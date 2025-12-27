Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Желудок скажет спасибо: топ-4 напитка для экстренной помощи после застолья

Восстановиться после переедания помогает имбирный чай — New York Post
Еда

После праздничного застолья желудок иногда "просит паузу" — тяжесть, вздутие, изжога или тошнота могут накрыть даже тех, кто обычно ест без последствий.

имбирный чай
Фото: freepik is licensed under public domain
имбирный чай

В таких ситуациях лучше выбирать простые напитки, которые помогают мягко успокоить пищеварение и не добавляют лишней нагрузки. Об этом сообщает New York Post.

Что действительно может помочь после переедания

Важно помнить: это не лечение болезней, а поддержка при разовой перегрузке. Если есть хронические проблемы (ГЭРБ, язва, частая сильная боль), лучше ориентироваться на рекомендации врача.

Имбирный чай

Имбирь называют одним из самых сильных натуральных помощников для пищеварения: в исследованиях он связывается со снижением тошноты, рвоты, вздутия и газообразования. Его активные вещества (гингеролы и шогаолы) могут расслаблять мышцы желудка и уменьшать спазмы, а ещё имбирь способен ускорять опорожнение желудка.

Чай с фенхелем

Фенхель содержит анетол — компонент, который помогает расслаблять кишечные мышцы. Напиток из семян фенхеля может облегчать газообразование, боли в животе и спазмы. Также фенхелю приписывают лёгкий послабляющий эффект, поэтому он может помочь быстрее "продвинуть" избыток пищи по пищеварительному тракту.

Вода с лимоном

Добавление лимонного сока в воду или чай, по данным материала, может ускорять опорожнение желудка. Но лимон — кислый продукт, и здесь важно не переборщить. Если есть изжога, рефлюкс или обострение ГЭРБ, такой вариант лучше пропустить: кислота может усилить жжение и дискомфорт.

Вода с пищевой содой

Самый спорный и "на любителя" вариант — вода с небольшим количеством пищевой соды. Сода (гидрокарбонат натрия) является щёлочью и может временно снижать кислотность,  поэтому иногда её используют при изжоге, тошноте и ощущении "кислоты в горле". Превышать дозировку нельзя — слишком много соды способно спровоцировать диарею и рвоту. В качестве ориентировочной безопасной порции упоминается четверть чайной ложки. Также такой способ не подходит для регулярного использования из-за увеличения потребления натрия.

Сравнение: мягкие варианты и "быстрое тушение кислоты"

Имбирный и фенхелевый чай — более "мягкие" решения: они работают через расслабление спазмов и поддержку моторики кишечника. Лимонная вода может подойти тем, у кого нет проблем с кислотностью, но при рефлюксе чаще мешает. Сода — это уже попытка быстро снизить кислотность при изжоге, но с большим количеством ограничений и рисков при неправильной дозе.

Плюсы и минусы подходов

Эти напитки доступны и просты, их легко приготовить дома без аптечки. При этом они не заменяют отдых для ЖКТ: если продолжать переедать или запивать тяжёлую еду алкоголем, эффект будет слабее. Отдельная опасность — сода: она может дать краткий комфорт, но при злоупотреблении ухудшает состояние и повышает потребление соли.

Советы шаг за шагом: что делать после переедания

  1. Сделайте паузу в еде на 1-2 часа и пейте обычную воду небольшими глотками.

  2. Если есть тяжесть и вздутие — попробуйте тёплый имбирный или фенхелевый чай.

  3. При склонности к изжоге избегайте лимона, кофе и газировки.

  4. Не ложитесь сразу после еды: лучше спокойно походить 10-15 минут.

  5. Если изжога сильная и вы всё же выбираете соду, не превышайте небольшую дозу и не делайте это привычкой.

  6. Если боль резкая, не проходит, есть рвота, кровь или сильная слабость — это уже повод обратиться за медицинской помощью.

Популярные вопросы о напитках после переедания

Что выбрать, если тошнит и "крутит" живот?

Чаще всего выбирают тёплый имбирный чай: его связывают со снижением тошноты и спазмов.

Что лучше при вздутии и газах?

Фенхель и имбирь — популярные варианты, так как могут расслаблять кишечные мышцы и уменьшать дискомфорт.

Можно ли пить лимонную воду при изжоге?

Лучше не стоит: кислота может усилить симптомы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы имбирь изжога питание пищеварение здоровое питание
Новости Все >
Ранний сбор айвы повысил желирующие свойства плодов — Mein schöner Garten
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Новости спорта
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Красота и стиль
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Последние материалы
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.