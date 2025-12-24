Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Дементьев

Шоколад без сливок и масла звучит как блеф, но результат ломает привычные ожидания

Какао и кофе обеспечивают подъём теста без шоколада — Serious Eats
Еда

Шоколадный торт может быть насыщенным и выразительным даже без молока и сливочного масла. Этот рецепт доказывает, что минимальный набор ингредиентов и одна миска — не компромисс, а осознанный выбор. В результате получается торт с глубоким вкусом, мягкой текстурой и понятной технологией приготовления. Об этом сообщает издание Serious Eats.

Шоколадный торт
Фото: unsplash.com by Ayesha Firdaus is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шоколадный торт

Шоколадный торт без молочных продуктов: в чём идея

Этот вариант шоколадного торта создан для тех, кто избегает молочных продуктов или просто не хочет усложнять процесс. Основа рецепта — голландский какао-порошок, кофе и коричневый сахар, которые вместе активируют соду и обеспечивают стабильный подъём. В рецепте нет плиточного шоколада, а значит, вкус строится не на сладости, а на насыщенности какао — похожий подход используют и те, кто экспериментирует со структурой десерта, когда шоколадный торт выходит на новый уровень.

Почему в рецепте используется оливковое масло

Оливковое масло первого отжима здесь играет не техническую, а вкусовую роль. Оно добавляет шоколаду фруктовые и слегка терпкие ноты, которые обычно ассоциируются с качественным тёмным шоколадом. Выбор масла напрямую влияет на результат: мягкие сорта дают нейтральный профиль, более яркие — подчёркнутый характер, как и в других десертах, где важен чистый вкус, например в лимонных квадротти.

Роль цельнозерновой муки и яиц

Цельнозерновая пшеничная мука добавляет лёгкий ореховый оттенок и напоминает вкус крекера, заменяя эффект подрумянивания сливочного масла. В отличие от классического "дьявольского" торта, здесь используются только цельные яйца, без дополнительного желтка. Это упрощает процесс и делает текстуру более ровной.

Остальные ингредиенты — какао, кофе, ваниль, соль и сода — сохраняют баланс и не требуют сложного оборудования. Подойдёт обычный венчик, миска и форма для выпечки.

Сравнение: безмолочный шоколадный торт и классический

Классический шоколадный торт строится на сочетании сливочного масла и шоколадной плитки, что даёт более плотный и сладкий профиль. Безмолочная версия опирается на какао и растительное масло, поэтому вкус получается чище и менее тяжёлым. Такой торт быстрее готовится, проще хранится и лучше сочетается со свежими фруктами, особенно цитрусовыми и ягодами.

Плюсы и минусы безмолочного рецепта

У этого подхода есть практические и вкусовые особенности. Он подойдёт не всем, но в ряде случаев оказывается выигрышным.

Преимущества:

  • не требует сливочного масла и молочных продуктов;
  • готовится в одной миске без миксера;
  • сохраняет сочность 2-3 дня при комнатной температуре;
  • легко адаптируется под разные сорта оливкового масла.

Ограничения:

  • вкус зависит от качества какао и масла;
  • цельнозерновая мука даёт менее "кондитерскую" текстуру;
  • не подойдёт тем, кто ищет максимально сладкий десерт.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Тщательно перемешивайте сухие ингредиенты — от этого зависит равномерность подъёма.

  2. Добавляйте яйца, кофе и масло одновременно, чтобы масса сразу эмульгировалась.

  3. Не перевзбивайте тесто после добавления муки — достаточно убрать сухие участки.

  4. Проверяйте готовность нажатием: корочка должна пружинить, но оставлять след.

Популярные вопросы о шоколадном торте без молочных продуктов 

Можно ли заменить цельнозерновую муку обычной?

Да, но вкус станет менее выраженным, а текстура — более нейтральной.

Сколько стоит приготовить такой торт?

Себестоимость ниже классического варианта, так как не используется сливочное масло и плиточный шоколад.

Что лучше использовать: кофе или чай?

Кофе усиливает вкус какао, но чёрный чай подойдёт, если нужен более мягкий профиль.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты выпечка
Новости Все >
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Медленный фитнес снижает нагрузку на суставы и позвоночник — тренеры
Компания Никиты Ефремова* может быть ликвидирована
Тренды помады 2026 включают красный, готику и bubblegum pink — Marianne
Сейчас читают
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Наука и техника
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Какао и кофе обеспечивают подъём теста без шоколада — Serious Eats
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Порфирия сформировала образы вампиров в Европе — биолог Клэр Ашер
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Утренняя зарядка в кровати улучшает кровообращение
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Козероги первыми получат финансовый рост в 2026 году
Гейхеры цветут весной при умеренном поливе — садовод Мари Ианнотти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.