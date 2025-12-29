Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сытный, густой и будто домашний оберег: этот суп не зря варят зимой большими кастрюлями

Еда

Сытный суп из черноглазого гороха давно считается блюдом, которое приносит ощущение уюта и благополучия, особенно в холодное время года. Его часто готовят к Новому году, но он одинаково хорош и для обычного зимнего ужина. Насыщенный вкус мяса, бобовых и специй делает этот суп полноценным обедом для всей семьи. Об этом рассказывают кулинарные материалы Allrecipes.

Почему черноглазый гороховый суп так популярен

Черноглазый горох ценят за питательность и мягкий вкус, который легко сочетается с мясом и овощами. В супах он сохраняет форму, но становится нежным, создавая густую и насыщенную текстуру — по этому принципу строятся и другие уютные первые блюда, включая варианты вроде бархатистого горохового супа.

В сочетании со свиной колбасой и говяжьим фаршем блюдо получается особенно сытным и хорошо согревающим. Такой суп часто готовят большими порциями: он хорошо хранится, становится еще вкуснее на следующий день и отлично подходит для семейных обедов в холодные вечера.

Основа вкуса: мясо, овощи и специи

Ключ к насыщенному вкусу — правильная обжарка мяса. Свиная колбаса и говяжий фарш готовятся вместе с луком до полной готовности, что позволяет жиру и сокам раскрыть аромат. Лук придает сладковатые нотки и смягчает вкус бобовых.

Томатная основа создается сразу из нескольких компонентов: нарезанных томатов, томатов с зеленым чили и дополнительного зеленого перца. Это делает вкус более глубоким и слегка пикантным. Дополняют композицию патока, вустерширский соус, чесночная соль, тмин и черный перец.

Как готовится суп

Процесс не требует сложных кулинарных навыков и подходит даже для начинающих.

В глубокой кастрюле или казане обжаривают колбасу, фарш и лук до исчезновения розового цвета у мяса, затем сливают лишний жир.

Добавляют воду, черноглазый горох, все виды томатов, зеленый чили, бульонные кубики и специи.

Суп доводят до кипения, уменьшают огонь, накрывают крышкой и томят около 45 минут, чтобы вкусы полностью соединились. Такой подход характерен для сытных блюд формата ужина в одной кастрюле, где важна постепенная сборка вкуса.

В результате получается густой, ароматный суп с выраженной мясной основой.

Сравнение: с мясом и без него

Мясная версия отличается высокой калорийностью и подходит для холодных дней. Вегетарианские варианты обычно легче и строятся на овощном бульоне, но уступают по насыщенности вкуса. Добавление колбасы и говядины делает блюдо полноценной заменой второму.

Плюсы и минусы горохового супа

Этот рецепт ценят за простоту и питательность, но есть и нюансы, которые стоит учитывать.

  • Плюсы: высокая сытность, доступные ингредиенты, возможность готовить впрок, насыщенный вкус.
  • Минусы: блюдо довольно калорийное и требует времени на томление.

Советы шаг за шагом для лучшего результата

Используйте толстостенную кастрюлю или казан для равномерного нагрева.

Не пропускайте этап обжарки мяса и лука — он формирует основу вкуса.

Дайте супу настояться 10-15 минут после приготовления.

Подавайте с кукурузным хлебом или свежей выпечкой.

Популярные вопросы о черноглазом гороховом супе

Как выбрать горох для супа?
Удобнее использовать консервированный черноглазый горох, уже готовый к добавлению.

Сколько стоит приготовить такой суп?
Себестоимость умеренная, особенно если готовить сразу на несколько порций.

Что лучше подать к супу?
Классическое дополнение — кукурузный хлеб или простые булочки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
