Желудок скажет спасибо: топ-4 напитка для экстренной помощи после застолья

Восстановиться после переедания помогает имбирный чай — New York Post

После праздничного застолья желудок иногда "просит паузу" — тяжесть, вздутие, изжога или тошнота могут накрыть даже тех, кто обычно ест без последствий.

Фото: freepik is licensed under public domain имбирный чай

В таких ситуациях лучше выбирать простые напитки, которые помогают мягко успокоить пищеварение и не добавляют лишней нагрузки. Об этом сообщает New York Post.

Что действительно может помочь после переедания

Важно помнить: это не лечение болезней, а поддержка при разовой перегрузке. Если есть хронические проблемы (ГЭРБ, язва, частая сильная боль), лучше ориентироваться на рекомендации врача.

Имбирный чай

Имбирь называют одним из самых сильных натуральных помощников для пищеварения: в исследованиях он связывается со снижением тошноты, рвоты, вздутия и газообразования. Его активные вещества (гингеролы и шогаолы) могут расслаблять мышцы желудка и уменьшать спазмы, а ещё имбирь способен ускорять опорожнение желудка.

Чай с фенхелем

Фенхель содержит анетол — компонент, который помогает расслаблять кишечные мышцы. Напиток из семян фенхеля может облегчать газообразование, боли в животе и спазмы. Также фенхелю приписывают лёгкий послабляющий эффект, поэтому он может помочь быстрее "продвинуть" избыток пищи по пищеварительному тракту.

Вода с лимоном

Добавление лимонного сока в воду или чай, по данным материала, может ускорять опорожнение желудка. Но лимон — кислый продукт, и здесь важно не переборщить. Если есть изжога, рефлюкс или обострение ГЭРБ, такой вариант лучше пропустить: кислота может усилить жжение и дискомфорт.

Вода с пищевой содой

Самый спорный и "на любителя" вариант — вода с небольшим количеством пищевой соды. Сода (гидрокарбонат натрия) является щёлочью и может временно снижать кислотность, поэтому иногда её используют при изжоге, тошноте и ощущении "кислоты в горле". Превышать дозировку нельзя — слишком много соды способно спровоцировать диарею и рвоту. В качестве ориентировочной безопасной порции упоминается четверть чайной ложки. Также такой способ не подходит для регулярного использования из-за увеличения потребления натрия.

Сравнение: мягкие варианты и "быстрое тушение кислоты"

Имбирный и фенхелевый чай — более "мягкие" решения: они работают через расслабление спазмов и поддержку моторики кишечника. Лимонная вода может подойти тем, у кого нет проблем с кислотностью, но при рефлюксе чаще мешает. Сода — это уже попытка быстро снизить кислотность при изжоге, но с большим количеством ограничений и рисков при неправильной дозе.

Плюсы и минусы подходов

Эти напитки доступны и просты, их легко приготовить дома без аптечки. При этом они не заменяют отдых для ЖКТ: если продолжать переедать или запивать тяжёлую еду алкоголем, эффект будет слабее. Отдельная опасность — сода: она может дать краткий комфорт, но при злоупотреблении ухудшает состояние и повышает потребление соли.

Советы шаг за шагом: что делать после переедания

Сделайте паузу в еде на 1-2 часа и пейте обычную воду небольшими глотками. Если есть тяжесть и вздутие — попробуйте тёплый имбирный или фенхелевый чай. При склонности к изжоге избегайте лимона, кофе и газировки. Не ложитесь сразу после еды: лучше спокойно походить 10-15 минут. Если изжога сильная и вы всё же выбираете соду, не превышайте небольшую дозу и не делайте это привычкой. Если боль резкая, не проходит, есть рвота, кровь или сильная слабость — это уже повод обратиться за медицинской помощью.

Популярные вопросы о напитках после переедания

Что выбрать, если тошнит и "крутит" живот?

Чаще всего выбирают тёплый имбирный чай: его связывают со снижением тошноты и спазмов.

Что лучше при вздутии и газах?

Фенхель и имбирь — популярные варианты, так как могут расслаблять кишечные мышцы и уменьшать дискомфорт.

Можно ли пить лимонную воду при изжоге?

Лучше не стоит: кислота может усилить симптомы.