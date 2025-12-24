Маслянистая корочка скрывает сюрприз: этот куриный пирог становится главным блюдом Рождества

Рождественский стол трудно представить без блюда, которое собирает семью и заставляет ждать, пока духовка наконец откроется. Настоящий куриный пирог с маслянистой корочкой и нежной сливочной начинкой — именно тот случай, когда простота превращается в праздничный акцент.
Аромат выпечки наполняет дом и делает сочельник по-настоящему тёплым. Об этом рассказывает кулинарная подборка рождественских рецептов издания Tudogostoso.
Несмотря на обилие сложных праздничных блюд, куриный пирог остаётся одним из самых любимых вариантов. Он сытный, универсальный и хорошо подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то домашнего и понятного.
Хрустящее тесто и сливочная начинка создают баланс текстур, а начинку легко адаптировать под вкусы гостей. Такой пирог одинаково хорош и как главное блюдо, и как часть большого праздничного стола.
Ключевую роль играет холодное сливочное масло — именно оно делает тесто рассыпчатым и тающим во рту. Не менее важно дать тесту "отдохнуть" в холодильнике, чтобы оно не теряло форму при выпекании.
Начинка строится на сочетании курицы, сливочного сыра и сливок. Они делают массу мягкой, сочной и насыщенной, а овощи добавляют вкус и цвет.
Этот вариант подойдёт как для сочельника, так и для новогоднего ужина.
Для теста:
Для начинки:
В миске соедините муку и соль.
Добавьте холодное сливочное масло и разотрите пальцами до крошкообразного состояния.
Введите яйцо и перемешайте, пока тесто не начнёт собираться.
При необходимости подливайте ледяную воду небольшими порциями.
Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Для начинки разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте чеснок и прогрейте его короткое время.
Выложите курицу, кукурузу и горошек, приправьте солью, перцем и паприкой.
Снимите с огня, вмешайте рикотту, сливки и рубленую зелень, остудите начинку.
Разделите тесто на две части, большую раскатайте и выложите в форму, формируя дно и бортики.
Равномерно распределите холодную начинку.
Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и хорошо защипните края.
Смажьте поверхность желтком, смешанным с молоком или маслом.
Выпекайте при 180 °C около 45 минут до золотистой корочки.
В отличие от запечённой птицы или сложных мясных рулетов, куриный пирог проще в подаче и не требует нарезки за столом. Он одинаково удобен для большой компании и хорошо хранится, оставаясь вкусным даже на следующий день.
Такое блюдо имеет очевидные преимущества, но и свои особенности.
Преимущества:
Ограничения:
Используйте только холодное масло для теста.
Не пропускайте этап охлаждения теста.
Начинка должна быть полностью остывшей.
Дайте пирогу немного постоять после духовки перед нарезкой.
Можно ли заменить рикотту другим сыром?
Да, подойдёт мягкий сливочный сыр без яркого вкуса.
Подходит ли пирог для разогрева?
Да, он хорошо переносит повторный разогрев в духовке.
Можно ли приготовить его заранее?
Пирог можно испечь за день и хранить в холодильнике.
