Светлана Нерадовская

Золото для праздничного стола: специя, которая превращает обычные блюда в роскошь

Продажу шафрана в виде порошка считают рискованной — Francebleu
Еда

Любая праздничная трапеза выигрывает, когда в ней появляется редкий и по-настоящему выразительный ингредиент. Во Франции таким акцентом всё чаще становится шафран из Монлуи-сюр-Луар — специя с долгой историей и узнаваемым характером.

шафран
Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шафран

Его выбирают за цвет, аромат и точность вкуса, которые сложно воспроизвести искусственно. Об этом сообщает региональное издание Francebleu.

Шафран из Турени: традиция, проверенная веками

Шафран в Турени выращивают ещё со Средневековья, и местный климат по-прежнему остаётся для него подходящим. Специю получают из рылец крокуса Crocus sativus — именно этот сорт культивируется на плантации "Du safran et des vignes" в Монлуи-сюр-Луар. За проект отвечает Jade D'Ingrando, вице-президент Ассоциации производителей шафрана Турени, которая сочетает ремесленный подход с современными аграрными практиками.

По её словам, изменение климата пока не стало критической угрозой для культуры. Основной риск представляют полёвки, повреждающие корневую систему растений. В остальном шафран хорошо адаптирован к местным условиям и сохраняет стабильное качество урожая.

Почему шафран ценится в гастрономии

Шафран "Saffron and Vines" легко узнать по насыщенному золотистому оттенку и сложному аромату. В нём сочетаются дымчатые, слегка металлические и землистые ноты, которые раскрываются постепенно. Именно за это его ценят шеф-повара и домашние кулинары, использующие специю в праздничных блюдах.

"Я всегда советую покупать шафран только в виде рылец, а не порошка, потому что это самая подделываемая специя в мире", — отмечает Jade D'Ingrando.

Как правильно использовать шафран на кухне

В кулинарии шафран универсален: он подходит и для солёных, и для сладких рецептов. Его добавляют в ризотто, соусы, супы, выпечку и десерты, где важны тонкие вкусовые акценты. Чтобы специя раскрылась полностью, требуется предварительная подготовка.

Секрет заключается в настаивании рылец в течение 48 часов. Лучше всего использовать жирную основу — масло, сливки или бульон с добавлением жира. Такой способ позволяет получить максимальный аромат и цвет даже при минимальном количестве специи. Рекомендованная дозировка — около пяти рылец на человека.

Сравнение шафрана в рыльцах и порошке

Шафран в рыльцах считается эталонным вариантом. Он позволяет визуально оценить качество и практически исключает риск подделки. Порошок, напротив, часто смешивают с другими растениями или красителями, из-за чего страдает вкус и безопасность продукта. Кроме того, цельные рыльца лучше сохраняют аромат при хранении.

Плюсы и минусы шафрана как специи

Шафран ценится не только за вкус, но и за особенности применения.

К основным преимуществам относятся:

  • высокая концентрация аромата и цвета;

  • минимальный расход;

  • универсальность в рецептах;

  • натуральное происхождение при ручном сборе.

Среди ограничений стоит учитывать:

  • высокую стоимость;

  • необходимость точной дозировки;

  • требовательность к способу хранения.

Советы по выбору и использованию шафрана

  1. Покупайте шафран только в виде цельных рылец.

  2. Обращайте внимание на происхождение и производителя.

  3. Храните специю в герметичной таре вдали от света.

  4. Настаивайте шафран заранее, а не добавляйте напрямую в блюдо.

  5. Используйте минимальные дозы для сохранения баланса вкуса.

Популярные вопросы о шафране из Турени

Как выбрать качественный шафран?
Лучше всего выбирать цельные рыльца с насыщенным цветом и выраженным ароматом.

Сколько стоит настоящий шафран?
Цена обычно высокая из-за ручного сбора и малого выхода готового продукта.

Что лучше — шафран из Франции или из других стран?
Французский шафран ценится за стабильное качество и строгий контроль производства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
