Греческий салат, который пахнет летом: простой рецепт, превращающий зиму в солнечный вечер

Греческий салат с фетой — это простой способ вернуть лето на стол в любое время года. Сочные овощи, солоноватый сыр и аромат оливкового масла создают гармоничный вкус без сложных техник и долгой готовки. Это блюдо ценят за свежесть, баланс и универсальность.
Греческий салат давно вышел за пределы национальной кухни и стал международным символом средиземноморского стиля питания. Его основа — свежие овощи, оливковое масло первого отжима и фета, сыр из коровьего или овечьего молока с характерной солоноватостью.
Такое сочетание ценят не только за вкус, но и за лёгкость. Салат подходит для обеда, ужина и праздничного стола, хорошо сочетается с рыбой, мясом на гриле и морепродуктами.
Овощи важно не просто вымыть, а тщательно обсушить — лишняя влага снижает яркость вкуса. Листья салата лучше не резать, а рвать руками, чтобы сохранить текстуру. Фету нарезают крупными кубиками или аккуратно ломают — так она выглядит более аппетитно и не крошится.
Помидоры и огурец нарежьте средними кусочками, сладкий перец — кубиками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. На тарелку выложите салатные листья, сверху распределите овощи, слегка посолите.
Добавьте маслины и фету, посыпьте орегано. В завершение полейте салат лимонным соком и оливковым маслом. Перемешивать лучше аккуратно или не перемешивать вовсе, сохраняя слои.
Без феты салат остаётся овощным и лёгким, но теряет глубину вкуса. Сыр добавляет солёный акцент, жирность и делает блюдо более сытным. Именно фета превращает овощную нарезку в полноценный греческий салат. Об этом сообщает FOOD.
Используйте спелые, ароматные помидоры.
Выбирайте фету, а не фетаксу или сырные аналоги.
Не переусердствуйте с маслом — салат должен быть лёгким.
Добавляйте соль после феты, чтобы не пересолить.
Подавайте сразу после приготовления.
Можно ли заменить фету другим сыром?
Допустимо, но вкус будет отличаться. Фета даёт характерную солоноватость и текстуру.
Подходит ли салат для диеты?
Да, при умеренном количестве масла и сыра он считается лёгким блюдом.
Нужно ли добавлять уксус?
Классический вариант допускает лимонный сок или винный уксус, но не оба сразу.
