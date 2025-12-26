Три шага к идеальному ужину: салат, который заменяет горячее и не требует ни мяса, ни сложностей

Иногда самый удачный салат — тот, где нет ни мяса, ни сложных сочетаний. Шампиньоны дают сытность, горошек — мягкую сладость, а обжаренные овощи связывают вкус в цельное блюдо. Такой салат готовится быстро и подходит и для будней, и для праздничного стола.
Шампиньоны богаты растительным белком и после обжарки приобретают плотную, "мясную" текстуру. В сочетании с морковью и луком они дают ощущение полноценного блюда, а не лёгкой закуски.
Консервированный горошек добавляет нежность и балансирует вкус, не перегружая салат лишней сладостью.
Шампиньоны — 10 шт. (около 320 г)
Морковь — 1 шт. (100 г)
Белый лук — 1 шт. (80 г)
Консервированный зелёный горошек — 100 г
Майонез — 2 ст. л. (около 50 г)
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Грибы промывают под проточной водой и обсушивают. Морковь очищают и натирают крупно, лук нарезают мелкими кубиками.
Важно использовать две сковороды — это позволит сохранить вкус каждого компонента.
Морковь и лук обжаривают в хорошо разогретом растительном масле около 5 минут до мягкости и лёгкой золотистости.
Шампиньоны нарезают крупными дольками и жарят отдельно, пока полностью не испарится влага и грибы не подрумянятся. В конце их слегка подсаливают.
В салатнике соединяют обжаренные овощи и грибы, предварительно дав стечь лишнему маслу.
С консервированного горошка сливают рассол и добавляют его к остальным ингредиентам. Затем салат солят, перчат и заправляют майонезом, тщательно перемешивая.
Майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом, если хочется более лёгкий вариант.
Для ещё более "здоровой" версии овощи можно жарить на топлёном масле гхи, а в йогурт добавить немного горчицы. Об этом сообщает FOOD.
Можно ли приготовить заранее?
Да, салат хранится в холодильнике до суток.
Подойдёт ли для праздничного стола?
Да, особенно в качестве лёгкой закуски.
Можно ли сделать без майонеза?
Да, сметана или йогурт отлично подойдут.
Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.