Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Красное пятно в яйце пугает зря: что это на самом деле и можно ли есть продукт

Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Еда

Небольшое красное пятнышко в разбитом яйце способно испортить аппетит даже тем, кто часто готовит. У многих оно вызывает тревогу и ассоциируется с испорченным продуктом или риском для здоровья. На самом деле такой элемент встречается чаще, чем принято думать, и почти никогда не связан с опасностью. Об этом рассказывают специалисты по пищевой безопасности и кулинарии чешского издания Obchodpromiminko.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Что означает красное пятнышко в яйце

Красное или тёмно-красное вкрапление в желтке или белке имеет вполне конкретное объяснение. В профессиональной терминологии его называют "кровяным пятном" — это микроскопическое кровоизлияние, возникающее в момент формирования яйца в организме курицы.

Проще говоря, во время созревания желтка может лопнуть небольшой кровеносный капилляр. Это происходит случайно и не связано ни с хранением яйца, ни с его качеством на прилавке, ни с условиями транспортировки.

Откуда берётся такое пятно

Причин появления кровяного пятна несколько, и все они связаны с физиологией птицы.

Во-первых, это может быть механическое воздействие — резкое сокращение мышц яйцевода или лёгкий внутренний "удар" во время яйцекладки.
Во-вторых, роль играет стресс. Резкие изменения условий содержания, шума, состава корма или обстановки в птичнике могут влиять на организм курицы.
В-третьих, у некоторых птиц есть генетическая предрасположенность к подобным микрокровоизлияниям, что не зависит от конкретной фермы или категории яиц.

Иногда причиной может быть дефицит витамина K в корме. Этот витамин отвечает за нормальное свёртывание крови, и его нехватка повышает вероятность появления подобных пятен.

Опасно ли есть яйцо с красным пятном

С точки зрения пищевой безопасности такое яйцо считается нейтральным. Красное пятнышко не указывает на наличие бактерий, микробов или порчи. Если яйцо свежее, скорлупа целая, а белок и желток имеют нормальный запах и консистенцию, продукт остаётся безопасным для употребления.

Единственный дискомфорт — эстетический. Если внешний вид вызывает отторжение, пятно можно аккуратно удалить ложкой, зубочисткой или бумажной салфеткой. После этого яйцо подходит для любой термической обработки: яичницы, выпечки, запеканок или домашних котлет.

Влияет ли пятно на вкус и пользу

Наличие небольшого количества крови никак не меняет вкус и пищевую ценность продукта. Яйца по-прежнему остаются источником полноценного белка, жирорастворимых витаминов A, D и E, витаминов группы B (включая B12), а также минералов — железа, цинка и селена.

С точки зрения состава это один из самых сбалансированных продуктов в рационе, и единичное кровяное пятнышко не снижает его ценности.

Сравнение: красное пятно и признаки испорченного яйца

Важно отличать безобидное кровяное вкрапление от реальных признаков порчи. Красное пятнышко — локальное и чётко ограниченное. Испорченное яйцо, напротив, может иметь резкий неприятный запах, мутный белок, серо-зелёный оттенок или повреждённую скорлупу. Именно на эти признаки стоит обращать внимание в первую очередь.

Плюсы и минусы яиц с кровяным пятном

Такие яйца имеют те же преимущества, что и обычные. Они питательны, универсальны в приготовлении и подходят для большинства блюд. Минус лишь один — возможный психологический дискомфорт при виде пятна, который легко устранить простым удалением вкрапления.

Советы шаг за шагом: что делать, если вы заметили красное пятно

  1. Осмотрите яйцо целиком и убедитесь, что оно свежее.

  2. Проверьте запах и консистенцию белка и желтка.

  3. Аккуратно удалите пятно, если оно вызывает неприятные ощущения.

  4. Используйте яйцо в блюдах с термической обработкой.

  5. Храните яйца правильно, чтобы избежать настоящей порчи.

Популярные вопросы о красных пятнах в яйцах

Это признак оплодотворённого яйца?

Нет, кровяное пятно не связано с оплодотворением и развитием эмбриона.

Нужно ли выбрасывать такое яйцо?

Нет, если яйцо свежее и не имеет других признаков порчи.

Чаще ли такие пятна встречаются в домашних яйцах?

Иногда да, но это связано с физиологией птиц, а не с качеством продукта.

Опасно ли есть такие яйца детям?

При свежести и правильной термической обработке — нет.

Небольшое красное пятнышко в яйце — это не повод для паники, а всего лишь естественная особенность, не влияющая на безопасность и пользу продукта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда яйца советы здоровье кулинария
Новости Все >
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Сейчас читают
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Еда и рецепты
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Наука и техника
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Разряженный аккумулятор замерзает уже при −10 градусах
Якутский карась не пахнет тиной из-за отсутствия водорослей
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Первое упоминание "обезьяны-скунса" относится к 1970-м годам — IFLScience
Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.