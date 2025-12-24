Маслянистая корочка скрывает сюрприз: этот куриный пирог становится главным блюдом Рождества

Куриный пирог готовится с масляной корочкой и сливочной начинкой

Рождественский стол трудно представить без блюда, которое собирает семью и заставляет ждать, пока духовка наконец откроется. Настоящий куриный пирог с маслянистой корочкой и нежной сливочной начинкой — именно тот случай, когда простота превращается в праздничный акцент.

Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с курицей

Аромат выпечки наполняет дом и делает сочельник по-настоящему тёплым. Об этом рассказывает кулинарная подборка рождественских рецептов издания Tudogostoso.

Почему куриный пирог так уместен на Рождество

Несмотря на обилие сложных праздничных блюд, куриный пирог остаётся одним из самых любимых вариантов. Он сытный, универсальный и хорошо подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то домашнего и понятного.

Хрустящее тесто и сливочная начинка создают баланс текстур, а начинку легко адаптировать под вкусы гостей. Такой пирог одинаково хорош и как главное блюдо, и как часть большого праздничного стола.

Секрет удачной корочки и нежной начинки

Ключевую роль играет холодное сливочное масло — именно оно делает тесто рассыпчатым и тающим во рту. Не менее важно дать тесту "отдохнуть" в холодильнике, чтобы оно не теряло форму при выпекании.

Начинка строится на сочетании курицы, сливочного сыра и сливок. Они делают массу мягкой, сочной и насыщенной, а овощи добавляют вкус и цвет.

Рецепт: рождественский куриный пирог

Этот вариант подойдёт как для сочельника, так и для новогоднего ужина.

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

сливочное масло холодное — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

ледяная вода — 2-4 ст. л.;

яичный желток — 1 шт.;

молоко или масло — 1 ст. л.

Для начинки:

куриная грудка варёная и измельчённая — 500 г;

оливковое или сливочное масло — 2 ст. л.;

лук — 1 средний;

чеснок — 2 зубчика;

консервированная кукуруза — ½ стакана;

зелёный горошек — ½ стакана;

рикотта — 200 г;

жирные сливки — ½ упаковки;

соль, чёрный перец, паприка — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу.

Пошаговое приготовление

В миске соедините муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло и разотрите пальцами до крошкообразного состояния. Введите яйцо и перемешайте, пока тесто не начнёт собираться. При необходимости подливайте ледяную воду небольшими порциями. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок и прогрейте его короткое время. Выложите курицу, кукурузу и горошек, приправьте солью, перцем и паприкой. Снимите с огня, вмешайте рикотту, сливки и рубленую зелень, остудите начинку. Разделите тесто на две части, большую раскатайте и выложите в форму, формируя дно и бортики. Равномерно распределите холодную начинку. Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и хорошо защипните края. Смажьте поверхность желтком, смешанным с молоком или маслом. Выпекайте при 180 °C около 45 минут до золотистой корочки.

Сравнение: куриный пирог и другие рождественские блюда

В отличие от запечённой птицы или сложных мясных рулетов, куриный пирог проще в подаче и не требует нарезки за столом. Он одинаково удобен для большой компании и хорошо хранится, оставаясь вкусным даже на следующий день.

Плюсы и минусы куриного пирога

Такое блюдо имеет очевидные преимущества, но и свои особенности.

Преимущества:

сытный и универсальный вариант для праздника;

гармоничное сочетание теста и начинки;

подходит для подачи тёплым и остывшим.

Ограничения:

требует времени на подготовку;

важно остудить начинку перед сборкой;

калорийность выше, чем у лёгких закусок.

Советы шаг за шагом для идеального результата

Используйте только холодное масло для теста. Не пропускайте этап охлаждения теста. Начинка должна быть полностью остывшей. Дайте пирогу немного постоять после духовки перед нарезкой.

Популярные вопросы о курином пироге

Можно ли заменить рикотту другим сыром?

Да, подойдёт мягкий сливочный сыр без яркого вкуса.

Подходит ли пирог для разогрева?

Да, он хорошо переносит повторный разогрев в духовке.

Можно ли приготовить его заранее?

Пирог можно испечь за день и хранить в холодильнике.