Красное пятно в яйце пугает зря: что это на самом деле и можно ли есть продукт

Небольшое красное пятнышко в разбитом яйце способно испортить аппетит даже тем, кто часто готовит. У многих оно вызывает тревогу и ассоциируется с испорченным продуктом или риском для здоровья. На самом деле такой элемент встречается чаще, чем принято думать, и почти никогда не связан с опасностью. Об этом рассказывают специалисты по пищевой безопасности и кулинарии чешского издания Obchodpromiminko.
Красное или тёмно-красное вкрапление в желтке или белке имеет вполне конкретное объяснение. В профессиональной терминологии его называют "кровяным пятном" — это микроскопическое кровоизлияние, возникающее в момент формирования яйца в организме курицы.
Проще говоря, во время созревания желтка может лопнуть небольшой кровеносный капилляр. Это происходит случайно и не связано ни с хранением яйца, ни с его качеством на прилавке, ни с условиями транспортировки.
Причин появления кровяного пятна несколько, и все они связаны с физиологией птицы.
Во-первых, это может быть механическое воздействие — резкое сокращение мышц яйцевода или лёгкий внутренний "удар" во время яйцекладки.
Во-вторых, роль играет стресс. Резкие изменения условий содержания, шума, состава корма или обстановки в птичнике могут влиять на организм курицы.
В-третьих, у некоторых птиц есть генетическая предрасположенность к подобным микрокровоизлияниям, что не зависит от конкретной фермы или категории яиц.
Иногда причиной может быть дефицит витамина K в корме. Этот витамин отвечает за нормальное свёртывание крови, и его нехватка повышает вероятность появления подобных пятен.
С точки зрения пищевой безопасности такое яйцо считается нейтральным. Красное пятнышко не указывает на наличие бактерий, микробов или порчи. Если яйцо свежее, скорлупа целая, а белок и желток имеют нормальный запах и консистенцию, продукт остаётся безопасным для употребления.
Единственный дискомфорт — эстетический. Если внешний вид вызывает отторжение, пятно можно аккуратно удалить ложкой, зубочисткой или бумажной салфеткой. После этого яйцо подходит для любой термической обработки: яичницы, выпечки, запеканок или домашних котлет.
Наличие небольшого количества крови никак не меняет вкус и пищевую ценность продукта. Яйца по-прежнему остаются источником полноценного белка, жирорастворимых витаминов A, D и E, витаминов группы B (включая B12), а также минералов — железа, цинка и селена.
С точки зрения состава это один из самых сбалансированных продуктов в рационе, и единичное кровяное пятнышко не снижает его ценности.
Важно отличать безобидное кровяное вкрапление от реальных признаков порчи. Красное пятнышко — локальное и чётко ограниченное. Испорченное яйцо, напротив, может иметь резкий неприятный запах, мутный белок, серо-зелёный оттенок или повреждённую скорлупу. Именно на эти признаки стоит обращать внимание в первую очередь.
Такие яйца имеют те же преимущества, что и обычные. Они питательны, универсальны в приготовлении и подходят для большинства блюд. Минус лишь один — возможный психологический дискомфорт при виде пятна, который легко устранить простым удалением вкрапления.
Осмотрите яйцо целиком и убедитесь, что оно свежее.
Проверьте запах и консистенцию белка и желтка.
Аккуратно удалите пятно, если оно вызывает неприятные ощущения.
Используйте яйцо в блюдах с термической обработкой.
Храните яйца правильно, чтобы избежать настоящей порчи.
Нет, кровяное пятно не связано с оплодотворением и развитием эмбриона.
Нет, если яйцо свежее и не имеет других признаков порчи.
Иногда да, но это связано с физиологией птиц, а не с качеством продукта.
При свежести и правильной термической обработке — нет.
Небольшое красное пятнышко в яйце — это не повод для паники, а всего лишь естественная особенность, не влияющая на безопасность и пользу продукта.
