Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Вкус, который нельзя купить в пакетике: три ингредиента, навсегда меняющие представление о горячем шоколаде

Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Еда

Настоящий горячий шоколад — это густой, бархатистый и очень шоколадный напиток, а не просто сладкий порошок, разведённый водой. Приготовить его в домашних условиях проще простого, а результат несравнимо вкуснее магазинных аналогов. Всё, что вам нужно — три базовых ингредиента и десять минут времени.

Горячий шоколад и книга в снежном кафе (уют)
Фото: Grok.com
Горячий шоколад и книга в снежном кафе (уют)

Ингредиенты:

  • Молоко (цельное, 2.5-3.2%) — 500 мл

  • Тёмный шоколад (от 70% какао) — 1 стандартная плитка (90-100 г)

  • Арахисовая паста (без добавок или с кусочками орехов) — 2 столовые ложки

Приготовление пошагово:

  1. Подготовьте шоколад. Разломайте плитку тёмного шоколада на небольшие кусочки или натрите на крупной тёрке. Это поможет ему быстро и равномерно раствориться в молоке, не образуя комков.

  2. Нагрейте молоко. Перелейте молоко в небольшую кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный или средний огонь. Следите, чтобы оно не пригорело.

  3. Добавьте шоколад и пасту. Как только молоко станет тёплым (но не кипящим!), добавьте в кастрюлю нарезанный шоколад и арахисовую пасту.

  4. Растворите ингредиенты. Постоянно помешивая венчиком, доведите смесь до почти кипения. Важно не дать напитку закипеть, иначе шоколад может "схватиться" или молоко — убежать. Мешайте, пока шоколад и арахисовая паста полностью не растворятся, а напиток не станет однородным и слегка густым.

  5. Дайте настояться. Снимите кастрюлю с огня, закройте крышкой и дайте горячему шоколаду настояться 3-5 минут. Это позволит ароматам раскрыться, а текстуре стать ещё более кремовой.

  6. Подавайте. Разлейте напиток по предварительно прогретым кружкам. Попробуйте и при желании добавьте немного сахара, мёда или ванильного сиропа, хотя тёмный шоколад и арахисовая паста уже дают богатый вкус.

Сравнение с магазинным напитком из пакетика

Домашний горячий шоколад кардинально отличается от растворимого. В его основе — настоящее какао-масло из плиточного шоколада, а не обезжиренный какао-порошок и растительные жиры. Напиток получается по-настоящему густым и обволакивающим, а не водянистым. Вы полностью контролируете сладость и состав, избегая консервантов, эмульгаторов и искусственных ароматизаторов. Вкус домашнего варианта — глубокий, сложный и насыщенный.

Плюсы и минусы рецепта

Этот рецепт обладает неоспоримыми достоинствами. Напиток готовится очень быстро из минимума продуктов. Вы получаете полностью натуральный состав без химических добавок. Арахисовая паста придаёт неповторимую ореховую ноту и делает текстуру невероятно шелковистой. Рецепт служит отличной базой для экспериментов: можно добавить щепотку корицы, чили или каплю апельсинового ликёра.

К небольшим минусам можно отнести необходимость использовать качественный тёмный шоколад для лучшего вкуса. Напиток достаточно калориен благодаря шоколаду и ореховой пасте. Также его нужно выпить достаточно быстро, так как при остывании он может загустеть ещё сильнее.

Советы по приготовлению идеального горячего шоколада

  • Выбор шоколада: Чем выше процент какао, тем менее сладким и более "шоколадным" получится напиток. Можно взять шоколад 55-70%.

  • Работа с молоком: Чтобы молоко не пригорело, используйте кастрюлю с антипригарным покрытием или толстым дном и постоянно помешивайте.

  • Если напиток слишком густой: Если горячий шоколад кажется вам чрезмерно насыщенным, просто добавьте немного больше горячего молока и снова перемешайте.

  • Альтернатива арахисовой пасте: Её можно заменить на миндальную, фундуковую пасту или даже на ложку нутеллы для более сладкого варианта. Если у вас аллергия на орехи, просто исключите этот ингредиент — напиток всё равно будет вкусным.

Популярные вопросы о домашнем горячем шоколаде

Чем можно заменить арахисовую пасту?
Её можно не добавлять вовсе или заменить на другую ореховую пасту (миндальную, кешью). Для лёгкой солёной ноты можно добавить щепотку морской соли.

Какой шоколад лучше всего подходит?
Идеально подходит качественный тёмный (десертный) шоколад с содержанием какао от 55%. Молочный шоколад сделает напиток очень сладким, но менее насыщенным по шоколадному вкусу.

Можно ли приготовить напиток на растительном молоке?
Да, отлично подойдёт миндальное, овсяное или кокосовое молоко. Учтите, что каждое из них придаст свой особый привкус. Кокосовое молоко сделает напиток особенно кремовым.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепт напиток шоколад
Новости Все >
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace
Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Сейчас читают
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Розмарин снижает отёчность ног за счёт противовоспалительного действия
Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.