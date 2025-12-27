Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда ложка стоит, а аромат сводит с ума: харчо, которое всегда получается насыщенным и густым

Харчо готовят на крепком мясном бульоне с орехами и ткемали
Харчо с грецкими орехами и соусом ткемали — это густой, насыщенный суп с ярким ароматом специй и характерной кислинкой. Его варят не только в Грузии: на юге России такой харчо давно стал частью домашней кухни. Блюдо требует времени и внимания, но результат полностью оправдывает усилия.

Суп харчо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп харчо

Ингредиенты для харчо с орехами и ткемали

На 6 порций

  • Говядина на кости — 600 г

  • Рис красный нешлифованный — 100 г

  • Грецкие орехи — 150 г

  • Томаты рубленые в собственном соку — 300 г

  • Лук репчатый — 3 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Кинза — 50 г

  • Петрушка — 50 г

  • Острый стручковый перец — 1 шт.

  • Соус ткемали — 4 ст. л.

  • Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

  • Хмели-сунели — 1 ч. л.

  • Растительное рафинированное масло — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

В чём особенность харчо с орехами

Этот вариант харчо отличается густой текстурой и сложным вкусом. Грецкие орехи делают бульон бархатным, а ткемали добавляет характерную кисло-фруктовую ноту. В отличие от лёгких супов, харчо — полноценное сытное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для обеда, и для ужина.

Традиционно самый насыщенный вкус получается на баранине, но говядина на кости даёт не менее крепкий и ароматный бульон. Главное — не торопиться и дать ему спокойно вариться.

Подготовка бульона

Мясо заливают холодной водой и медленно доводят до кипения, снимая пену. В кастрюлю кладут целую очищенную луковицу и пучок кинзы, связанный нитью. Бульон варят на минимальном огне около двух часов — за это время он становится насыщенным и прозрачным.

Готовый бульон обязательно процеживают: отварные овощи и зелень больше не понадобятся. Мясо снимают с костей, нарезают и возвращают обратно в кастрюлю.

Орехово-томатная заправка

Пока варится бульон, подготавливают основу вкуса. Рис промывают и ненадолго замачивают, чтобы он равномерно сварился. Лук мелко нарезают и пассеруют до мягкости. Затем добавляют томаты, паприку и хмели-сунели, прогревая смесь до появления яркого аромата.

Грецкие орехи растирают с чесноком до пастообразного состояния и вместе с соусом ткемали вводят в заправку. Массу томят на слабом огне около 10 минут — вкус должен стать глубоким и округлым. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Сборка и варка супа

В кипящий бульон с мясом кладут орехово-томатную заправку, подготовленный рис и мелко нарезанный острый перец без семян. Суп солят и перчат по вкусу, накрывают крышкой и варят около 15 минут, пока рис не станет мягким.

После снятия с плиты харчо дают настояться ещё 10 минут — за это время специи полностью раскрываются.

Сравнение: харчо с орехами и без них

Классический харчо без орехов получается более лёгким и бульонным. Ореховый вариант гуще, с насыщенной текстурой и более сложным вкусом. Если хочется настоящего "домашнего" харчо, который согревает и насыщает, орехи становятся ключевым ингредиентом.

Советы по приготовлению харчо

  1. Выбирайте мясо на кости для насыщенного бульона.

  2. Не ускоряйте варку — медленный огонь важен для вкуса.

  3. Орехи растирайте до пасты, а не просто измельчайте.

  4. Количество острого перца регулируйте по вкусу.

  5. Если готовите на несколько дней, рис можно сварить отдельно и добавлять перед подачей.

Популярные вопросы о харчо с орехами и ткемали

Можно ли заменить говядину бараниной?

Да, баранина считается классическим вариантом и даёт ещё более насыщенный вкус.

Обязательно ли использовать ткемали?

Он придаёт характерную кислинку, но при отсутствии можно заменить кислым соусом на основе сливы.

Почему харчо должен настояться?

За это время специи и орехи равномерно распределяются, а вкус становится более гармоничным.

