Светлана Нерадовская

Легкость с характером: как пикантная брынза и нежная курица создают идеальный дуэт для новогодней ночи

Для салата "Легкость" с куриным филе и брынзой смешивают оливковое масло и горчицу
Еда

Лёгкие салаты без майонеза становятся фаворитами праздничных столов, ведь они дарят вкус без чувства тяжести. Идеальным примером такого блюда является салат "Лёгкость" с нежным куриным филе и пикантной брынзой. Его приготовление занимает всего около 20 минут, что делает рецепт настоящей палочкой-выручалочкой для хозяйки.

Салат с брынзой и помидорами черри
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с брынзой и помидорами черри

Как приготовить салат "Лёгкость"

Ингредиенты:

  • Для салата:

    • Куриное филе (грудка) — 250 г

    • Листья салата (Айсберг, романо или микс) — 30-50 г

    • Помидоры черри или обычные — 250 г

    • Оливки без косточек — 0,5 банки (около 70-80 г)

    • Сыр брынза — 170 г

    • Растительное масло для жарки, соль, смесь перцев

  • Для заправки:

    • Оливковое масло — 3 ст. л.

    • Горчица (дижонская или зерновая) — 1 ст. л.

    • Сок лимона — 1 ст. л.

    • Сахар — 1 ч. л.

    • Чеснок — 1 зубчик

    • Сушёные орегано и базилик — по 1 щепотке

Приготовление пошагово:

  1. Приготовьте курицу. Куриное филе разрежьте вдоль на два пласта для более быстрого приготовления, слегка отбейте. Приправьте солью и смесью перцев, сбрызните растительным маслом. Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием) и обжарьте курицу с каждой стороны по 3-4 минуты до золотистой корочки и полной готовности внутри. Дайте ей немного остыть.

  2. Нарежьте компоненты. Листья салата порвите руками на удобные для еды кусочки. Помидоры нарежьте: черри пополам, обычные — дольками или кубиками. Остывшее куриное филе нарежьте аккуратными кубиками или тонкими ломтиками.

  3. Соберите основу салата. В просторную салатную миску выложите листья салата, помидоры, нарезанную курицу и оливки. Брынзу пока не добавляйте.

  4. Приготовьте заправку. В отдельной небольшой ёмкости (банке или пиале) соедините оливковое масло, горчицу, лимонный сок и сахар. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите и добавьте туда же. Всыпьте сушёные травы. Тщательно взбейте венчиком или вилкой до состояния однородного эмульгированного соуса.

  5. Заправьте и подавайте. Полейте салат в миске приготовленным соусом и аккуратно перемешайте. Сверху разложите кусочки брынзы, слегка посыпьте ещё щепоткой сушёного орегано для аромата. Подавайте сразу же, чтобы листья салата оставались свежими и хрустящими.

Сравнение с классическим салатом с майонезом

Этот салат кардинально отличается от привычных слоёных салатов. В отличие от блюд с майонеза, "Лёгкость" не создаёт ощущения тяжести в желудке благодаря лёгкой масляно-лимонной заправке. Он сохраняет свежий вкус каждого продукта: сочные помидоры, пряная курица и солоноватая брынза. Такой салат лучше есть сразу после приготовления, в то время как салаты с майонезом часто настаивают. Он является более полезным и диетическим вариантом для праздничного застолья.

Плюсы и минусы рецепта

Этот рецепт обладает целым рядом преимуществ. Он готовится очень быстро, что идеально для неожиданных гостей или когда нет времени на сложные блюда. Салат получается лёгким, свежим и витаминным. Универсальная заправка на основе оливкового масла и лимона подходит и к другим салатам. Кроме того, состав можно легко менять, добавляя, например, сладкий перец или огурцы.

Есть и небольшие ограничения. Салат практически не хранится и не готовится впрок — его нужно съесть сразу после заправки. Вкус блюда напрямую зависит от качества ингредиентов: стоит использовать свежую зелень, хорошую брынзу и сочные помидоры.

Часто задаваемые вопросы о салате

Чем можно заменить брынзу?
Брынзу можно заменить аналогичными рассольными сырами: греческой фетой, адыгейским сыром или даже солёной творожной брынзой. Главное, чтобы сыр был с пикантным, слегка солоноватым вкусом.

Какую горчицу лучше использовать для заправки?
Идеально подойдёт дижонская или зерновая горчица — они дают приятную ароматную остроту без лишней кислоты. Обычная столовая горчица тоже подойдёт, но её вкус более резкий и уксусный.

Можно ли приготовить курицу иначе?
Конечно. Курицу можно не жарить, а отварить, запечь в духовке или приготовить на гриле. Это придаст салату разные вкусовые оттенки. Запечённая с травами курица сделает блюдо ещё ароматнее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы диета салат рецепт курица
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Для салата "Легкость" с куриным филе и брынзой смешивают оливковое масло и горчицу
