Новый год без лишних трат: 10 закусок, которые спасут праздник, даже если времени и денег в обрез

Подготовка к новогоднему столу нередко превращается в гонку со временем и бюджетом. Хочется праздничной атмосферы, но без дорогих деликатесов и многочасовой готовки. К счастью, эффектные закуски можно собрать из самых доступных продуктов.
Экономный праздничный стол строится не вокруг редких ингредиентов, а вокруг удачных сочетаний и простой подачи. Лаваш, грибы, курица, сезонные овощи, сыр и недорогая рыба легко превращаются в закуски, которые выглядят "на миллион", но готовятся быстро.
Важно выбирать блюда, которые:
Шампиньоны в хрустящем кляре. Грибы обмакивают в кляр на кефире или минералке и обжаривают до румяной корочки. Подают со сметанным соусом и зеленью.
Черри с грибной начинкой. Половинки помидоров заполняют обжаренными шампиньонами с луком и сыром, запекают 10-12 минут.
Домашние куриные кусочки в панировке. Куриное филе маринуют в специях, обваливают в сухарях и запекают в духовке.
Рулетики из лаваша с овощами. Лаваш смазывают мягким сыром, добавляют морковь, перец и зелень, сворачивают и нарезают.
Сырные палочки с травами. Полоски слоёного теста с сыром и орегано запекают до хруста.
Запечённые сырные шарики. Простое тесто из тёртого сыра, муки и масла формируют в шарики и запекают.
Маринованные шампиньоны с чесноком. Грибы запекают в масле с чесноком, соевым соусом и перцем.
Канапе с солёной рыбой. Хлеб или крекер, сельдь, ломтик картофеля и укроп — бюджетная классика.
Конвертики из лаваша с ветчиной и сыром. Обжариваются за минуты и съедаются первыми.
Баклажановые рулетики с орехами. Запечённые баклажаны сворачивают с орехово-чесночной пастой. Об этом пишет AmurMedia.
Можно ли обойтись без мяса?
Да, грибные и сырные закуски отлично заменяют мясные.
Подойдут ли такие блюда для фуршета?
Да, большинство вариантов удобно есть без приборов.
Как сделать подачу праздничной?
Используйте контрастные тарелки, зелень и простую сервировку.
