прощает мелкие огрехи и всегда получается удачной.
Список продуктов простой и доступный, без редких позиций:
Картофель отваривают в мундире до готовности, остужают и очищают — так он сохраняет структуру и не превращается в пюре. Лук нарезают полукольцами, ветчину или колбасу — тонкими ломтиками. Духовку заранее разогревают до 180 градусов.
Форму для запекания смазывают маслом и посыпают панировочными сухарями — это важный шаг для той самой "шницельной" корочки. Ингредиенты выкладывают слоями: картофель, лук, ветчина. Слои можно повторить, слегка прижимая их ложкой.
Яйца взбивают со сливками, молоком, мукой и специями до однородности. Этой заливкой аккуратно покрывают содержимое формы, а сверху щедро посыпают тёртым сыром. Запекают блюдо 40-50 минут до уверенной румяной корочки, после чего дают ему "отдохнуть" 10 минут перед подачей. Об этом сообщает NEWS.RU.
В отличие от привычных картофельных запеканок, этот вариант получается более слоёным и плотным. Он ближе по ощущению к горячему блюду, чем к гарниру. Классические запеканки часто мягкие и однородные, а "картофельный шницель" сохраняет текстуру ломтиков и выигрывает за счёт контраста корочки и начинки.
Варите картофель заранее, чтобы он полностью остыл перед нарезкой.
Нарезайте ингредиенты тонко — так запеканка пропечётся равномерно.
Не жалейте сухарей для формы, они отвечают за хруст.
Дайте блюду постоять после духовки, чтобы слои "схватились".
Можно ли заменить ветчину?
Да, подойдёт копчёная курица, бекон или даже обжаренные грибы.
Какой сыр лучше использовать?
Эмменталь, гауда или любой полутвёрдый сыр с хорошей плавкостью.
Подходит ли блюдо для новогоднего стола?
Да, оно эффектно выглядит, легко режется и не требует соусов.
Можно ли приготовить заранее?
Запеканку удобно собрать за несколько часов и поставить в духовку перед подачей.
