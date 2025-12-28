Новый год без лишних трат: 10 закусок, которые спасут праздник, даже если времени и денег в обрез

Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола

Подготовка к новогоднему столу нередко превращается в гонку со временем и бюджетом. Хочется праздничной атмосферы, но без дорогих деликатесов и многочасовой готовки. К счастью, эффектные закуски можно собрать из самых доступных продуктов.

Новый год без лишних трат: в чём главный принцип

Экономный праздничный стол строится не вокруг редких ингредиентов, а вокруг удачных сочетаний и простой подачи. Лаваш, грибы, курица, сезонные овощи, сыр и недорогая рыба легко превращаются в закуски, которые выглядят "на миллион", но готовятся быстро.

Важно выбирать блюда, которые:

не требуют сложной подготовки;

подходят для фуршета;

хорошо смотрятся даже в холодном виде.

Топ-10 быстрых и бюджетных закусок

Шампиньоны в хрустящем кляре. Грибы обмакивают в кляр на кефире или минералке и обжаривают до румяной корочки. Подают со сметанным соусом и зеленью. Черри с грибной начинкой. Половинки помидоров заполняют обжаренными шампиньонами с луком и сыром, запекают 10-12 минут. Домашние куриные кусочки в панировке. Куриное филе маринуют в специях, обваливают в сухарях и запекают в духовке. Рулетики из лаваша с овощами. Лаваш смазывают мягким сыром, добавляют морковь, перец и зелень, сворачивают и нарезают. Сырные палочки с травами. Полоски слоёного теста с сыром и орегано запекают до хруста. Запечённые сырные шарики. Простое тесто из тёртого сыра, муки и масла формируют в шарики и запекают. Маринованные шампиньоны с чесноком. Грибы запекают в масле с чесноком, соевым соусом и перцем. Канапе с солёной рыбой. Хлеб или крекер, сельдь, ломтик картофеля и укроп — бюджетная классика. Конвертики из лаваша с ветчиной и сыром. Обжариваются за минуты и съедаются первыми. Баклажановые рулетики с орехами. Запечённые баклажаны сворачивают с орехово-чесночной пастой. Об этом пишет AmurMedia.

Популярные вопросы о бюджетных закусках на Новый год

Можно ли обойтись без мяса?

Да, грибные и сырные закуски отлично заменяют мясные.

Подойдут ли такие блюда для фуршета?

Да, большинство вариантов удобно есть без приборов.

Как сделать подачу праздничной?

Используйте контрастные тарелки, зелень и простую сервировку.