Наталья Клементьева

Плов с курицей, изюмом и гранатом — рецепт, который выглядит как главное блюдо праздничного стола

Еда

Праздничный плов — это тот случай, когда одно блюдо выглядит как центральное событие на столе и при этом остаётся понятным в приготовлении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
В этой версии рис пропитывается куриным бульоном, специями и соками мяса, а финальный штрих дают изюм, кедровые орехи и зерна граната. Об этом сообщает Сantina.

Что понадобится на 6-8 порций

Для основы:
• куриная печень — 150 г
• куриное мясо с бедра без кости — 200 г
• сливочное масло — 2 ч. л.
• оливковое масло — 1 ч. л.
• белый лук — 250 г (примерно 1 крупная луковица), мелко нарезать
• кедровые орехи — 25-30 г
• рис басмати — 300 г
• куриный бульон (или вода) — 700 мл, горячий
• изюм — 40 г
• соль — по вкусу
• зёрна граната — для подачи

Для аромата:
• душистый перец (молотый) — 1/2 ч. л.
• сушёная мята — 1 ч. л.
• чёрный перец (молотый) — 1 ч. л.
• кардамон — 3-4 зёрнышка
• сахар — 1/2 ч. л.

Если печень не любите, её можно убрать, а курицы взять чуть больше — блюдо всё равно получится насыщенным.

Подготовка мяса и основы

Сначала доведите воду до кипения и щедро посолите. Опустите куриную печень и мясо с бедра и отварите около 15 минут. Достаньте и остудите, затем нарежьте небольшими кусочками.

В большой кастрюле разогрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте лук и готовьте до мягкости и прозрачности. Затем всыпьте кедровые орехи и слегка подрумяньте, чтобы они дали аромат.

Как собрать вкус плова

Добавьте рис и хорошо перемешайте, чтобы он покрылся жиром. Затем всыпьте специи — душистый перец, мяту, чёрный перец, кардамон и сахар — и прогрейте их буквально минуту, чтобы они раскрылись.

Влейте горячий куриный бульон. Добавьте нарезанные печень и курицу, всыпьте изюм, перемешайте и накройте крышкой.

Варка и подача

Готовьте на слабом огне около 10 минут, пока рис не дойдёт до готовности и не впитает жидкость. В финале добавьте часть зёрен граната и аккуратно перемешайте, чтобы они не раздавились.

Подавать можно на большом блюде — или эффектно уложить плов в форму, а затем перевернуть, чтобы получилась "горка-торт". Главное — не завершать подачу только декором: добавьте рядом ложку соуса или свежий салат, чтобы блюдо выглядело законченным.

Советы по приготовлению плова

  1. Отваривайте мясо в хорошо подсоленной воде — это сразу закладывает вкус.

  2. Лук томите до мягкости, не торопясь.

  3. Орехи подрумянивайте быстро и на умеренном огне, чтобы не горчили.

  4. Прогревайте специи в жире коротко — так аромат станет ярче.

  5. Следите за огнём: плов любит медленное кипение и крышку.

  6. Гранат добавляйте в самом конце, чтобы зёрна остались сочными.

Популярные вопросы о праздничном плове с курицей

Можно ли готовить без печени?

Да. Уберите печень и добавьте немного больше куриного мяса — вкус останется насыщенным.

Чем заменить кедровые орехи?

Подойдут миндальные лепестки или крупно рубленые грецкие орехи, но обжарьте их отдельно.

Что лучше: бульон или вода?

Бульон делает вкус глубже. Если используете воду, увеличьте соль и специи совсем немного.

Как понять, что рис готов?

Жидкость должна впитаться, а зёрна — стать мягкими, но не расползаться. После выключения дайте плову постоять под крышкой 5-10 минут.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
