Ольга Сакиулова

Экзотика, которая готовится проще обычного запекания: куриные ножки с личи удивляют вкусом

Сироп личи используется для глазировки куриных ножек
Еда

Запечённые куриные ножки и бёдрышки могут звучать привычно, но стоит добавить необычную глазурь — и блюдо заиграет по-новому. Сладко-солёный соус на основе личи, мёда и соевого соуса отсылает к кухне Юго-Восточной Азии и делает курицу особенно сочной. Главное здесь — терпение и правильная последовательность действий.

Куриные ножки с личи
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Куриные ножки с личи

Почему личи идеально подходят для курицы

Личи — традиционный фрукт для Китая и Индии, но в российских магазинах чаще встречается в консервированном виде. Именно такой вариант лучше всего подходит для рецепта.
Сироп от личи даёт натуральную сладость и аромат, который отлично сочетается с соевым соусом, имбирём и чесноком. В результате получается глазурь с балансом сладкого, солёного и пряного вкусов, без ощущения приторности.

Важный нюанс: когда наносить глазурь

Основная ошибка при работе с подобными соусами — наносить их слишком рано. Сахара в мёде и сиропе быстро карамелизуются, из-за чего корочка подрумянивается раньше, чем мясо успевает приготовиться.
Именно поэтому курицу сначала запекают без глазури, а затем смазывают соусом постепенно, уже на финальном этапе.

Ингредиенты для блюда

Для приготовления понадобятся: куриные окорочка (6 шт.), консервированные личи (100 г), сироп от личи (100 мл), корень имбиря (около 4 см), чеснок (4 зубчика), мёд (1 ст. л.), соевый соус (3 ст. л.), соль, свежемолотая смесь перцев.
Для подачи подойдёт варёный длиннозёрный рис.

Подготовка курицы

Окорочка разрезают по суставу, отделяя ножки от бёдрышек. Курицу равномерно солят и перчат со всех сторон.
Форму для запекания застилают пергаментом, выкладывают мясо кожей вверх и отправляют в разогретую до 170 °C духовку. Курицу запекают в верхней части духовки около 20 минут без соуса.

Как приготовить ароматную глазурь

Чеснок и имбирь очищают и натирают на мелкой тёрке. Получившуюся массу выкладывают в сито и тщательно отжимают сок — именно он понадобится для глазури.
В кастрюлю добавляют имбирно-чесночный сок, сироп от личи, мёд, соевый соус и немного соли. Смесь уваривают на среднем огне примерно наполовину, затем добавляют несколько ложек сока, выделившегося из курицы при запекании.

Финальный этап запекания

Через 20 минут курицу начинают смазывать глазурью с помощью кисточки. Делают это каждые 3-4 минуты, возвращая форму в духовку.
Через 15 минут мясо полностью готово, а кожа покрыта ровной блестящей корочкой. Готовые ножки и бёдрышки подают с рисом, украшают личи и поливают оставшейся глазурью. Об этом сообщает МОЙ МАГНИТ.

Сравнение: курица с личи и классическая запечённая курица

Обычная запечённая курица даёт знакомый вкус, но редко удивляет.
Вариант с глазурью из личи выигрывает за счёт сложного вкусового профиля: сладость фрукта, солёность соевого соуса и пряность имбиря создают ощущение ресторанного блюда даже при простой технологии.

Советы для идеального результата

  1. Используйте именно консервированные личи с сиропом.

  2. Не наносите глазурь до предварительного запекания.

  3. Уваривайте соус до густоты, но не до карамели.

  4. Смазывайте курицу тонким слоем, но регулярно.

  5. Подавайте блюдо сразу после приготовления.

Популярные вопросы о курице в глазури с личи

Можно ли заменить курицу уткой?
Да, утка отлично подходит для этого рецепта и хорошо сочетается со сладкой глазурью.

Чем заменить личи?
Полноценной замены нет, но можно попробовать консервированный ананас, вкус будет другим.

Подходит ли блюдо для новогоднего стола?
Да, оно выглядит празднично и отличается от привычных мясных блюд.

