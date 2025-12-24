Сладкий, игристый и почти забытый: на Новый год этот бабушкин напиток затмит лимонады

В череде праздничных блюд и закусок напитки часто остаются в тени, хотя именно они задают настроение застолью. Между тем на новогодний стол возвращается забытый безалкогольный напиток, который готовили ещё наши бабушки и который сегодня снова вызывает интерес.
Он прост, натуральный и эффектно смотрится в бокале, особенно зимой. Об этом сообщает чешское издание TVguru, посвящённое традициям и домашней кухне.
В прошлом фрукты ценились не только за вкус, но и за пользу. Их использовали как основу для компотов, настоев и заквасок, считая натуральным источником энергии и поддержки организма. Современный интерес к таким напиткам связан с желанием отказаться от искусственных добавок и сахара в пользу простых рецептов.
Фруктовые напитки хорошо вписываются в формат праздничного стола: они подходят и взрослым, и детям, не перегружают организм и помогают разнообразить меню без алкоголя.
Яблоки — свежие или сушёные — традиционно использовали для поддержки пищеварения и придания напитку мягкой сладости. Груши ценили за их успокаивающее действие и нежный вкус, а клубнику — за аромат и ассоциации с праздником и сказками.
Отдельное место занимала бузина. Из её плодов до сих пор готовят сиропы и соки, которые известны своим освежающим вкусом. Но для зимних праздников существовал и другой, менее известный напиток — квасенка.
Квасенка — это лёгкий, слегка газированный фруктовый напиток, известный в Центральной Европе ещё с XIX века. Его чаще всего готовили дома, особенно в сельской местности, из доступных фруктов и воды.
Напиток получался освежающим, с лёгкой кислинкой и естественными пузырьками. Благодаря простоте рецепта квасенка быстро стала популярной и в жару, и в праздничные дни.
Этот вариант подойдёт для рождественского и новогоднего стола и не требует редких ингредиентов.
В стеклянную банку или большой стакан налейте воду комнатной температуры.
Добавьте сахар и тщательно размешайте до полного растворения.
Положите нарезанные фрукты, лимонный сок и изюм — он необходим для запуска брожения.
При желании добавьте веточку мяты или мелиссы.
Накройте ёмкость салфеткой и закрепите резинкой, не закрывая герметично.
Оставьте напиток бродить при комнатной температуре на 1–3 дня вдали от прямого солнца.
Когда вкус станет слегка кисловатым и игристым, процедите напиток.
Подавайте охлаждённым, со льдом или кусочками свежих фруктов.
Квасенка отличается более сложным вкусом и лёгкой естественной газированностью. В отличие от лимонада, она не требует большого количества сахара и не содержит искусственных пузырьков. Лимонад освежает быстро, а квасенка действует мягче и подходит для длительных застолий.
Домашний напиток имеет свои особенности, которые важно учитывать.
Преимущества:
Ограничения:
Используйте только чистую стеклянную посуду.
Не закрывайте ёмкость плотно во время брожения.
Пробуйте напиток каждый день, чтобы не пропустить готовность.
После процеживания храните в холодильнике не более недели.
Какие фрукты подходят лучше всего?
Чаще всего используют яблоки, груши, смородину или клубнику, но возможны любые сочетания.
Можно ли сделать напиток менее сладким?
Да, количество сахара легко уменьшить по вкусу.
Подходит ли квасенка для праздничного стола?
Да, она эффектно смотрится в бокалах и хорошо сочетается с закусками.
