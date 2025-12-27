Греческий салат, который пахнет летом: простой рецепт, превращающий зиму в солнечный вечер

Листья салата рвут руками, чтобы сохранить текстуру и сок

Греческий салат с фетой — это простой способ вернуть лето на стол в любое время года. Сочные овощи, солоноватый сыр и аромат оливкового масла создают гармоничный вкус без сложных техник и долгой готовки. Это блюдо ценят за свежесть, баланс и универсальность.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Греческий салат

Почему греческий салат остаётся классикой

Греческий салат давно вышел за пределы национальной кухни и стал международным символом средиземноморского стиля питания. Его основа — свежие овощи, оливковое масло первого отжима и фета, сыр из коровьего или овечьего молока с характерной солоноватостью.

Такое сочетание ценят не только за вкус, но и за лёгкость. Салат подходит для обеда, ужина и праздничного стола, хорошо сочетается с рыбой, мясом на гриле и морепродуктами.

Ингредиенты для греческого салата с фетой

сыр фета — 100 г

помидоры — 2 шт. (около 180 г)

огурец — 1 шт. (около 120 г)

сладкий перец — 50 г

красный лук — 1 шт. (около 75 г)

маслины без косточек — 100 г

салатные листья — 50 г

оливковое масло — 3 г

лимонный сок — 1 г

сушёный орегано — 1 г

соль — по вкусу

Как подготовить продукты

Овощи важно не просто вымыть, а тщательно обсушить — лишняя влага снижает яркость вкуса. Листья салата лучше не резать, а рвать руками, чтобы сохранить текстуру. Фету нарезают крупными кубиками или аккуратно ломают — так она выглядит более аппетитно и не крошится.

Пошаговое приготовление

Помидоры и огурец нарежьте средними кусочками, сладкий перец — кубиками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. На тарелку выложите салатные листья, сверху распределите овощи, слегка посолите.

Добавьте маслины и фету, посыпьте орегано. В завершение полейте салат лимонным соком и оливковым маслом. Перемешивать лучше аккуратно или не перемешивать вовсе, сохраняя слои.

Сравнение: с фетой и без неё

Без феты салат остаётся овощным и лёгким, но теряет глубину вкуса. Сыр добавляет солёный акцент, жирность и делает блюдо более сытным. Именно фета превращает овощную нарезку в полноценный греческий салат. Об этом сообщает FOOD.

Советы для идеального вкуса

Используйте спелые, ароматные помидоры. Выбирайте фету, а не фетаксу или сырные аналоги. Не переусердствуйте с маслом — салат должен быть лёгким. Добавляйте соль после феты, чтобы не пересолить. Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о греческом салате с фетой

Можно ли заменить фету другим сыром?

Допустимо, но вкус будет отличаться. Фета даёт характерную солоноватость и текстуру.

Подходит ли салат для диеты?

Да, при умеренном количестве масла и сыра он считается лёгким блюдом.

Нужно ли добавлять уксус?

Классический вариант допускает лимонный сок или винный уксус, но не оба сразу.