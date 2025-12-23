Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сочный внутри, румяный снаружи: мясной рулет по старинному рецепту без промахов

Мясной рулет поливают соусом во время запекания для сочности
Еда

Домашний мясной рулет по бабушкиному рецепту — это блюдо, которое ассоциируется с уютом, неспешными семейными обедами и насыщенным ароматом запечённого мяса. Он получается сочным, плотным и хорошо держит форму, а вкус знаком многим с детства.

Мясной рулет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясной рулет

Такой рулет идеально подходит для воскресного стола и не требует сложных техник. Рецептом поделилось чешское издание Primainspirace.

Почему бабушкин мясной рулет остаётся любимой классикой

Мясной рулет из смеси говядины и свинины ценят за баланс вкуса и текстуры. Свинина отвечает за сочность, а говядина — за насыщенность и плотность. Добавление ароматных трав и лука делает блюдо выразительным без лишних специй.

Особую роль играет бекон. Во время запекания он защищает мясо от пересыхания и образует аппетитную корочку. В сочетании с жареным картофелем или картофельным пюре рулет превращается в полноценный обед.

Ингредиенты для мясного рулета

  • фарш (смесь говядины и свинины) — 750 г;
  • лук — 2 крупных, мелко нарезанных;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • измельчённый майоран — 2 ч. л. или смесь свежей зелени (майоран, орегано, петрушка);
  • панировочные сухари — около 6 горстей;
  • молоко — при необходимости;
  • английский бекон — 14 ломтиков;
  • вода — для запекания.

Пошаговое приготовление мясного рулета

  1. В большой миске соедините фарш, лук, чеснок, соль и майоран, тщательно перемешайте.

  2. Добавьте одно целое яйцо и один желток, белок от второго яйца отложите отдельно.

  3. Всыпьте панировочные сухари и снова перемешайте. Если масса получается сухой и плохо держит форму, добавьте немного молока.

  4. Сформируйте из мясной смеси один крупный рулет или несколько небольших заготовок.

  5. Оберните рулет ломтиками бекона, слегка прижимая их к поверхности мяса.

  6. Выложите рулет в форму для запекания и влейте немного воды на дно.

  7. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте рулет около 60 минут.

  8. В процессе приготовления периодически поливайте мясо образовавшимся соком.

  9. Готовый рулет выньте из духовки, дайте ему немного "отдохнуть", затем нарежьте ломтиками и подавайте.

С чем подавать мясной рулет

Классическое сопровождение — жареный картофель или картофельное пюре. Также подойдут тушёные овощи, солёные огурцы или свежий салат. Для более сытного варианта рулет подают с подливой из мясного сока, оставшегося после запекания.

Сравнение: домашний мясной рулет и котлеты

Мясной рулет запекается целиком, поэтому остаётся более сочным и равномерно приготовленным. Котлеты жарятся порционно и требуют большего внимания на сковороде. Рулет удобнее для подачи на большую семью и хорошо хранится, не теряя вкуса.

Если котлеты — это быстрый вариант ужина, то рулет чаще выбирают для выходных и праздничных обедов.

Плюсы и минусы рецепта

Этот рецепт ценят за простоту и стабильный результат, но у него есть особенности.

Преимущества:

  • сочная текстура за счёт смеси мяса и бекона;
  • насыщенный вкус без сложных специй;
  • подходит для большой компании;
  • хорошо сочетается с классическими гарнирами.

Недостатки:

  • требуется время на запекание;
  • блюдо достаточно сытное и калорийное.

Советы по приготовлению

Чтобы рулет получился особенно нежным, не утрамбовывайте фарш слишком плотно. Используйте качественный бекон — он влияет и на вкус, и на сочность. Если хотите более выраженный аромат, можно добавить немного тмина или молотого перца, не перебивая базовый вкус мяса.

Популярные вопросы о мясном рулете

Можно ли готовить рулет без бекона?

Да, но в этом случае мясо может получиться суше, поэтому важно чаще поливать его соком.

Как понять, что рулет готов?

Готовый рулет выделяет прозрачный сок, а внутри не остаётся розового мяса.

Сколько хранится мясной рулет?

В холодильнике блюдо можно хранить до двух суток, разогревая перед подачей.

