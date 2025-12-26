Грузинская закуска становится хитом праздника: её сметают раньше, чем раздаётся первый тост

Блюда с насыщенным цветом всегда смотрятся эффектно на праздничном столе, и свекольное пхали давно стало одной из самых выразительных закусок грузинской кухни. Готовится оно просто, сочетает свежесть зелени, ореховую плотность и лёгкую кислинку, а результат радует внешним видом и вкусом.
В грузинской кухне пхали — это овощная паста, которая готовится из зелени, корнеплодов или сезонных овощей. К ним добавляют орехи, пряности и немного кислоты, чтобы добиться насыщенного вкуса. Благодаря такой комбинации получается закуска с плотной, ароматной структурой.
Свёкла считается одним из самых доступных вариантов. Она быстро запекается или отваривается, имеет естественную сладость и легко превращается в однородную массу. Орехи и специи усиливают вкус, а ароматные травы добавляют свежесть.
Гранат помогает подчеркнуть цвет и создаёт праздничный акцент, поэтому свекольный вариант идеально вписывается в зимнее меню.
Свёклу предварительно запекают или отваривают до мягкости, затем охлаждают. В блендер складывают орехи, чеснок, специи, кинзу и уксус, после чего добавляют свёклу и соль. Массу измельчают до однородной консистенции. Остроту регулируют по вкусу — достаточно щепотки перца.
Пхали можно подавать традиционно — в виде небольших шариков, украшенных гранатовыми зёрнами, или разложить в виде пасты в небольшой салатник. В обоих вариантах закуска сохраняет выразительный вкус и подходит как дополнение к основным блюдам, сообщает "Новый очаг".
Допустимо использовать петрушку, но вкус будет менее традиционным.
Запекание делает вкус насыщеннее, отваривание — быстрее.
Обычно до двух суток в холодильнике при плотном закрытии.
