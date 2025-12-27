Утка с яблоками: глазурь и запекание создают непревзойдённый праздничный облик

Аромат запечённой утки с яблоками — это не просто еда, а полноценный зимний ритуал. Хрустящая корочка, сочное мясо и фруктовая начинка создают тот самый баланс вкуса, ради которого это блюдо годами появляется на праздничных столах.
Утиное мясо само по себе насыщенное и жирное, поэтому яблоки здесь играют важную роль. Они добавляют кисло-сладкий акцент, впитывают часть жира и делают вкус более лёгким и гармоничным. Запекание в духовке позволяет вытопить лишний жир и сохранить сочность мяса без сложных техник и маринадов.
Для приготовления лучше выбирать утку весом около 2,5 кг — такая тушка пропекается равномерно и остаётся мягкой внутри. Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока и паприки подчёркивает вкус мяса, не перебивая его.
Перед запеканием утку тщательно натирают специями снаружи и внутри. Яблоки очищают от сердцевины, разрезают пополам и используют в качестве начинки. Тушку аккуратно закрывают зубочистками и перевязывают ножки, чтобы начинка не выпадала и форма сохранялась во время запекания.
Птицу выкладывают грудкой вниз на решётку в духовке, разогретой до 180 °C, а под решётку обязательно ставят поддон для стекания жира. В таком положении утка запекается около 50 минут, затем её переворачивают и готовят ещё столько же.
Финальный штрих — глазурь из мёда, апельсинового и лимонного сока. Ею утку щедро смазывают и оставляют в духовке ещё на 20 минут, чтобы образовалась румяная, слегка карамелизированная корочка.
Кисло-сладкие сорта с плотной мякотью, которые сохраняют форму при запекании.
Нет, собственного жира у утки достаточно, дополнительное поливание не требуется.
Хорошо подойдут запечённые овощи, картофельное пюре или рис.
