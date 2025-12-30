Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главное блюдо новогодних каникул: солянка, что возвращает силы быстрее кофе и свежего воздуха

Еда

Несмотря на название, эта солянка вовсе не "на один день" и одинаково хорошо подходит для любого утра длинных зимних каникул. Густая, насыщенная и ароматная, она возвращает силы после праздников и легко заменяет полноценный обед или ужин. Это тот самый суп, который хочется есть медленно, смакуя каждый ингредиент. 

Солянка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему солянка 1 января так ценится

Главный секрет этой солянки — богатый мясной состав и долгая, неспешная варка. Говяжья грудинка дает плотный, насыщенный бульон, язык добавляет глубину вкуса, куриные бедрышки делают текст мягче, а бекон отвечает за аппетитные копченые ноты. В итоге получается блюдо, которое не просто утоляет голод, а по-настоящему согревает.

Еще одно достоинство — универсальность. Такая солянка одинаково уместна после шумного застолья, за семейным обедом или в качестве сытного ужина в морозный день. К тому же на следующий день она становится еще вкуснее.

Ингредиенты для солянки на 10 порций

Для приготовления понадобятся продукты, которые легко найти, но именно их сочетание создает тот самый "праздничный" вкус:

  • 2 кг говяжьей грудинки
  • 1 говяжий язык весом около 1,3 кг
  • 4-5 филе куриных бедрышек
  • 200 г нежирного бекона
  • 1 луковица для бульона
  • 1 морковь для бульона
  • 3 репчатые луковицы
  • 4 соленых огурца
  • 200 г томатного пюре
  • 1 ст. л. сладкой паприки
  • растительное масло
  • соль и черный перец по вкусу

Для подачи:

  • ломтики лимона
  • оливки
  • каперсы

Основа вкуса: правильный бульон и мясо

Самый трудоемкий этап — приготовление бульона. Грудинку заливают холодной водой и варят на слабом огне несколько часов, обязательно снимая пену. Подпеченные лук и морковь добавляют глубину вкуса и красивый цвет. После варки бульон процеживают, мясо отделяют от костей, нарезают и возвращают обратно, включая мелко порубленную соединительную ткань — именно она отвечает за характерную густоту.

Говяжий язык варят параллельно, затем остужают, очищают и нарезают аккуратными кубиками. Он делает солянку более сложной по текстуре и вкусу, не перегружая блюдо жирностью.

Обжарка и баланс кисло-соленых нот

Лук, бекон и курицу обжаривают отдельно до золотистости — этот шаг формирует ароматическую основу солянки. Паприку добавляют в самом конце, чтобы она не подгорела и сохранила сладкий аромат. Соленые огурцы также обжаривают отдельно: так их вкус становится мягче и гармоничнее.

Томатное пюре вводят уже в финале. Оно не должно доминировать, а лишь объединять все ингредиенты. Кислинку и свежесть добавляют лимон, каперсы и оливки, которые кладут непосредственно при подаче. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы по приготовлению солянки

  1. Варите бульон только на минимальном огне, не допуская бурного кипения.

  2. Обязательно процеживайте бульон для чистого вкуса.

  3. Язык остужайте после варки — так его легче очистить.

  4. Огурцы и томат добавляйте отдельно, контролируя кислоту.

  5. Дайте солянке настояться несколько часов перед подачей.

Популярные вопросы о солянке "1 января"

Можно ли упростить рецепт?
Да, можно убрать язык или бекон, но вкус станет менее насыщенным.

Сколько хранится солянка?
В холодильнике — до трех суток, на второй день она обычно еще вкуснее.

Можно ли замораживать?
Да, солянка хорошо переносит заморозку, если не добавлять лимон заранее.

Чем лучше подавать?
Классика — лимон, каперсы, оливки и свежий хлеб.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы супы рецепты
