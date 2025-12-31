Праздничное горячее, которое встречают аплодисментами: Картофельный шницель по-венски покоряет столы

"Картофельный шницель" запекают 50 минут до румяной корочки

Новогодний стол может быть не только сытным, но и по-европейски элегантным. В 2026 году всё больше хозяек выбирают уютные, понятные блюда с ресторанным настроением — такие, чтобы понравились всем без исключения. Запеканка "Картофельный шницель" как раз из этой категории: с золотистой корочкой и нежной серединой.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Картофельный шницель

Австрийское настроение без билета в Вену

Венская кухня известна умением превращать простые продукты в блюда с характером. "Картофельный шницель" — не классический шницель в привычном понимании, а запеканка, вдохновлённая тем же принципом: сытно, нежно внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Она легко заменяет и горячее, и гарнир, а на праздничном столе выглядит цельно и уверенно.

Особенно удобно, что блюдо не требует сложных техник. Его можно собрать заранее, отправить в духовку в нужный момент и не переживать за результат — запеканка прощает мелкие огрехи и всегда получается удачной.

Ингредиенты для запеканки Картофельный шницель

Список продуктов простой и доступный, без редких позиций:

картофель — 1 кг

репчатый лук — 2 шт.

ветчина или копчёная колбаса — 150 г

сливки — 200 мл

молоко — 100 мл

яйца — 3 шт.

тёртый сыр (например, эмменталь) — 150 г

мука — 1 ст. л.

соль — по вкусу

чёрный перец — по вкусу

мускатный орех — по вкусу

панировочные сухари — для формы

растительное или сливочное масло — для смазывания формы

Как готовится картофельный шницель в духовке

Картофель отваривают в мундире до готовности, остужают и очищают — так он сохраняет структуру и не превращается в пюре. Лук нарезают полукольцами, ветчину или колбасу — тонкими ломтиками. Духовку заранее разогревают до 180 градусов.

Форму для запекания смазывают маслом и посыпают панировочными сухарями — это важный шаг для той самой "шницельной" корочки. Ингредиенты выкладывают слоями: картофель, лук, ветчина. Слои можно повторить, слегка прижимая их ложкой.

Яйца взбивают со сливками, молоком, мукой и специями до однородности. Этой заливкой аккуратно покрывают содержимое формы, а сверху щедро посыпают тёртым сыром. Запекают блюдо 40-50 минут до уверенной румяной корочки, после чего дают ему "отдохнуть" 10 минут перед подачей. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение: картофельный шницель и классические запеканки

В отличие от привычных картофельных запеканок, этот вариант получается более слоёным и плотным. Он ближе по ощущению к горячему блюду, чем к гарниру. Классические запеканки часто мягкие и однородные, а "картофельный шницель" сохраняет текстуру ломтиков и выигрывает за счёт контраста корочки и начинки.

Советы по приготовлению

Варите картофель заранее, чтобы он полностью остыл перед нарезкой. Нарезайте ингредиенты тонко — так запеканка пропечётся равномерно. Не жалейте сухарей для формы, они отвечают за хруст. Дайте блюду постоять после духовки, чтобы слои "схватились".

Популярные вопросы о картофельном шницеле

Можно ли заменить ветчину?

Да, подойдёт копчёная курица, бекон или даже обжаренные грибы.

Какой сыр лучше использовать?

Эмменталь, гауда или любой полутвёрдый сыр с хорошей плавкостью.

Подходит ли блюдо для новогоднего стола?

Да, оно эффектно выглядит, легко режется и не требует соусов.

Можно ли приготовить заранее?

Запеканку удобно собрать за несколько часов и поставить в духовку перед подачей.