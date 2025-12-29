Драгоценность французской кухни для вашей кухни: как обычное молоко и яйца превращаются в шелковый десерт

Крем-карамель запекают при температуре 175 градусов

Этот изысканный французский десерт покоряет нежной консистенцией и волшебным сочетанием сливочного крема и ароматной карамели. Несмотря на аристократичный вид, его приготовление под силу даже новичку на самой обычной кухне.

Ингредиенты:

Для крема: Молоко — 670 мл Сахар — 133 г Яйца куриные — 2 шт. + 2 желтка Ванильный сахар — 1 упаковка (около 8-10 г)

Для карамели: Сахар — 100 г Вода — 2-3 столовые ложки (для смачивания сахара)



Приготовление пошагово:

Подготовка яичной основы

В достаточно объёмную миску разбейте 2 целых яйца и добавьте к ним 2 дополнительных желтка. Всыпьте 133 грамма сахара. С помощью венчика тщательно взбейте массу до однородности. Не нужно добиваться пышной пены, важно лишь полностью соединить ингредиенты до растворения сахарных крупинок.

Приготовление ванильного молока и карамели

В сотейник или небольшую кастрюлю налейте молоко, добавьте ванильный сахар и поставьте на средний огонь. Доведите до состояния, когда у краёв начнёт появляться лёгкая пенка (не давайте молоку сильно кипеть), и сразу снимите с плиты. Дайте молоку немного остыть (около 5-7 минут), чтобы оно было горячим, но не обжигающим. Тонкой струйкой вливайте его в миску с яичной смесь, активно помешивая венчиком. Это предотвратит сворачивание яиц. Для карамели возьмите сотейник с толстым дном. Всыпьте 100 г сахара, сбрызните его водой так, чтобы сахар стал похож на влажный песок. Поставьте на маленький огонь. Во время кипения ингредиенты не перемешиваем, иначе сахар кристаллизуется.

Дождитесь полного растворения сахара и появления золотисто-янтарного оттенка. Аккуратно, можно покачивая сотейник, добейтесь равномерного цвета. Процесс займёт около 5-7 минут. Как только карамель приобретёт нужный цвет, сразу снимите её с огня.

Сборка и запекание десерта

Разлейте горячую карамель по порционным формочкам (рамкины) и дайте ей застыть 2-3 минуты. Процедите яично-молочную смесь через сито, чтобы десерт получился идеально гладким, и разлейте её сверху на карамель в формочки. Разогрейте духовку до 160-170 градусов. Поставьте формочки в глубокий противень и налейте в него горячую воду так, чтобы она доходила примерно до середины высоты рамкинов. Сверху накройте противень листом фольги. Запекайте крем-карамель на водяной бане около 45-50 минут. Готовность проверяется по слегка упругому, но не жидкому центру. Выньте из духовки, дайте остыть в водяной бане до комнатной температуры, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Подача

Перед подачей проведите тонким ножом по внутреннему краю формочки, чтобы отделить десерт от стенок. Накройте формочку сервировочной тарелкой и быстро переверните. Карамельный соус равномерно потечёт вокруг нежного крема.

Плюсы и минусы десерта

Этот классический рецепт имеет свои сильные стороны и нюансы.

К его преимуществам относятся использование простых и доступных ингредиентов, которые почти всегда есть дома, а также эффектный внешний вид, который впечатлит гостей. Десерт не слишком приторный, сбалансированный по вкусу, и его можно приготовить заранее.

Из минусов можно отметить необходимость точности: важно не переварить карамель и не перепечь крем, чтобы он не стал "резиновым". Также процесс требует времени на остывание и настаивание в холодильнике, поэтому мгновенного результата не получится.

Часто задаваемые вопросы о крем-карамели

Что делать, если карамель получилась горькой?

Горечь появляется, если сахар передержали на огне. Карамель должна быть цвета светлого мёда. При первых признаках горечи её уже не спасти, лучше начать процесс заново.

Можно ли использовать только целые яйца вместо яиц и желтков?

Да, можно взять 3 целых яйца вместо 2 целых и 2 желтков. Десерт получится чуть менее нежным и более "яичным" на вкус, но всё равно будет вкусным.

Почему мой крем покрылся пузырьками и стал пористым?

Это признак того, что яичная смесь была слишком сильно взбита, либо молоко было влито слишком горячим, от чего белки начали сворачиваться. Аккуратно перемешивайте и дайте молоку немного остыть перед соединением.