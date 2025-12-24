Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сладкий, игристый и почти забытый: на Новый год этот бабушкин напиток затмит лимонады

Фруктовая квашенка вернулась как безалкогольный праздничный напиток
Еда

В череде праздничных блюд и закусок напитки часто остаются в тени, хотя именно они задают настроение застолью. Между тем на новогодний стол возвращается забытый безалкогольный напиток, который готовили ещё наши бабушки и который сегодня снова вызывает интерес.

Домашний газированный напиток с брусникой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний газированный напиток с брусникой

Он прост, натуральный и эффектно смотрится в бокале, особенно зимой. Об этом сообщает чешское издание TVguru, посвящённое традициям и домашней кухне.

Почему старинные фруктовые напитки снова в моде

В прошлом фрукты ценились не только за вкус, но и за пользу. Их использовали как основу для компотов, настоев и заквасок, считая натуральным источником энергии и поддержки организма. Современный интерес к таким напиткам связан с желанием отказаться от искусственных добавок и сахара в пользу простых рецептов.

Фруктовые напитки хорошо вписываются в формат праздничного стола: они подходят и взрослым, и детям, не перегружают организм и помогают разнообразить меню без алкоголя.

Фрукты с характером: что добавляли наши бабушки

Яблоки — свежие или сушёные — традиционно использовали для поддержки пищеварения и придания напитку мягкой сладости. Груши ценили за их успокаивающее действие и нежный вкус, а клубнику — за аромат и ассоциации с праздником и сказками.

Отдельное место занимала бузина. Из её плодов до сих пор готовят сиропы и соки, которые известны своим освежающим вкусом. Но для зимних праздников существовал и другой, менее известный напиток — квасенка.

Что такое квасенка и чем она особенная

Квасенка — это лёгкий, слегка газированный фруктовый напиток, известный в Центральной Европе ещё с XIX века. Его чаще всего готовили дома, особенно в сельской местности, из доступных фруктов и воды.

Напиток получался освежающим, с лёгкой кислинкой и естественными пузырьками. Благодаря простоте рецепта квасенка быстро стала популярной и в жару, и в праздничные дни.

Рецепт: бабушкина квасенка к Новому году

Этот вариант подойдёт для рождественского и новогоднего стола и не требует редких ингредиентов.

Ингредиенты

  • вода — 1 л;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • любые фрукты — горсть (яблоки, груши, смородина, клубника или их сочетание);
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • изюм — 1 ст. л.;
  • по желанию — мята или мелисса для аромата.

Пошаговое приготовление

  1. В стеклянную банку или большой стакан налейте воду комнатной температуры.

  2. Добавьте сахар и тщательно размешайте до полного растворения.

  3. Положите нарезанные фрукты, лимонный сок и изюм — он необходим для запуска брожения.

  4. При желании добавьте веточку мяты или мелиссы.

  5. Накройте ёмкость салфеткой и закрепите резинкой, не закрывая герметично.

  6. Оставьте напиток бродить при комнатной температуре на 1–3 дня вдали от прямого солнца.

  7. Когда вкус станет слегка кисловатым и игристым, процедите напиток.

  8. Подавайте охлаждённым, со льдом или кусочками свежих фруктов.

Сравнение: квасенка и классический лимонад

Квасенка отличается более сложным вкусом и лёгкой естественной газированностью. В отличие от лимонада, она не требует большого количества сахара и не содержит искусственных пузырьков. Лимонад освежает быстро, а квасенка действует мягче и подходит для длительных застолий.

Плюсы и минусы домашней квасенки

Домашний напиток имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Преимущества:

  • натуральный состав без добавок;
  • лёгкая газированность без соды;
  • поддержка пищеварения во время обильных застолий.

Ограничения:

  • требуется время на брожение;
  • важно контролировать вкус;
  • хранится ограниченное время.

Советы шаг за шагом для удачного результата

  1. Используйте только чистую стеклянную посуду.

  2. Не закрывайте ёмкость плотно во время брожения.

  3. Пробуйте напиток каждый день, чтобы не пропустить готовность.

  4. После процеживания храните в холодильнике не более недели.

Популярные вопросы о квасенке

Какие фрукты подходят лучше всего?
Чаще всего используют яблоки, груши, смородину или клубнику, но возможны любые сочетания.

Можно ли сделать напиток менее сладким?
Да, количество сахара легко уменьшить по вкусу.

Подходит ли квасенка для праздничного стола?
Да, она эффектно смотрится в бокалах и хорошо сочетается с закусками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепт праздник новый год
