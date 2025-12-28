Мини-Санта на тарелке: простейший рецепт, который делает стол праздничным за секунду

На новогоднем столе всегда хочется чего-то эффектного, но без многочасовой готовки. Есть закуска, которая выглядит празднично, вызывает улыбку и собирается из самых простых продуктов. Вся магия — в подаче, а не в сложных техниках.
Фаршированные яйца — классика праздничных застолий, но в образе Санта-Клауса они превращаются в полноценный декор стола. Белки становятся "лицом", начинка — основой, а простые детали из овощей и соуса создают узнаваемый образ.
Главное преимущество блюда — универсальность. Его можно подать как холодную закуску, поставить в центр стола или использовать как элемент новогоднего фуршета. При этом рецепт не требует редких ингредиентов или специального инвентаря.
Для классического варианта понадобятся продукты, которые легко найти в любом магазине или холодильнике:
Этот набор можно менять под себя, не нарушая идею блюда.
Яйца отваривают вкрутую, остужают и аккуратно очищают. Затем их разрезают пополам и вынимают желтки. Желтки разминают вилкой, смешивают с тёртым сыром, майонезом, горчицей и щепотью соли до однородной массы.
Получившейся начинкой наполняют половинки белков, формируя аккуратную "шапочку". Из горошин чёрного перца делают глазки, из красного болгарского перца вырезают маленькие треугольники для колпаков и кружочки для носов. Майонез используют для оформления бороды и опушки шапки.
Рецепт легко адаптируется под вкусы гостей. В начинку можно добавить мелко нарезанные обжаренные грибы, копчёную курицу или ветчину. Для более праздничной версии подойдёт немного красной икры или слабосолёного лосося.
Важно лишь сохранить консистенцию начинки — она должна быть плотной, чтобы "лицо" Санты держало форму. Об этом сообщает NEWS.RU.
Классические яйца выполняют роль закуски. Яйца "Санта" становятся ещё и элементом оформления стола. Они привлекают внимание, создают праздничное настроение и особенно нравятся детям. При этом по вкусу это всё те же знакомые фаршированные яйца, без кулинарных сюрпризов.
Используйте яйца среднего размера — с ними проще работать.
Делайте начинку плотной, чтобы она не растекалась.
Нарезайте перец острым ножом для чётких форм.
Украшайте яйца непосредственно перед подачей.
Подавайте на светлом блюде — так фигурки смотрятся выразительнее.
Можно ли приготовить заранее?
ЪДа, начинку можно сделать заранее, а оформление — перед подачей.
Подойдёт ли блюдо для детского стола?
Да, оно выглядит дружелюбно и не содержит острых ингредиентов.
Чем заменить майонез?
Подойдёт густой йогурт или мягкий сливочный сыр.
