Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Свежая на вид, опасная внутри: зелень накапливает то, что не смывает даже сильная струя воды

Петрушку держат в содовой воде для удаления микробов
Еда

Свежая огородная зелень выглядит безупречно, но это лишь иллюзия чистоты. Даже при аккуратном выращивании на листьях остаются пыль, микроорганизмы, следы удобрений и насекомые. Простого ополаскивания под краном для безопасности недостаточно.

Укроп
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укроп

Почему зелень нельзя считать чистой по умолчанию

Укроп, петрушка, салаты и другая листовая зелень имеют сложную структуру. Мелкие листья и густые побеги создают множество труднодоступных зон, где задерживаются загрязнения. Даже если грядки ухожены, полностью исключить попадание пыли, частиц почвы и микроорганизмов невозможно.
Особую опасность представляют яйца насекомых и бактерии, которые не видны глазу, но могут попасть в готовое блюдо.

Почему промывание под краном не работает

Проточная вода смывает лишь поверхностную грязь. Она не проникает между листьями и не разрушает сцепление загрязнений с поверхностью зелени.
Даже длительное полоскание не гарантирует удаления микробов, особенно если зелень плотная или сильно кустистая. Поэтому одного этого этапа для безопасной обработки недостаточно.

Замачивание — основа эффективной очистки

Самым результативным способом считается замачивание в холодной воде. Зелень полностью погружают в ёмкость и оставляют на 15 минут. За это время частицы грязи размягчаются и оседают на дно.
Для усиления эффекта в воду добавляют пищевую соду. Она помогает нейтрализовать микроорганизмы и удалить остатки удобрений. После процедуры зелень обязательно промывают под чистой проточной водой.

Двухэтапная обработка для максимальной чистоты

Если требуется особенно тщательная очистка, используют поэтапный подход.
Сначала зелень кратко ополаскивают под краном, чтобы убрать видимую грязь. Затем помещают в содовый раствор — примерно одна столовая ложка соды на литр воды — и выдерживают 15-20 минут.
Завершающий этап — повторное промывание, которое полностью удаляет остатки соды и отделившиеся загрязнения.

Особый случай: белокочанная капуста

Капуста требует отдельного подхода из-за плотных листьев. Её сначала выдерживают в солевом растворе до 30 минут. Соль эффективно уничтожает личинки насекомых и часть бактерий.
После этого кочан ненадолго опускают в слабый содовый раствор и тщательно промывают чистой водой. Такая комбинация методов позволяет подготовить продукт к употреблению без риска. Об этом сообщает POGOVORIM.BY.

Сравнение способов обработки зелени

Быстрое ополаскивание подходит только для визуальной чистоты, но не для безопасности.
Замачивание в воде с содой обеспечивает более глубокую очистку и удаление микробов.
Комбинированные методы с солью и содой дают максимальный результат, особенно для плотных овощей и капусты.

Советы по безопасной обработке зелени

  1. Удалите повреждённые и пожелтевшие листья.

  2. Ополосните зелень под проточной водой.

  3. Замочите в холодной воде на 15 минут.

  4. Добавьте соду для усиления очистки.

  5. Тщательно промойте перед приготовлением.

Популярные вопросы о мытье зелени

Можно ли есть зелень без замачивания?
Нежелательно, особенно если она используется в свежем виде.

Сколько соды безопасно использовать?
Достаточно одной столовой ложки на литр воды.

Нужно ли мыть зелень из магазина?
Да, даже упакованная зелень может содержать загрязнения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кухня овощи питание здоровье безопасность
Новости Все >
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
США запретили ввоз дронов из Китая — FCC
Сейчас читают
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение — Obchodpromiminko
Прогулка сжигает жир при темпе около 5 км/ч — Clara
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
Запах в мусорном ведре устраняют содой и абсорбентами
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.