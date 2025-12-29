Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простые продукты — роскошный вкус: сливочный картофель с курицей покоряет гостей за минуту

Картофель и курица запекаются в сливках 45–50 минут
Еда

Горячее блюдо на Новый год должно быть сытным, эффектным и при этом не отнимать весь день на кухне. Именно таким вариантом становится сливочный картофель с курицей — понятный, но по-настоящему праздничный. Все ингредиенты легко найти в любом магазине, а результат выглядит как ресторанная подача. 

Курица с картошкой в сливочном соусе
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Курица с картошкой в сливочном соусе

Почему сливочный картофель с курицей — удачный выбор для праздника

В новогоднюю ночь особенно ценятся блюда, которые нравятся большинству гостей. Курица с картофелем — универсальное сочетание, не требующее пояснений и экспериментов. За счёт сливок, чеснока и сыра вкус получается более глубоким и насыщенным, чем у обычного запечённого мяса с гарниром.

Важно и то, что блюдо готовится практически без участия повара. Основная работа — подготовка ингредиентов, дальше духовка делает всё сама, освобождая время для праздника.

Вкус и текстура: за что его любят гости

Запечённая курица сохраняет сочность внутри и покрывается аппетитной корочкой. Картофель пропитывается сливочно-чесночным соусом и становится мягким, но не разваливается. Сыр сверху образует румяную, тянущуюся шапку, которая делает подачу особенно нарядной.

Такое сочетание текстур создаёт ощущение "богатого" блюда, хотя в составе нет редких или дорогих продуктов. Именно поэтому сливочный картофель с курицей часто становится главным горячим на праздничном столе.

Необходимые ингредиенты и их особенности

Для приготовления подойдут куриные голени или бёдра — они остаются сочными даже при длительном запекании. Картофель лучше нарезать крупными дольками, чтобы он равномерно приготовился и не превратился в пюре.

Сливки оптимально брать жирностью около 20%: они дают кремовую текстуру, но не утяжеляют блюдо. Твёрдый сыр с хорошей плавкостью завершает вкус и отвечает за золотистую корочку.

Как приготовить блюдо без лишних сложностей

Курицу предварительно приправляют солью и перцем и быстро обжаривают до румяной корочки. Этот шаг усиливает вкус и сохраняет соки внутри мяса.

Картофель смешивают с чесноком, сушёным тимьяном и специями, выкладывают в глубокую форму и сверху размещают курицу. Сливки наливают так, чтобы они покрывали картофель примерно наполовину, затем всё посыпают тёртым сыром и отправляют в разогретую до 200 °C духовку. Через 45-50 минут блюдо полностью готово. Об этом сообщает NEWS.RU.

Советы по приготовлению

  1. Используйте куриные части с кожей для большей сочности.

  2. Нарезайте картофель крупно, чтобы он не разварился.

  3. Не заливайте сливками полностью — соус должен быть густым.

  4. Дайте блюду постоять 5-10 минут после духовки перед подачей.

Популярные вопросы о сливочном картофеле с курицей

Можно ли заменить сливки сметаной?
Да, но вкус будет более кислым и менее кремовым.

Подойдёт ли куриное филе?
Можно использовать, но оно получится суше, чем голени или бёдра.

Какой сыр лучше выбрать?
Подойдут полутвёрдые и твёрдые сорта, которые хорошо плавятся и румянятся.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
