Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Классика, которая побеждает все запеканки: котлеты по-киевски раскрывают свой главный секрет

Сливочное масло усиливает аромат куриного филе в котлетах
Еда

Котлеты по-киевски — тот самый случай, когда из простого куриного филе получается ресторанное блюдо. Хрустящая корочка, сочное мясо и горячее сливочное масло с зеленью внутри создают эффект "вау" уже при первом надрезе. Такой ужин легко приготовить на обычной сковороде без духовки и сложных техник. 

котлета по киевски
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлета по киевски

Почему котлеты по-киевски остаются кулинарной классикой

Секрет популярности этого блюда — в контрасте текстур и вкусов. Нежная курица удерживает внутри ароматное масло, которое при жарке превращается в соус. В отличие от кордон блю или запеканок, здесь нет лишних слоёв и тяжёлых добавок: всё работает на сочность и чистый вкус мяса.
Котлеты по-киевски подходят и для семейного ужина, и для праздничного стола, при этом готовятся на обычной сковороде.

Ингредиенты

Для приготовления нужны: куриное филе (4 шт., около 600 г), сливочное масло (150 г, обязательно холодное), укроп (1 пучок), чеснок (2 зубчика), мука (100 г), яйца (2 шт.), панировочные сухари (150 г), растительное масло для жарки, соль и чёрный перец.

Подготовка начинки — главный секрет сочности

Сливочное масло слегка размягчают и смешивают с мелко нарезанным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Массу солят и перчат, затем формируют плотную "колбаску", заворачивают в пищевую плёнку и отправляют в морозильник минимум на 30 минут.
Холодное масло — ключевой момент: оно не вытечет раньше времени и равномерно растает уже внутри котлеты.

Как правильно сформировать котлеты

Куриные филе аккуратно отбивают через плёнку, стараясь не порвать волокна. Мясо солят и перчат. В центр каждого филе кладут кусочек замороженного масла и плотно заворачивают края, полностью герметизируя начинку. Форма должна получиться овальной и плотной — без трещин и отверстий.

Панировка и жарка на сковороде

Каждую котлету последовательно обваливают в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях. Панировка должна полностью закрывать швы — это защита от вытекания масла.
На сковороде разогревают растительное масло так, чтобы оно доходило примерно до середины котлет. Жарят на среднем огне по 7-8 минут с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. После жарки котлеты выкладывают на бумажное полотенце. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение: котлеты по-киевски и кордон блю

Классический кордон блю часто получается более плотным и тяжёлым за счёт сыра и ветчины. Котлеты по-киевски выигрывают за счёт чистого куриного вкуса и сливочной начинки без лишних компонентов.
Запеканки, в свою очередь, уступают по эффекту подачи — здесь решающим становится момент разреза и вытекающее масло.

Советы для идеального результата

  1. Используйте хорошо охлаждённое сливочное масло.

  2. Отбивайте филе аккуратно, без разрывов.

  3. Делайте двойную панировку при сомнениях в герметичности.

  4. Не перегревайте масло — котлета должна прожариться внутри.

  5. Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о котлетах по-киевски

Можно ли готовить без фритюра?
Да, достаточно масла до середины котлет и умеренного огня.

Почему вытекает масло?
Чаще всего из-за слабой панировки или слишком мягкого масла.

Подходит ли куриная грудка?
Да, это классическая основа рецепта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы ужин курица рецепты котлеты
Новости Все >
Отзыв послов Трампом связан с борьбой элит в США – политолог Бардин
Намазка из икры мойвы для новогоднего стола стала альтернативой красной икре
Суд может снять Ларису Долину с регистрационного учета — адвокат Свириденко
Холодный режим фена фиксирует укладку и увеличивает её стойкость — Be Beautiful
Жесткая политика Центробанка сдерживает рост экономики – экономист Беляев
Volkswagen запустит серийный гибридный Passat ePro для Китая
Ограничение микрозаймов защитит россиян от кабальных долгов – экономист Колташов
Новички могут заметно изменить тело за 5–6 месяцев тренировок — тренеры
Выделено 1,3 млрд рублей на строительство краболовов на Дальнем Востоке
Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Последние материалы
Суд может снять Ларису Долину с регистрационного учета — адвокат Свириденко
Холодный режим фена фиксирует укладку и увеличивает её стойкость — Be Beautiful
Жесткая политика Центробанка сдерживает рост экономики – экономист Беляев
Пауки синтезируют антифриз для защиты тканей от мороза — эколог Джордж Уэц
Volkswagen запустит серийный гибридный Passat ePro для Китая
Грунт для орхидеи должен быть крупнофракционным
Ограничение микрозаймов защитит россиян от кабальных долгов – экономист Колташов
Новички могут заметно изменить тело за 5–6 месяцев тренировок — тренеры
Выделено 1,3 млрд рублей на строительство краболовов на Дальнем Востоке
Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.