Светлана Нерадовская

Железо можно добрать и без стейков: список продуктов, о которых забывают

Тофу и сушёные абрикосы обеспечивают железом при вегетарианском питании
Еда

Если вы сталкиваетесь с дефицитом железа, питание может сыграть не меньшую роль, чем специализированные добавки. Многие по привычке связывают восполнение железа исключительно с красным мясом, однако на практике существует немало растительных и универсальных продуктов, способных помочь закрыть суточную норму. Дефицит железа остаётся самым распространённым видом нехватки нутриентов в мире.

Курага
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Курага

Почему дефицит железа нельзя игнорировать

В организме взрослого человека содержится в среднем от 2 до 4 граммов железа. Этот микроэлемент необходим для переноса кислорода, нормальной работы мышц и поддержки иммунной системы. При лёгком дефиците может развиваться анемия, сопровождающаяся усталостью, слабостью и снижением концентрации. Хроническая нехватка железа опаснее и в запущенных случаях способна привести к серьёзным нарушениям в работе органов.

Потребность в железе различается: для взрослых мужчин она составляет около 8 мг в сутки, для женщин — примерно 18 мг, особенно в период менструации, когда потребность возрастает, сообщает Ladylike.

Растительные продукты как источник железа

Даже при отказе от мяса можно составить рацион, богатый железом. Важно помнить, что в растительных продуктах содержится негемовое железо, которое усваивается сложнее, но этот процесс можно усилить за счёт правильных сочетаний.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут, горох и соя считаются одними из самых доступных источников железа для вегетарианцев. Помимо железа, они богаты фолиевой кислотой, магнием и калием. Высокое содержание растворимой клетчатки помогает дольше сохранять чувство сытости и может способствовать контролю веса.

Шпинат

В 100 граммах сырого шпината содержится около 2,7 мг железа. Хотя это негемовая форма, шпинат одновременно богат витамином C, который улучшает усвоение железа. Дополнительным преимуществом являются каротиноиды — антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз и снижающие воспалительные процессы.

Брокколи

Одна порция варёной брокколи (примерно 156 граммов) содержит около 1 мг железа. При этом брокколи богата витамином C, фолиевой кислотой, клетчаткой и витамином K, что делает её полезной для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Киноа

Киноа относится к псевдозлакам и отличается высокой питательной плотностью. В одной чашке приготовленной киноа содержится около 2,8 мг железа. Продукт не содержит глютен, подходит людям с его непереносимостью и обеспечивает организм белком, магнием, медью и антиоксидантами.

Тёмный шоколад

Порция тёмного шоколада весом 28 граммов может содержать до 3,4 мг железа. Он также богат магнием и медью и содержит пребиотические волокна, поддерживающие микрофлору кишечника. Пользу приносит только шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки — удобный вариант перекуса. В 28 граммах содержится около 2,5 мг железа, а также цинк, магний, марганец и витамин K. Их легко добавлять в салаты, каши или йогурты.

Сушёные абрикосы

В 100 граммах кураги содержится примерно 2,7 мг железа. Продукт богат пищевыми волокнами и помогает снижать уровень холестерина. Усвоение железа из сухофруктов улучшается при сочетании с продуктами, богатыми витамином C.

Тофу

Порция тофу весом около 126 граммов обеспечивает организм примерно 3,4 мг железа и до 22 граммов белка. Также он содержит кальций, магний, селен и изофлавоны, которые связывают с поддержкой сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Сравнение: растительные и животные источники железа

Животные продукты содержат гемовое железо, которое усваивается легче, но растительные источники выигрывают за счёт клетчатки, антиоксидантов и отсутствия насыщенных жиров. При грамотных сочетаниях растительная диета может полностью покрывать потребности организма в железе.

Плюсы и минусы восполнения железа с помощью питания

Рацион, богатый продуктами с железом, помогает мягко поддерживать уровень микроэлемента и улучшает общее качество питания. Однако при выраженном дефиците одного питания может быть недостаточно, и тогда необходим контроль врача и добавки.

Советы шаг за шагом: как улучшить усвоение железа

  1. Сочетайте продукты с железом и источники витамина C.

  2. Ограничивайте употребление кофе и чая во время еды.

  3. Разнообразьте рацион, включая бобовые, злаки и овощи.

  4. Отдавайте предпочтение минимально обработанным продуктам.

  5. При симптомах дефицита обращайтесь за медицинской консультацией.

Популярные вопросы о дефиците железа

Можно ли восполнить железо без мяса?

Да, при разнообразном рационе и правильных сочетаниях продуктов.

Какие продукты мешают усвоению железа?

Чай, кофе и продукты с высоким содержанием кальция при одновременном приёме пищи.

Нужно ли всем принимать добавки?

Нет, решение зависит от уровня железа и рекомендаций специалиста.

Поддержание нормального уровня железа — это не разовое усилие, а регулярная забота о питании и балансе нутриентов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Тофу и сушёные абрикосы обеспечивают железом при вегетарианском питании
