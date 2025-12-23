Сочный внутри, румяный снаружи: мясной рулет по старинному рецепту без промахов

Домашний мясной рулет по бабушкиному рецепту — это блюдо, которое ассоциируется с уютом, неспешными семейными обедами и насыщенным ароматом запечённого мяса. Он получается сочным, плотным и хорошо держит форму, а вкус знаком многим с детства.
Такой рулет идеально подходит для воскресного стола и не требует сложных техник. Рецептом поделилось чешское издание Primainspirace.
Мясной рулет из смеси говядины и свинины ценят за баланс вкуса и текстуры. Свинина отвечает за сочность, а говядина — за насыщенность и плотность. Добавление ароматных трав и лука делает блюдо выразительным без лишних специй.
Особую роль играет бекон. Во время запекания он защищает мясо от пересыхания и образует аппетитную корочку. В сочетании с жареным картофелем или картофельным пюре рулет превращается в полноценный обед.
В большой миске соедините фарш, лук, чеснок, соль и майоран, тщательно перемешайте.
Добавьте одно целое яйцо и один желток, белок от второго яйца отложите отдельно.
Всыпьте панировочные сухари и снова перемешайте. Если масса получается сухой и плохо держит форму, добавьте немного молока.
Сформируйте из мясной смеси один крупный рулет или несколько небольших заготовок.
Оберните рулет ломтиками бекона, слегка прижимая их к поверхности мяса.
Выложите рулет в форму для запекания и влейте немного воды на дно.
Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте рулет около 60 минут.
В процессе приготовления периодически поливайте мясо образовавшимся соком.
Готовый рулет выньте из духовки, дайте ему немного "отдохнуть", затем нарежьте ломтиками и подавайте.
Классическое сопровождение — жареный картофель или картофельное пюре. Также подойдут тушёные овощи, солёные огурцы или свежий салат. Для более сытного варианта рулет подают с подливой из мясного сока, оставшегося после запекания.
Мясной рулет запекается целиком, поэтому остаётся более сочным и равномерно приготовленным. Котлеты жарятся порционно и требуют большего внимания на сковороде. Рулет удобнее для подачи на большую семью и хорошо хранится, не теряя вкуса.
Если котлеты — это быстрый вариант ужина, то рулет чаще выбирают для выходных и праздничных обедов.
Этот рецепт ценят за простоту и стабильный результат, но у него есть особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Чтобы рулет получился особенно нежным, не утрамбовывайте фарш слишком плотно. Используйте качественный бекон — он влияет и на вкус, и на сочность. Если хотите более выраженный аромат, можно добавить немного тмина или молотого перца, не перебивая базовый вкус мяса.
Да, но в этом случае мясо может получиться суше, поэтому важно чаще поливать его соком.
Готовый рулет выделяет прозрачный сок, а внутри не остаётся розового мяса.
В холодильнике блюдо можно хранить до двух суток, разогревая перед подачей.
