Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Новый год без лишних трат: 10 закусок, которые спасут праздник, даже если времени и денег в обрез

Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Еда

Подготовка к новогоднему столу нередко превращается в гонку со временем и бюджетом. Хочется праздничной атмосферы, но без дорогих деликатесов и многочасовой готовки. К счастью, эффектные закуски можно собрать из самых доступных продуктов.

Новогодний стол с закусками
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний стол с закусками

Новый год без лишних трат: в чём главный принцип

Экономный праздничный стол строится не вокруг редких ингредиентов, а вокруг удачных сочетаний и простой подачи. Лаваш, грибы, курица, сезонные овощи, сыр и недорогая рыба легко превращаются в закуски, которые выглядят "на миллион", но готовятся быстро.

Важно выбирать блюда, которые:

  • не требуют сложной подготовки;
  • подходят для фуршета;
  • хорошо смотрятся даже в холодном виде.

Топ-10 быстрых и бюджетных закусок

  1. Шампиньоны в хрустящем кляре. Грибы обмакивают в кляр на кефире или минералке и обжаривают до румяной корочки. Подают со сметанным соусом и зеленью.

  2. Черри с грибной начинкой. Половинки помидоров заполняют обжаренными шампиньонами с луком и сыром, запекают 10-12 минут.

  3. Домашние куриные кусочки в панировке. Куриное филе маринуют в специях, обваливают в сухарях и запекают в духовке.

  4. Рулетики из лаваша с овощами. Лаваш смазывают мягким сыром, добавляют морковь, перец и зелень, сворачивают и нарезают.

  5. Сырные палочки с травами. Полоски слоёного теста с сыром и орегано запекают до хруста.

  6. Запечённые сырные шарики. Простое тесто из тёртого сыра, муки и масла формируют в шарики и запекают.

  7. Маринованные шампиньоны с чесноком. Грибы запекают в масле с чесноком, соевым соусом и перцем.

  8. Канапе с солёной рыбой. Хлеб или крекер, сельдь, ломтик картофеля и укроп — бюджетная классика.

  9. Конвертики из лаваша с ветчиной и сыром. Обжариваются за минуты и съедаются первыми.

  10. Баклажановые рулетики с орехами. Запечённые баклажаны сворачивают с орехово-чесночной пастой. Об этом пишет AmurMedia.

Популярные вопросы о бюджетных закусках на Новый год

Можно ли обойтись без мяса?

Да, грибные и сырные закуски отлично заменяют мясные.

Подойдут ли такие блюда для фуршета?

Да, большинство вариантов удобно есть без приборов.

Как сделать подачу праздничной?

Используйте контрастные тарелки, зелень и простую сервировку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы грибы закуска новый год
Новости Все >
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Смесь соды, уксуса и 5 капель средства для посуды прочищает слив раковины
BYD выпустил 15 миллионов электромобилей и гибридов — Arabalar
Запрет на Новый год с друзьями усиливает семейные конфликты — психолог Гольдштейн
Закуска из лаваша со шпротами и сырной начинкой для фуршета
Пропуски визитов в центр занятости приведут к полной отмене выплат — Tagesspiegel
Поездки в середине недели обходятся дешевле выходных — туристические аналитики
Праздничные тарталетки с морепродуктами и сырным кремом
Сейчас читают
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Новости спорта
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Еда и рецепты
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Последние материалы
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Смесь соды, уксуса и 5 капель средства для посуды прочищает слив раковины
Эустома зацветает через 5–6 месяцев после посева
BYD выпустил 15 миллионов электромобилей и гибридов — Arabalar
Запрет на Новый год с друзьями усиливает семейные конфликты — психолог Гольдштейн
Зона 51 расположена на испытательном полигоне ВВС США в Неваде — Daily Mail
Закуска из лаваша со шпротами и сырной начинкой для фуршета
Пропуски визитов в центр занятости приведут к полной отмене выплат — Tagesspiegel
Поездки в середине недели обходятся дешевле выходных — туристические аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.