Яблочный пирог зазвучал по-новому: лимон меняет вкус знакомой классики

Домашняя выпечка тем и хороша, что не требует сложных приёмов, но всегда создаёт ощущение уюта. Лимонно-яблочный пирог — как раз из таких десертов: понятный, ароматный и универсальный. Он сочетает мягкое тесто, сочные яблоки и освежающую цитрусовую нотку, благодаря которой классический яблочный пирог звучит по-новому.
Яблоки делают выпечку нежной и влажной, сохраняя структуру даже на следующий день. Лимон, в свою очередь, добавляет свежесть и балансирует сладость, не перебивая вкус теста. Во время выпечки дом наполняется ярким ароматом цедры и фруктов, а сам пирог получается лёгким и не приторным.
Для этого рецепта особенно хорошо подходят яблоки сорта Фуджи — они сохраняют форму и дают приятную текстуру. Греческий йогурт делает мякиш более мягким, а сливочное масло отвечает за насыщенность вкуса, пишет Ricette.Giallozafferano.
Рецепт рассчитан на форму диаметром 20 см, примерно 8 порций.
Яблоки сорта Фуджи — 320 г (около 400 г неочищенных)
Лимонная цедра — с 2 лимонов
Лимонный сок — 100 г
Пшеничная мука типа 00 — 140 г
Греческий йогурт — 150 г
Сливочное масло — 70 г
Сахар — 100 г
Яйца среднего размера — 2 шт. (комнатной температуры)
Разрыхлитель — 12 г
Сахарная пудра — около 10 г для подачи
Разогрейте духовку до 170 °C в статическом режиме. Подготовьте форму диаметром 20 см, смажьте её маслом и присыпьте мукой.
Снимите цедру с хорошо вымытых лимонов, затем выжмите сок и процедите его, отмерив 100 г.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте сначала ломтиками, затем кубиками не крупнее 2 см. Переложите в миску, полейте лимонным соком и добавьте цедру.
В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло и сахар. Взбивайте венчиком 5-6 минут, пока масса не станет светлой и пышной.
По одному добавьте яйца, продолжая взбивать до однородности.
Вмешайте греческий йогурт.
Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто венчиком.
Добавьте яблоки вместе с соком и перемешайте лопаткой.
Переложите тесто в форму, слегка разровняйте, аккуратно вращая её в руках.
Выпекайте около 60 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.
Полностью остудите пирог и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Классический яблочный пирог мягкий и сладкий, но иногда кажется тяжеловатым. Лимонно-яблочная версия выигрывает за счёт свежести и более лёгкого послевкусия. Она лучше подходит для завтрака и дневного чаепития, тогда как традиционный вариант чаще выбирают в качестве плотного десерта.
Этот пирог ценят за баланс простоты и вкуса, но есть нюансы.
Преимущества:
сочная и мягкая текстура;
освежающий аромат лимона;
подходит для разных приёмов пищи;
хорошо хранится несколько дней.
Ограничения:
требует точного соблюдения температуры;
важно полностью остудить перед нарезкой;
зависит от качества яблок.
Используйте яблоки плотных сортов, сохраняющих форму.
Не уменьшайте количество лимонного сока — он влияет и на вкус, и на текстуру.
Взбивайте масло с сахаром достаточно долго для пышности теста.
Дайте пирогу полностью остыть перед подачей.
Храните под стеклянным колпаком при комнатной температуре.
Можно ли заменить сливочное масло растительным?
Да, около 55 г растительного масла, добавляя его после яиц и сахара.
Сколько хранится пирог?
2-3 дня при комнатной температуре под колпаком.
Подходит ли пирог для заморозки?
Да, его можно заморозить после полного остывания.
