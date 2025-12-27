Праздничный стол становится богаче: австрийский салат собирается за 30 минут и удивляет вкусом

Салат "Австрийский" легко принять за вариацию "Мимозы", но у него свой характер и более быстрый сценарий приготовления. Здесь нет отварных овощей — значит, меньше суеты и больше шансов собрать блюдо даже в будний вечер. Основа остаётся классической: рыба, яйца и лук, а изюминку даёт холодное сливочное масло.
Консервированный тунец — 300 г
Яйца куриные — 3 шт.
Сыр твёрдый — 120 г
Лук репчатый — 120 г
Масло сливочное — 100 г
Лимонный сок — 2 ст. л.
Майонез — по вкусу
Петрушка — 2 веточки
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Главная экономия времени — отсутствие картофеля и моркови. Вкус получается более "рыбным", без овощной сладости и плотности, а текстура — нежной и сливочной за счёт масла. Такой салат удобно готовить к празднику, когда на кухне много задач, но хочется подать что-то знакомое и при этом небанальное.
Отдельный момент — правильная спелость вкуса приходит после настаивания. Даже если сборка заняла полчаса, блюду стоит дать минимум час в холодильнике, чтобы слои подружились.
Рыбу лучше заранее откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость — так слой будет плотнее и не "поплывёт". Яйца отваривают вкрутую, охлаждают и разделяют на белки и желтки: белки удобнее рубить ножом, а желтки — размять вилкой.
Лук мелко нарезают и ненадолго маринуют в лимонном соке. Это смягчает остроту и делает вкус аккуратнее. Сыр натирают на мелкой или средней тёрке. Сливочное масло важно сильно охладить и держать в морозилке до самого момента сборки.
Для красивой подачи удобно взять прозрачный салатник. Первый слой — рубленые белки, сверху — тонкая сеточка майонеза. Далее идёт тёртый сыр и снова немного соуса, чтобы слои держались, но не становились тяжёлыми.
Следом выкладывают размятую рыбу. Маринованный лук отжимают и распределяют по поверхности, после чего добавляют самый тонкий слой майонеза — здесь важно не переборщить. Затем прямо над салатником натирают замороженное масло на крупной тёрке и аккуратно разравнивают вилкой.
Финишный слой — желтки и рубленая зелень. После сборки салат убирают в холодильник минимум на час. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.
В общем салатнике "Австрийский" выглядит привычно и эффектно в разрезе, особенно если слои ровные. Порционная подача в широких стаканах — более современный вариант, который удобно ставить на праздничный стол: порции аккуратные, а слои хорошо читаются.
Берите рыбу в собственном соку или хорошо слитую — так салат будет плотнее.
Лук обязательно подержите в лимонном соке и отожмите.
Выбирайте выдержанный твёрдый сыр — он сделает вкус ярче.
Масло держите в морозилке до последней секунды и натирайте прямо в салатник.
Наносите майонез тонкими слоями, лучше сеточкой.
Дайте салату постоять в холодильнике не меньше часа.
Какую рыбу лучше использовать вместо тунца?
Подойдут лосось, сардины или другие консервы в собственном соку — главное, чтобы вкус вам нравился и в банке было минимум лишнего масла.
Можно ли заменить майонез?
Можно использовать более лёгкий майонез или смешать его с небольшим количеством натурального йогурта, но вкус станет мягче и менее "праздничным".
Почему нужно замораживать сливочное масло?
Так оно натирается воздушной стружкой и даёт тот самый нежный, почти кремовый слой, который отличает этот салат.
