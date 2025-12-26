Грузинская закуска становится хитом праздника: её сметают раньше, чем раздаётся первый тост

Пхали из свёклы готовят с орехами и специями

Блюда с насыщенным цветом всегда смотрятся эффектно на праздничном столе, и свекольное пхали давно стало одной из самых выразительных закусок грузинской кухни. Готовится оно просто, сочетает свежесть зелени, ореховую плотность и лёгкую кислинку, а результат радует внешним видом и вкусом.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Грузинское пхали из свёклы

Что представляет собой пхали и почему оно так популярно

В грузинской кухне пхали — это овощная паста, которая готовится из зелени, корнеплодов или сезонных овощей. К ним добавляют орехи, пряности и немного кислоты, чтобы добиться насыщенного вкуса. Благодаря такой комбинации получается закуска с плотной, ароматной структурой.

Свёкла считается одним из самых доступных вариантов. Она быстро запекается или отваривается, имеет естественную сладость и легко превращается в однородную массу. Орехи и специи усиливают вкус, а ароматные травы добавляют свежесть.

Гранат помогает подчеркнуть цвет и создаёт праздничный акцент, поэтому свекольный вариант идеально вписывается в зимнее меню.

Классический способ приготовления

Свёклу предварительно запекают или отваривают до мягкости, затем охлаждают. В блендер складывают орехи, чеснок, специи, кинзу и уксус, после чего добавляют свёклу и соль. Массу измельчают до однородной консистенции. Остроту регулируют по вкусу — достаточно щепотки перца.

Пхали можно подавать традиционно — в виде небольших шариков, украшенных гранатовыми зёрнами, или разложить в виде пасты в небольшой салатник. В обоих вариантах закуска сохраняет выразительный вкус и подходит как дополнение к основным блюдам, сообщает "Новый очаг".

Плюсы и минусы свекольного пхали

Плюсы

Готовится из доступных продуктов.

Хорошо хранится в холодильнике.

Украшает стол за счёт яркого цвета.

Подходит к мясным и овощным блюдам.

Минусы

Требует тщательного измельчения для однородной текстуры.

Может окрасить посуду и руки.

Не всем нравится сладковатый оттенок свёклы.

Советы по приготовлению

Запекайте свёклу в фольге — так вкус получится насыщеннее.

Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде для аромата.

Не переборщите с уксусом: он должен лишь оттенять вкус.

Дайте пхали настояться минимум час — специи раскроются сильнее.

Украшайте гранатом перед подачей, чтобы сохранить свежесть зёрен.

Популярные вопросы

Можно ли заменить кинзу другой зеленью

Допустимо использовать петрушку, но вкус будет менее традиционным.

Какой способ приготовления свёклы лучше

Запекание делает вкус насыщеннее, отваривание — быстрее.

Сколько хранится готовое пхали

Обычно до двух суток в холодильнике при плотном закрытии.