Горбуша за копейки вкуснее семги: малосольный рецепт, который спасает новогодний стол

В преддверии Нового года красная рыба традиционно дорожает, и привычная сёмга становится не самым бюджетным удовольствием. Однако существует альтернатива, которая позволяет получить праздничный вкус без лишних трат. Малосольная горбуша, приготовленная дома в обычной банке, способна удивить даже искушённых гостей.
Горбуша нередко воспринимается как "простая" рыба, но при правильной засолке она раскрывается совершенно иначе. Мякоть становится нежной, сочной и приобретает маслянистую текстуру, сравнимую с более дорогими сортами. При этом продукт остаётся доступным и не требует экзотических ингредиентов.
Кроме вкуса, у горбуши есть и практические плюсы. Она богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, йодом и фосфором. Такая рыба одинаково хорошо подойдёт и для новогоднего стола, и для повседневных бутербродов.
Засолка в стеклянной банке — один из самых удобных вариантов. Рыба равномерно пропитывается специями, не заветривается и спокойно хранится в холодильнике. В отличие от магазинных аналогов, вы точно знаете состав и степень солёности.
Для рецепта используется уже подготовленное филе без кожи и костей. Это важно учитывать при покупке, чтобы правильно рассчитать количество ингредиентов и время засолки.
Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине:
Рыбу нарезают крупными кусками, чтобы она не потеряла сочность. Соль и сахар смешивают в отдельной миске и тщательно обваливают в этой смеси каждый кусок филе. Подготовленную горбушу плотно, но без давления укладывают в чистую стеклянную банку.
Сверху добавляют остатки соляной смеси, укроп, лавровый лист и душистый перец. Банку слегка встряхивают, чтобы специи распределились равномерно. После этого рыбу заливают растительным маслом — оно смягчает вкус и защищает продукт от окисления.
Банку убирают в холодильник минимум на 24 часа. Для более насыщенного вкуса лучше выдержать 48 часов. Перед подачей специи можно убрать, а рыбу нарезать тонкими ломтиками. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.
Сёмга традиционно считается эталоном среди солёной рыбы, но при домашней засолке горбуша почти не уступает ей по вкусу. При этом горбуша заметно дешевле и доступнее в праздничный сезон. Разница ощущается скорее в цене, чем в качестве готовой закуски.
Домашняя малосольная горбуша выигрывает по свежести, составу и стоимости. Вы сами регулируете количество соли и специй, избегая консервантов. Минус лишь один — потребуется немного времени на выдержку, но этот момент легко учесть при подготовке к празднику.
Используйте только охлаждённую, а не размороженную рыбу.
Не уменьшайте количество сахара — он смягчает вкус.
Засаливайте рыбу заранее, за 2-3 дня до праздника.
Храните готовый продукт в банке под маслом.
Можно ли солить замороженную горбушу?
Да, но её нужно полностью и правильно разморозить в холодильнике.
Сколько хранится готовая рыба?
В холодильнике до 5-7 дней.
Чем подавать такую закуску?
Подойдёт лимон, маринованный лук, зелень, тосты и тарталетки.
