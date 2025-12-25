Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кулинарная драма в золотой панировке: новогодний хит, перед которым меркнут привычные блюда

Кордон блю готовится во фритюре за 10–12 минут
Еда

Новогодний стол больше не обязан вращаться вокруг жаркого и тяжёлых мясных блюд. Всё чаще главный эффект создаёт хруст, сочность и правильный разрез ножом. Кордон блю по-милански как раз из этой категории — яркий, нарядный и по-настоящему праздничный.

Кордон блю
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кордон блю

Почему кордон блю стал новым праздничным фаворитом

Классическое жаркое требует долгого приготовления и часто перегружает стол. Кордон блю, напротив, выглядит эффектно, готовится быстрее и даёт тот самый "вау-момент" при подаче.
Сочетание нежного куриного филе, ветчины и двух видов сыра создаёт многослойный вкус без лишней тяжести. А хрустящая панировка делает блюдо по-настоящему праздничным, особенно в новогодний вечер.

В чём особенность версии по-милански

Именно миланский подход делает это блюдо особенно удачным. Вместо одного сыра используется сразу два: пармезан отвечает за насыщенность и пикантность, а моцарелла — за тянущуюся, сливочную текстуру.
Такой дуэт даёт контраст вкусов и делает начинку более выразительной, чем в классическом кордон блю.

Ингредиенты для праздничного ужина

Для приготовления понадобятся: куриное филе (4 шт., около 600 г), тонко нарезанная ветчина (8 ломтиков), тёртый пармезан (100 г), сыр моцарелла (150 г), мука (100 г), яйца (2 шт.), панировочные сухари (150 г), соль, чёрный перец и растительное масло для жарки во фритюре.

Подготовка курицы и начинки

Куриные филе аккуратно разрезают вдоль, не дорезая до конца, и раскрывают "книжкой". Мясо слегка отбивают через плёнку, солят и перчат.
На одну половину выкладывают ломтик ветчины, посыпают пармезаном и добавляют кусочки моцареллы. Затем филе закрывают второй половиной и аккуратно защипывают края, чтобы начинка не вытекла.

Панировка — залог хруста

Каждую заготовку обваливают сначала в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях. Панировку важно плотно прижимать, особенно по краям — она должна полностью "запечатать" начинку.
При желании для ещё более плотной корочки можно повторить этап с яйцом и сухарями.

Жарка до идеальной корочки

В сотейнике разогревают растительное масло до температуры около 170 °C. Кордон блю обжаривают по 5-6 минут с каждой стороны до глубокого золотистого цвета.
Готовые котлеты выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и дают им "отдохнуть" пару минут. Об этом сообщает NEWS.RU.

Подача, которая производит эффект

Подавать кордон блю лучше сразу, разрезав пополам. Расплавленный сыр красиво тянется, создавая тот самый праздничный визуальный эффект.
Лучший гарнир — свежий салат, зелень и долька лимона, которая подчёркивает вкус и балансирует жирность.

Сравнение: кордон блю и традиционное жаркое

Жаркое выигрывает сытностью, но часто выглядит тяжело и однообразно.
Кордон блю по-милански даёт контраст текстур, эффектную подачу и ощущение ресторанного блюда, при этом не перегружая стол.

Советы для идеального результата

  1. Не рвите филе при отбивании — используйте плёнку.

  2. Хорошо запечатывайте края панировкой.

  3. Следите за температурой масла, чтобы сыр не вытек раньше времени.

  4. Не жарьте слишком долго — курица должна остаться сочной.

  5. Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о кордон блю по-милански

Можно ли запекать вместо жарки?
Можно, но хруст будет менее выраженным.

Подойдёт ли другой сыр?
Да, но сочетание пармезана и моцареллы даёт оптимальный баланс вкуса и текстуры.

Подходит ли блюдо для Нового года?
Да, оно выглядит нарядно и легко заменяет традиционные горячие блюда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
