Не просто специя: имбирь влияет на сердце, сахар и даже боль в мышцах

Имбирь давно перестал быть просто пряностью для чая или жареных блюд — сегодня его всё чаще обсуждают в контексте здоровья. Учёные всё активнее изучают, как этот корень влияет на самочувствие, воспаление и работу внутренних органов. Современные исследования подтверждают: у имбиря есть потенциал, выходящий далеко за рамки кухни.
Имбирь (Zingiber officinale) веками использовался в традиционной медицине, но только в последние десятилетия его свойства начали активно проверять в клинических условиях. Основной интерес связан с биологически активными веществами — гингеролом и шогаолом, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Сегодня имбирь изучают как возможное вспомогательное средство при тошноте, болях, воспалительных процессах, метаболических нарушениях и даже заболеваниях сердца, пишет Independent.
Одно из самых хорошо изученных свойств имбиря — его способность уменьшать тошноту. Клинические исследования показывают, что он может быть эффективнее плацебо и особенно полезен при тошноте во время беременности, если стандартные препараты не подходят.
Имбирь также изучается в контексте тошноты, связанной с химиотерапией, а его действие связывают с влиянием на серотониновые рецепторы и работу желудочно-кишечного тракта. Дополнительным эффектом считается уменьшение вздутия и газообразования.
Гингерол и шогаол помогают снижать воспалительные реакции в организме. Исследования показывают, что добавки с имбирем могут влиять на активность нейтрофилов — клеток иммунной системы, которые при чрезмерной активности участвуют в развитии аутоиммунных заболеваний.
В одном из исследований ежедневный приём имбиря в течение недели был связан со снижением образования нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые могут усугублять воспаление. Хотя такие данные получены в основном для добавок, они усиливают интерес к имбирю как к натуральному вспомогательному средству.
Антимикробное действие имбиря делает его популярным компонентом напитков и чаёв при простуде, боли в горле и сезонных недомоганиях.
Имбирь изучается и как природное средство против боли. Некоторые исследования показывают уменьшение боли и скованности при остеоартрозе коленных суставов, особенно на ранних этапах.
Есть данные, что приём около двух граммов имбиря в день в течение 11 дней может снижать мышечную болезненность после физической нагрузки. Также имбирь нередко сравнивают с нестероидными противовоспалительными средствами при менструальных болях, поскольку он влияет на выработку простагландинов и лейкотриенов.
Повышенное давление, высокий уровень сахара и "плохого" холестерина считаются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Обзоры клинических исследований показывают, что имбирь может снижать уровень триглицеридов, общего холестерина и ЛПНП, одновременно повышая уровень ЛПВП.
Для людей с диабетом 2 типа имбирь также может быть полезен. В исследованиях приём 1-3 граммов в день в течение нескольких недель был связан с улучшением контроля уровня сахара и липидного профиля. Эти эффекты связывают с повышением чувствительности к инсулину и снижением окислительного стресса.
Лабораторные исследования показывают, что соединения имбиря могут защищать клетки мозга от окислительного повреждения — одного из факторов нейродегенеративных заболеваний. Также в экспериментах in vitro имбирь замедлял рост некоторых раковых клеток.
Важно учитывать, что эти данные находятся на ранней стадии, и их нельзя напрямую переносить на клиническую практику без дополнительных исследований на людях.
Свежий имбирь и чай из него подходят для регулярного употребления и считаются безопасными для большинства людей. Добавки содержат концентрированные дозы активных веществ и чаще используются в исследованиях, но требуют осторожности и консультации со специалистом.
Имбирь ценят за универсальность, натуральное происхождение и широкий спектр потенциальных эффектов. Он легко включается в рацион, подходит для напитков и блюд и редко вызывает побочные реакции при умеренном употреблении.
К ограничениям относят возможные желудочно-кишечные реакции при дозах свыше четырёх граммов в день, а также взаимодействие с препаратами, разжижающими кровь, лекарствами от диабета и гипертонии.
Начинайте с небольших количеств в еде или чае.
Используйте свежий корень или сушёный имбирь без добавок.
Не превышайте умеренные дозы при регулярном употреблении.
Учитывайте приём лекарств и возможные взаимодействия.
При хронических заболеваниях консультируйтесь с врачом.
Он может облегчать симптомы за счёт противовоспалительного и согревающего эффекта.
Да, в составе пищи или чая, если нет противопоказаний.
Обе специи обладают противовоспалительными свойствами, но действуют за счёт разных активных соединений.
Они требуют осторожности и не подходят для бесконтрольного приёма.
Имбирь — это не универсальное лекарство, но для многих людей он остаётся простым и доступным способом поддержать здоровье, особенно в сочетании с сбалансированным питанием и активным образом жизни.
