Наталья Клементьева

Курица сочная, сухарики хрустят, листья не плывут: салат Цезарь для праздника собирают иначе

Новогодний салат "Цезарь" удивляет балансом вкусов
Еда

Новогодний "Цезарь" часто спасает праздничный стол, когда хочется чего-то знакомого, но эффектного. Вроде бы простой салат, а по вкусу многое решают детали: сочность курицы, хруст бекона и правильная подача сухариков.

Салат Цезарь с курицей
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Салат Цезарь с курицей

Если собрать всё аккуратно, получится лёгкое и аппетитное блюдо, которое удобно готовить порционно. Об этом сообщает Povar.ru.

Как приготовить новогодний салат "Цезарь"

Ингредиенты: куриное филе (250 г), бекон (4 штуки), листья салата (2 пучка микса), яйца (4 штуки), пармезан (50 г), заправка по вкусу, соль (щепотка), растительное масло (1 ч. ложка), специи (1 ч. ложка) — на 4 порции. 

  1. Яйца залейте холодной водой, доведите до кипения и сварите вкрутую. Остудите и очистите. При желании вместо этого можно сделать яйца пашот.

  2. Куриное филе вымойте и обсушите. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу.

  3. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте филе на среднем огне до готовности и румяной корочки. Дайте мясу пару минут "отдохнуть", затем нарежьте крупными кусочками.

  4. На отдельной сковороде быстро обжарьте полоски бекона и переложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

  5. Разложите по тарелкам готовый микс салата или вымойте листья, обсушите и порвите руками.

  6. Выложите сверху курицу, добавьте яйца и бекон.

  7. Натрите пармезан прямо перед подачей и посыпьте салат.

  8. Полейте заправкой и подавайте. Сухарики лучше поставить рядом отдельной тарелкой, чтобы каждый добавлял их сам и сохранялся хруст.

Советы по приготовлению салата "Цезарь" 

  1. Листья салата обязательно обсушите: лишняя вода разбавляет соус и портит текстуру.

  2. Курицу солите и приправляйте до жарки, но специи добавляйте умеренно, чтобы не перебить вкус заправки и пармезана.

  3. Бекон обжаривайте до хруста и перекладывайте на салфетку — так салат будет легче.

  4. Заправку добавляйте в самом конце и небольшими порциями, особенно если подаёте на общем блюде.

  5. Сухарики держите отдельно и подавайте рядом — это простая деталь, которая делает "Цезарь" заметно лучше.

Популярные вопросы о новогоднем салате "Цезарь"

Как выбрать салатные листья для "Цезаря"?

Подойдёт микс салатов или листья с нейтральным вкусом и хорошей хрустящей текстурой. Главное — тщательно промыть и хорошо обсушить перед сборкой.

Можно ли приготовить салат заранее?

Можно подготовить компоненты заранее: обжарить курицу и бекон, сварить яйца, вымыть и обсушить листья. Собирать салат и добавлять заправку лучше непосредственно перед подачей, а сухарики держать отдельно.

Сколько нужно заправки, чтобы не переборщить?

Ориентируйтесь на принцип "лучше меньше, чем больше": сначала добавьте немного, перемешайте или распределите по порциям, затем при необходимости добавьте ещё. Так листья останутся лёгкими, а вкус — сбалансированным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
