Мясо у них — как праздник: что едят долгожители и почему живут дольше остальных

Долгожители едят мясо не чаще пяти раз в месяц — Nature Medicine

Люди, перешагнувшие столетний рубеж, снова оказались в центре внимания — и дело не только в генетике. Исследования показывают, что ключевую роль играет повседневное питание и простые пищевые привычки. Особый интерес к этой теме возник после многолетней работы журналиста и исследователя National Geographic Дэна Бюттнера. Об этом сообщает издание Iefimerida.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фрукты и овощи

Что такое "голубые зоны" и почему о них говорят

Дэн Бюттнер более 20 лет изучал так называемые "голубые зоны" — регионы мира, где люди живут дольше и реже сталкиваются с хроническими заболеваниями. Среди них — Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в Греции, Лома-Линда в США и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Несмотря на культурные различия, эти регионы объединяет один важный фактор — питание. Рацион местных жителей строится на простых, сезонных и преимущественно растительных продуктах, а мясо занимает в нём второстепенное место.

Растительная основа рациона долгожителей

В "голубых зонах" около 90% ежедневного меню составляют продукты растительного происхождения. В основе питания — бобовые, цельнозерновые, овощи, фрукты и корнеплоды, включая картофель. Блюда, как правило, простые, без сложной обработки и обилия промышленных ингредиентов.

"Люди, дожившие до 100 лет, едят мясо всего пять раз в месяц", — отмечает исследователь долголетия Дэн Бюттнер на сайте издания.

Мясо здесь чаще появляется на столе по праздникам или во время семейных и общественных встреч, а не как повседневный продукт.

Сколько мяса едят долгожители на самом деле

По подсчётам Бюттнера, средний житель "голубых зон" потребляет менее 10 килограммов мяса в год. Для сравнения, в США этот показатель превышает 100 килограммов на человека ежегодно.

При этом исследователь подчёркивает: речь не идёт о полном отказе от мяса. Основной принцип — умеренность и смещение акцента в сторону растительной пищи, а не строгие ограничения.

Научный взгляд на связь питания и здоровья

Данные научных исследований подтверждают наблюдения, сделанные в "голубых зонах". Согласно публикации в журнале Nature Medicine, даже умеренное потребление переработанного мяса — от 0,6 до 57 граммов в день — связано с повышением риска диабета второго типа на 11% и рака толстой кишки на 7%.

Эти результаты усиливают интерес к растительным источникам белка, которые обеспечивают организм необходимыми нутриентами без сопутствующих рисков.

Почему бобовые считаются продуктом долголетия

Бюттнер отдельно выделяет бобовые — фасоль, чечевицу, нут — как один из ключевых продуктов рациона долгожителей. По его данным, ежедневное употребление одной порции бобовых связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни примерно на четыре года по сравнению с рационом, где белок поступает преимущественно из менее полезных источников.

Сравнение: рацион "голубых зон" и западный стиль питания

В традиционном рационе долгожителей преобладают цельные продукты, минимум сахара и почти полное отсутствие ультрапереработанной пищи. Западный стиль питания, напротив, часто включает большое количество готовых блюд, красного мяса и продуктов с высокой степенью обработки. Именно этот сдвиг, по словам Бюттнера, за последние 20 лет начал подтачивать пищевые традиции даже в регионах с исторически высоким уровнем долголетия.

Плюсы и минусы ограничения мяса в рационе

Сокращение потребления мяса имеет ряд практических преимуществ. Оно снижает нагрузку на пищеварение, способствует более стабильному уровню энергии и облегчает контроль веса. Растительная пища при этом обеспечивает организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

С другой стороны, важно следить за балансом белка, железа и витамина B12. Рацион должен быть разнообразным, а изменения — постепенными, без резких исключений целых групп продуктов.

Советы шаг за шагом: как приблизить рацион к принципам долгожителей

Сделайте бобовые основой нескольких приёмов пищи в неделю. Заменяйте часть мясных блюд овощными и зерновыми. Выбирайте сезонные и местные продукты. Ограничьте переработанные продукты и полуфабрикаты. Оставляйте мясо для особых случаев, а не ежедневного меню.

Популярные вопросы о питании для долголетия

Нужно ли полностью отказываться от мяса?

Нет, исследования говорят о пользе умеренности, а не строгих запретов.

Какие продукты важнее всего включить в рацион?

Бобовые, цельнозерновые, овощи, фрукты и корнеплоды.

Можно ли адаптировать такой рацион в обычной жизни?

Да, постепенные изменения и простые блюда делают этот подход доступным практически для всех.

Питание долгожителей — это не строгая диета, а устойчивый образ жизни, основанный на простоте, умеренности и уважении к традиционным продуктам.