Мини-Санта на тарелке: простейший рецепт, который делает стол праздничным за секунду

Начинка для фапшированых яиц включает сыр, майонез и горчицу

На новогоднем столе всегда хочется чего-то эффектного, но без многочасовой готовки. Есть закуска, которая выглядит празднично, вызывает улыбку и собирается из самых простых продуктов. Вся магия — в подаче, а не в сложных техниках.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Закуска "Яйца санта"

Почему яйца Санта стали новогодним хитом

Фаршированные яйца — классика праздничных застолий, но в образе Санта-Клауса они превращаются в полноценный декор стола. Белки становятся "лицом", начинка — основой, а простые детали из овощей и соуса создают узнаваемый образ.

Главное преимущество блюда — универсальность. Его можно подать как холодную закуску, поставить в центр стола или использовать как элемент новогоднего фуршета. При этом рецепт не требует редких ингредиентов или специального инвентаря.

Базовый набор ингредиентов

Для классического варианта понадобятся продукты, которые легко найти в любом магазине или холодильнике:

куриные яйца;

тёрдый сыр;

майонез;

горчица;

красный болгарский перец;

чёрный перец горошком;

соль.

Этот набор можно менять под себя, не нарушая идею блюда.

Как приготовить яйца Санта

Яйца отваривают вкрутую, остужают и аккуратно очищают. Затем их разрезают пополам и вынимают желтки. Желтки разминают вилкой, смешивают с тёртым сыром, майонезом, горчицей и щепотью соли до однородной массы.

Получившейся начинкой наполняют половинки белков, формируя аккуратную "шапочку". Из горошин чёрного перца делают глазки, из красного болгарского перца вырезают маленькие треугольники для колпаков и кружочки для носов. Майонез используют для оформления бороды и опушки шапки.

Как разнообразить начинку

Рецепт легко адаптируется под вкусы гостей. В начинку можно добавить мелко нарезанные обжаренные грибы, копчёную курицу или ветчину. Для более праздничной версии подойдёт немного красной икры или слабосолёного лосося.

Важно лишь сохранить консистенцию начинки — она должна быть плотной, чтобы "лицо" Санты держало форму. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение: обычные фаршированные яйца и Санта

Классические яйца выполняют роль закуски. Яйца "Санта" становятся ещё и элементом оформления стола. Они привлекают внимание, создают праздничное настроение и особенно нравятся детям. При этом по вкусу это всё те же знакомые фаршированные яйца, без кулинарных сюрпризов.

Советы для идеальной подачи

Используйте яйца среднего размера — с ними проще работать. Делайте начинку плотной, чтобы она не растекалась. Нарезайте перец острым ножом для чётких форм. Украшайте яйца непосредственно перед подачей. Подавайте на светлом блюде — так фигурки смотрятся выразительнее.

Популярные вопросы о закусочных яйцах Санта

Можно ли приготовить заранее?

ЪДа, начинку можно сделать заранее, а оформление — перед подачей.

Подойдёт ли блюдо для детского стола?

Да, оно выглядит дружелюбно и не содержит острых ингредиентов.

Чем заменить майонез?

Подойдёт густой йогурт или мягкий сливочный сыр.