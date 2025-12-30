Главное блюдо новогодних каникул: солянка, что возвращает силы быстрее кофе и свежего воздуха

Несмотря на название, эта солянка вовсе не "на один день" и одинаково хорошо подходит для любого утра длинных зимних каникул. Густая, насыщенная и ароматная, она возвращает силы после праздников и легко заменяет полноценный обед или ужин. Это тот самый суп, который хочется есть медленно, смакуя каждый ингредиент.
Главный секрет этой солянки — богатый мясной состав и долгая, неспешная варка. Говяжья грудинка дает плотный, насыщенный бульон, язык добавляет глубину вкуса, куриные бедрышки делают текст мягче, а бекон отвечает за аппетитные копченые ноты. В итоге получается блюдо, которое не просто утоляет голод, а по-настоящему согревает.
Еще одно достоинство — универсальность. Такая солянка одинаково уместна после шумного застолья, за семейным обедом или в качестве сытного ужина в морозный день. К тому же на следующий день она становится еще вкуснее.
Для приготовления понадобятся продукты, которые легко найти, но именно их сочетание создает тот самый "праздничный" вкус:
Для подачи:
Самый трудоемкий этап — приготовление бульона. Грудинку заливают холодной водой и варят на слабом огне несколько часов, обязательно снимая пену. Подпеченные лук и морковь добавляют глубину вкуса и красивый цвет. После варки бульон процеживают, мясо отделяют от костей, нарезают и возвращают обратно, включая мелко порубленную соединительную ткань — именно она отвечает за характерную густоту.
Говяжий язык варят параллельно, затем остужают, очищают и нарезают аккуратными кубиками. Он делает солянку более сложной по текстуре и вкусу, не перегружая блюдо жирностью.
Лук, бекон и курицу обжаривают отдельно до золотистости — этот шаг формирует ароматическую основу солянки. Паприку добавляют в самом конце, чтобы она не подгорела и сохранила сладкий аромат. Соленые огурцы также обжаривают отдельно: так их вкус становится мягче и гармоничнее.
Томатное пюре вводят уже в финале. Оно не должно доминировать, а лишь объединять все ингредиенты. Кислинку и свежесть добавляют лимон, каперсы и оливки, которые кладут непосредственно при подаче. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
Варите бульон только на минимальном огне, не допуская бурного кипения.
Обязательно процеживайте бульон для чистого вкуса.
Язык остужайте после варки — так его легче очистить.
Огурцы и томат добавляйте отдельно, контролируя кислоту.
Дайте солянке настояться несколько часов перед подачей.
Можно ли упростить рецепт?
Да, можно убрать язык или бекон, но вкус станет менее насыщенным.
Сколько хранится солянка?
В холодильнике — до трех суток, на второй день она обычно еще вкуснее.
Можно ли замораживать?
Да, солянка хорошо переносит заморозку, если не добавлять лимон заранее.
Чем лучше подавать?
Классика — лимон, каперсы, оливки и свежий хлеб.
