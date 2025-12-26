Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не просто специя: имбирь влияет на сердце, сахар и даже боль в мышцах

Добавки с имбирём снижают холестерин и давление — Independent
Еда

Имбирь давно перестал быть просто пряностью для чая или жареных блюд — сегодня его всё чаще обсуждают в контексте здоровья. Учёные всё активнее изучают, как этот корень влияет на самочувствие, воспаление и работу внутренних органов. Современные исследования подтверждают: у имбиря есть потенциал, выходящий далеко за рамки кухни.

Имбирный лимонад с мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Имбирный лимонад с мёдом

Почему имбирь привлекает внимание науки

Имбирь (Zingiber officinale) веками использовался в традиционной медицине, но только в последние десятилетия его свойства начали активно проверять в клинических условиях. Основной интерес связан с биологически активными веществами — гингеролом и шогаолом, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Сегодня имбирь изучают как возможное вспомогательное средство при тошноте, болях, воспалительных процессах, метаболических нарушениях и даже заболеваниях сердца, пишет Independent.

Облегчение тошноты и проблем с пищеварением

Одно из самых хорошо изученных свойств имбиря — его способность уменьшать тошноту. Клинические исследования показывают, что он может быть эффективнее плацебо и особенно полезен при тошноте во время беременности, если стандартные препараты не подходят.

Имбирь также изучается в контексте тошноты, связанной с химиотерапией, а его действие связывают с влиянием на серотониновые рецепторы и работу желудочно-кишечного тракта. Дополнительным эффектом считается уменьшение вздутия и газообразования.

Противовоспалительные и антимикробные свойства

Гингерол и шогаол помогают снижать воспалительные реакции в организме. Исследования показывают, что добавки с имбирем могут влиять на активность нейтрофилов — клеток иммунной системы, которые при чрезмерной активности участвуют в развитии аутоиммунных заболеваний.

В одном из исследований ежедневный приём имбиря в течение недели был связан со снижением образования нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые могут усугублять воспаление. Хотя такие данные получены в основном для добавок, они усиливают интерес к имбирю как к натуральному вспомогательному средству.

Антимикробное действие имбиря делает его популярным компонентом напитков и чаёв при простуде, боли в горле и сезонных недомоганиях.

Обезболивание: суставы, мышцы и менструальные боли

Имбирь изучается и как природное средство против боли. Некоторые исследования показывают уменьшение боли и скованности при остеоартрозе коленных суставов, особенно на ранних этапах.

Есть данные, что приём около двух граммов имбиря в день в течение 11 дней может снижать мышечную болезненность после физической нагрузки. Также имбирь нередко сравнивают с нестероидными противовоспалительными средствами при менструальных болях, поскольку он влияет на выработку простагландинов и лейкотриенов.

Поддержка сердца и обмена веществ

Повышенное давление, высокий уровень сахара и "плохого" холестерина считаются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Обзоры клинических исследований показывают, что имбирь может снижать уровень триглицеридов, общего холестерина и ЛПНП, одновременно повышая уровень ЛПВП.

Для людей с диабетом 2 типа имбирь также может быть полезен. В исследованиях приём 1-3 граммов в день в течение нескольких недель был связан с улучшением контроля уровня сахара и липидного профиля. Эти эффекты связывают с повышением чувствительности к инсулину и снижением окислительного стресса.

Возможное влияние на мозг и онкологические процессы

Лабораторные исследования показывают, что соединения имбиря могут защищать клетки мозга от окислительного повреждения — одного из факторов нейродегенеративных заболеваний. Также в экспериментах in vitro имбирь замедлял рост некоторых раковых клеток.

Важно учитывать, что эти данные находятся на ранней стадии, и их нельзя напрямую переносить на клиническую практику без дополнительных исследований на людях.

Сравнение: свежий имбирь, чай и добавки

Свежий имбирь и чай из него подходят для регулярного употребления и считаются безопасными для большинства людей. Добавки содержат концентрированные дозы активных веществ и чаще используются в исследованиях, но требуют осторожности и консультации со специалистом.

Плюсы и минусы употребления имбиря

Имбирь ценят за универсальность, натуральное происхождение и широкий спектр потенциальных эффектов. Он легко включается в рацион, подходит для напитков и блюд и редко вызывает побочные реакции при умеренном употреблении.

К ограничениям относят возможные желудочно-кишечные реакции при дозах свыше четырёх граммов в день, а также взаимодействие с препаратами, разжижающими кровь, лекарствами от диабета и гипертонии.

Советы шаг за шагом: как безопасно включить имбирь в рацион

  1. Начинайте с небольших количеств в еде или чае.

  2. Используйте свежий корень или сушёный имбирь без добавок.

  3. Не превышайте умеренные дозы при регулярном употреблении.

  4. Учитывайте приём лекарств и возможные взаимодействия.

  5. При хронических заболеваниях консультируйтесь с врачом.

Популярные вопросы об имбире и здоровье

Помогает ли имбирь при простуде?

Он может облегчать симптомы за счёт противовоспалительного и согревающего эффекта.

Можно ли принимать имбирь каждый день?

Да, в составе пищи или чая, если нет противопоказаний.

Чем имбирь отличается от куркумы?

Обе специи обладают противовоспалительными свойствами, но действуют за счёт разных активных соединений.

Опасны ли добавки с имбирем?

Они требуют осторожности и не подходят для бесконтрольного приёма.

Имбирь — это не универсальное лекарство, но для многих людей он остаётся простым и доступным способом поддержать здоровье, особенно в сочетании с сбалансированным питанием и активным образом жизни.

