Светлана Нерадовская

Рейтинг полезности новогоднего стола: неожиданный лидер среди закусок обошёл даже овощные салаты

"Селёдку под шубой" назвали самой полезной новогодней закуской — врач Стародубова
Еда

Планирование новогоднего меню — задача не только вкусная, но и ответственная. Всё чаще хозяйки стремятся совместить гастрономическое разнообразие с пользой для здоровья. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова провела экспресс-оценку традиционных закусок и выделила явных фаворитов.

Новогодний стол
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний стол

Фаворит №1: "Селёдка под шубой"

По мнению эксперта, эта классика русского застолья имеет серьёзные преимущества с точки зрения питательной ценности. Ключ к пользе салата — в удачном сочетании его основных компонентов.

"Специалист обосновала выбор тем, что в этом блюде сочетается польза сельди и свёклы. Одна является богатым источником омега-3 жирных кислот, а вторая — содержит полифенолы и пищевые волокна", — сообщается в телеграм-канале "Московская медицина".

Сельдь является ценным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, важных для здоровья сердца и сосудов. Свёкла богата клетчаткой, способствующей пищеварению, и антиоксидантами. Диетолог также обратила внимание на значительную долю овощей в рецепте (свёкла, картофель, морковь, лук), что повышает содержание витаминов и минералов.

Лидер рейтинга: рыбное заливное

Однако пальму первенства в неофициальном рейтинге самых полезных новогодних закусок эксперт отдала заливному из рыбы. Это блюдо обошло "шубу" по совокупности полезных характеристик.

Антонина Стародубова пояснила, что правильно приготовленное рыбное заливное, как правило, обладает меньшей калорийностью по сравнению с многослойными салатами. Оно сохраняет пользу рыбы как источника омега-3 и качественного белка. Важным преимуществом является отсутствие в его составе майонеза, что делает закуску более лёгкой.

"Важным преимуществом этого блюда является отсутствие майонеза, что делает его более здоровым вариантом для праздничного стола", — отметила диетолог.

Кроме того, при самостоятельном приготовлении можно контролировать количество соли, что важно для людей, следящих за давлением. В качестве основы для желе лучше использовать насыщенный бульон с желатином, который полезен для суставов.

Сравнение полезных свойств двух лидеров

Оба блюда имеют общую сильную сторону — присутствие жирной рыбы, богатой омега-3 кислотами. "Селёдка под шубой" выигрывает за счёт большего разнообразия овощей, дающих клетчатку. Однако она часто содержит майонез, что добавляет калорий и насыщенных жиров.

Рыбное заливное является более "чистым" источником белка и полезных жиров с минимальными добавками. Оно менее калорийно и не содержит тяжёлых соусов. Однако в нём обычно меньше овощной составляющей, если не добавлять зелень, морковь и другие украшения, которые тоже можно съесть.

Плюсы и минусы полезных новогодних закусок

Включая такие блюда в меню, вы получаете несколько преимуществ. Вы снабжаете организм ценными омега-3 кислотами, необходимыми для мозга и сердца. Овощные компоненты и зелень улучшают пищеварение благодаря клетчатке. Эти закуски дают длительное чувство сытости за счёт баланса белка, полезных жиров и сложных углеводов.

Однако есть и нюансы, на которые стоит обратить внимание. Традиционные рецепты "шубы" могут быть пересолены и содержать избыток майонеза, что нивелирует пользу. Покупное заливное часто содержит много соли, консервантов и искусственные усилители вкуса. Даже полезные закуски стоит употреблять в меру в рамках общего праздничного меню, чтобы не переесть.

Советы по приготовлению более полезных версий

  1. Для "Селёдки под шубой": Часть или весь майонез замените на натуральный несладкий йогурт или смесь йогурта с ложкой горчицы. Увеличьте долю свежей или отварной свёклы и моркови. Используйте слабосолёную сельдь и не добавляйте лишней соли.

  2. Для рыбного заливного: Готовьте его самостоятельно из нежирной или жирной рыбы (горбуша, форель, семга). Для бульона используйте больше овощей (лук, морковь, корень петрушки) и специй. Минимизируйте соль, добавляя вместо неё лимонный сок и зелень (укроп, петрушку). Для желирования применяйте натуральный желатин или агар-агар.

  3. Общий подход: Активно добавляйте свежую зелень (укроп, петрушку, зелёный лук) как источник витаминов и антиоксидантов. Подавайте закуски не на огромном блюде, а в отдельных порционных креманках или тарталетках — это помогает контролировать размер порции.

Популярные вопросы о полезных новогодних закусках

Можно ли сделать оливье полезнее?
Да, можно. Замените колбасу на отварную куриную грудку или язык, майонез — на йогуртовый соус, добавьте больше свежего или отварного горошка, огурцов и зелени. Картофель и морковь не исключайте — они дают чувство сытости.

Какая ещё рыба подходит для полезных закусок?
Отличным выбором будет слабосолёная форель, сёмга, скумбрия, приготовленная на гриле или запечённая. Из них можно делать салаты, канапе или паштеты с творожным сыром и зеленью.

Как избежать переедания за праздничным столом?
Начинайте трапезу с лёгких овощных салатов или заливного, которые насытят и подготовят желудок. Старайтесь есть медленно, тщательно пережёвывая пищу. Делайте паузы между блюдами и смещайте фокус на общение, а не только на еду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы диета салаты питание диетолог здоровье новый год полезные советы
