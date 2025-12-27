Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Утка с яблоками: глазурь и запекание создают непревзойдённый праздничный облик

Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Еда

Аромат запечённой утки с яблоками — это не просто еда, а полноценный зимний ритуал. Хрустящая корочка, сочное мясо и фруктовая начинка создают тот самый баланс вкуса, ради которого это блюдо годами появляется на праздничных столах.

Запечённая утка
Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая утка

Утка требует внимания, но взамен щедро награждает результатом. Об этом сообщает 

Почему утка с яблоками — беспроигрышная классика

Утиное мясо само по себе насыщенное и жирное, поэтому яблоки здесь играют важную роль. Они добавляют кисло-сладкий акцент, впитывают часть жира и делают вкус более лёгким и гармоничным. Запекание в духовке позволяет вытопить лишний жир и сохранить сочность мяса без сложных техник и маринадов.

Для приготовления лучше выбирать утку весом около 2,5 кг — такая тушка пропекается равномерно и остаётся мягкой внутри. Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока и паприки подчёркивает вкус мяса, не перебивая его.

Как правильно подготовить утку

Ингредиенты

  • 2¹⁄₂ кг утки;
  • 1½ чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка молотого перца;
  • ½ чайной ложки сушёного чеснока;
  • ½ чайной ложки молотой паприки;
  • 5 небольших яблок;
  • ¼ стакана мёда;
  • ¼ стакана свежевыжатого апельсинового сока;
  • 2 столовые ложки сока лимона.

Перед запеканием утку тщательно натирают специями снаружи и внутри. Яблоки очищают от сердцевины, разрезают пополам и используют в качестве начинки. Тушку аккуратно закрывают зубочистками и перевязывают ножки, чтобы начинка не выпадала и форма сохранялась во время запекания.

Птицу выкладывают грудкой вниз на решётку в духовке, разогретой до 180 °C, а под решётку обязательно ставят поддон для стекания жира. В таком положении утка запекается около 50 минут, затем её переворачивают и готовят ещё столько же.

Финальный штрих — глазурь из мёда, апельсинового и лимонного сока. Ею утку щедро смазывают и оставляют в духовке ещё на 20 минут, чтобы образовалась румяная, слегка карамелизированная корочка.

Популярные вопросы о запечённой утке с яблоками

Какие яблоки лучше выбрать?

Кисло-сладкие сорта с плотной мякотью, которые сохраняют форму при запекании.

Нужно ли поливать утку жиром?

Нет, собственного жира у утки достаточно, дополнительное поливание не требуется.

С каким гарниром подавать?

Хорошо подойдут запечённые овощи, картофельное пюре или рис.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт яблоки запекание
