Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Бананы темнеют — печенье появляется: простой рецепт, который работает всегда

Банан заменяет сахар и масло в овсяном печенье
Еда

Иногда желание съесть что-нибудь сладкое появляется внезапно, а времени, сил и привычных ингредиентов под рукой нет. Именно в такие моменты выручает рецепт овсяного печенья из трёх продуктов — без масла, без сахара и без миксера.

Овсяное печенье
Фото: https://unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free
Овсяное печенье

Оно готовится буквально за минуты, получается мягким, сытным и отлично подходит для перекуса или быстрого завтрака. Об этом всё чаще говорят сторонники простой домашней выпечки.

Почему этот рецепт работает даже без сахара и масла

Секрет кроется в очень спелых бананах. Чем темнее кожура, тем выше естественная сладость и аромат мякоти. После разминания банан превращается в густое пюре, которое одновременно заменяет и сахар, и масло, и яйца. Он связывает тесто, придаёт мягкость и не утяжеляет выпечку.

Овсяные хлопья отвечают за текстуру и сытость. Они богаты клетчаткой, дают лёгкую хрусткость снаружи и нежную серединку внутри. Шоколад завершает вкус, добавляя насыщенность без необходимости увеличивать количество ингредиентов, сообщает Mapetitedame.

Минимум продуктов — максимум пользы

Это печенье часто выбирают те, кто старается сократить количество рафинированного сахара и жиров в рационе. В составе нет муки, молока и яиц, а значит, рецепт легко адаптировать под разные пищевые привычки. Кроме того, он отлично подходит для "спасения" переспелых бананов, которые обычно остаются лежать на дне фруктовой вазы.

Ингредиенты для овсяного печенья из 3 ингредиентов

Рецепт рассчитан примерно на 10-12 штук.

  • 2 очень спелых банана (около 200-220 г мякоти)

  • 150 г цельнозерновых овсяных хлопьев

  • 80 г тёмного шоколада кусочками (желательно 70% какао)

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C, при возможности используйте режим конвекции. Застелите противень пергаментной бумагой.

  2. Очистите бананы, переложите в миску и тщательно разомните вилкой до однородного пюре без крупных кусочков.

  3. Добавьте овсяные хлопья и хорошо перемешайте, чтобы они полностью пропитались бананом. Масса должна быть густой и слегка липкой.

  4. Всыпьте кусочки тёмного шоколада и ещё раз перемешайте, распределяя их равномерно.

  5. С помощью столовой ложки выложите порции теста на противень, оставляя между ними небольшое расстояние. Аккуратно приплюсните заготовки ложкой.

  6. Выпекайте 10-12 минут. Края должны слегка подрумяниться, а серединка остаться мягкой.

  7. Дайте печенью постоять 5 минут на противне, затем переложите на решётку. По мере остывания оно станет плотнее, сохранив мягкость внутри.

Сравнение домашнего овсяного печенья и магазинного

Домашний вариант выигрывает за счёт прозрачного состава и простоты. В нём нет добавленного сахара, пальмового масла и консервантов. Магазинное печенье дольше хранится и выглядит одинаково, но часто содержит больше жиров и подсластителей. При желании контролировать рацион домашняя версия оказывается более предсказуемой.

Плюсы и минусы рецепта

Этот вариант печенья ценят за удобство и универсальность, но у него есть свои особенности.

Преимущества:

  • всего три базовых ингредиента;

  • отсутствие сахара и масла;

  • быстрое приготовление;

  • подходит для перекуса и завтрака.

Ограничения:

  • мягкая текстура, не для любителей хрустящего печенья;

  • важно не передержать в духовке;

  • зависит от степени спелости бананов.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Используйте максимально спелые бананы для естественной сладости.

  2. Выбирайте цельнозерновые овсяные хлопья, а не быстрорастворимые.

  3. Не увеличивайте время выпечки — печенье может пересохнуть.

  4. Для мягкой текстуры доставайте печенье чуть раньше полной готовности.

  5. Остужайте его на решётке, чтобы сохранить правильную структуру.

Популярные вопросы об овсяном печенье без сахара

Можно ли заменить шоколад?
Да, часть шоколада можно заменить сухофруктами или орехами.

Сколько хранится такое печенье?
При комнатной температуре — до 3-4 дней в герметичном контейнере.

Подходит ли оно для заморозки?
Да, печенье хорошо переносит заморозку и легко размораживается.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка здоровье кулинария
Новости Все >
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Сейчас читают
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Планетарные влияния усилили чувство давления и усталости
Портулак цветет с июня до заморозков без перерывов
Винтажные броши признали самым стильным аксессуаром сезона
Оса Traumatomutilla поглощает 99% света — профессор Гильермо-Феррейра
Щелчки появляются при температурных перепадах стен — C. B. RADAR
Инвесторы сметают драгметалл с полок — Business Insider
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Картофель на праздничный гарнир запекают без сливок и молока для хрустящей корочки
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.