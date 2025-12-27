Минтай превращается в нежный хит: эти биточки съедают даже те, кто не любит рыбу

Неброские на вид, но удивительно сочные биточки из минтая становятся фаворитами в любой семье, где их готовят. Мягкая рыбная основа, воздушность благодаря манке и деликатная сливочная нота превращают привычное блюдо в настоящий кулинарный сюрприз.
Минтай в сочетании с манкой и сливками приобретает структурированную, но при этом мягкую консистенцию. Манная крупа впитывает лишнюю влагу, делает фарш плотнее и обеспечивает равномерное прогревание. Сливки добавляют мягкость и помогают сохранить сочность.
В отличие от традиционных рыбных котлет, эти биточки не распадаются и не становятся сухими. Они уверенно держат форму, сохраняя при этом лёгкость.
Для блюда используют охлаждённое или размороженное филе минтая. Рыбу измельчают вместе с репчатым луком — это обеспечивает однородную текстуру и более насыщенный вкус.
После смешивания фарша со сливками, яйцом, солью и перцем добавляют манку и обязательно дают смеси "созреть" в холодильнике. За время настаивания крупа разбухает и делает массу удобной для формирования, сообщает NEWS.ru.
Обжаривают биточки на небольшом огне, добиваясь румяной корочки и мягкой середины.
Да, при температуре около 180 °C 15-20 минут. Корочка будет мягче.
Подойдут хек, треска или любая белая нежирная рыба.
Овощное пюре, лёгкий салат или домашний соус на основе йогурта.
