Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей

Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда

Когда майонезные салаты уже надоели, хочется чего-то слоёного, но легче и свежее. "Неаполь" как раз про это: жареные баклажаны, помидоры и яйца дают плотную основу, а йогурт с чесноком делает вкус ярким без тяжести. Салат выглядит празднично и собирается без сложных техник.

Салат Неаполь
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Салат Неаполь

Чем хорош Неаполь и почему его любят на праздники

Салат получается сочным, но не "грузит" как классические майонезные варианты. Баклажаны дают мягкость и насыщенность, орехи добавляют текстуру, помидоры отвечают за свежесть, а яйца делают блюдо сытным. Тёртый твёрдый сыр связывает слои и даёт аппетитную "шапку".

Ингредиенты

Для салата нужны: баклажаны (2-3 шт., около 500 г), грецкие орехи (100 г), помидоры (3-4 шт., около 300 г), яйца (4 шт.), твёрдый сыр типа пармезана (100 г), чеснок (2-3 зубчика), густой натуральный йогурт (180-220 г), соль, растительное масло для жарки, зелень для украшения.

Подготовка баклажанов и остальных компонентов

Баклажаны нарезают кружками толщиной примерно 1 см, солят и оставляют на 15 минут, затем промакивают и обжаривают на растительном масле с двух сторон до румяности. После жарки их лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и полностью остудить.
Орехи слегка подсушивают на сухой сковороде и мелко рубят. Яйца отваривают вкрутую, остужают и очищают. Помидоры режут тонкими кружками, часть оставляют для украшения. Сыр натирают на мелкой тёрке.

Заправка без майонеза

Йогурт смешивают с чесноком, пропущенным через пресс, добавляют щепотку соли и перец по вкусу. Заправка должна быть густой — так слои будут держаться аккуратно и не "поплывут". Об этом сообщает NEWS.RU.

Сборка салата слоями

Салат собирают на плоском блюде.

  1. Остывшие баклажаны, сверху тонкий слой йогуртно-чесночной заправки.

  2. Рубленые грецкие орехи.

  3. Кружочки помидоров и немного заправки.

  4. Мелко нарезанные яйца и ещё чуть-чуть соуса.

  5. Финальный слой — щедро натёртый твёрдый сыр.
    Украшают розой из помидора и зеленью.

Советы, чтобы получилось идеально

  1. Не пропускайте засаливание баклажанов — так они будут мягче и вкуснее.

  2. Полностью охлаждайте баклажаны перед сборкой, иначе сыр и соус поплывут.

  3. Берите густой йогурт без добавок, можно греческий.

  4. Орехи лучше подсушить — аромат станет ярче.

  5. Собирайте салат за 1-3 часа до подачи, чтобы слои "подружились".

Популярные вопросы о салате Неаполь

Можно ли запечь баклажаны вместо жарки?
Да, это сделает салат ещё легче, вкус будет более мягким и менее "масляным".

Чем заменить йогурт, если его нет?
Подойдёт густая сметана, но салат получится более плотным по вкусу.

Какой сыр лучше выбрать?
Любой твёрдый с ярким вкусом: пармезан или его аналоги.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
