Дышит или задыхается: как правильно упаковать сыр, чтобы он не пропал

В холодильнике сыру комфортнее всего — Chip

Правильное хранение сыра — это не "кулинарная мелочь", а способ сохранить вкус, аромат и текстуру, за которые мы вообще любим этот продукт.

Фото: https://unsplash.com by Vlad Melnikov is licensed under Free Сырная тарелка с виноградом и орехами

Сыр продолжает жить и созревать даже после покупки, поэтому он легко пересыхает, впитывает посторонние запахи или портится, если ему не дать подходящие условия. Об этом сообщает Chip.

Почему сыр нельзя просто положить в пластик и забыть

Главная ошибка — полностью герметичная упаковка без доступа воздуха. Сыру нужно "дышать", иначе аромат становится плоским, а поверхность может быстрее испортиться из-за неправильной влажности. Лучше всего работают слегка проницаемые материалы: сырная бумага, пергамент, вощёная бумага или специальные контейнеры, которые держат баланс влажности.

Температура тоже важна. Оптимальный диапазон — прохладное хранение, обычно 6-10 °C, и чаще всего это отделение для овощей в холодильнике. Там меньше перепадов, а влажность выше, чем на полках у задней стенки, где сыр быстрее пересыхает.

Где в холодильнике хранить сыр, чтобы он дольше оставался свежим

Для большинства сортов удобнее всего нижняя зона или ящик для овощей. Там сыр меньше страдает от сухого холода и не так быстро "обветривается". При этом разные сыры лучше держать отдельно: они легко обмениваются запахами, и сильные ароматы способны "перекрасить" более нейтральные сорта.

Ещё один простой приём — всегда пользоваться чистым ножом и чистой ложкой, особенно с мягкими и намазочными видами. Любая крошка хлеба или остатки другой еды в упаковке ускоряют порчу.

Как подготовить сыр к подаче

Даже идеально хранившийся сыр может показаться "никаким", если есть его прямо из холодильника. Чтобы аромат раскрылся, ему полезно постоять при комнатной температуре около 30 минут. Так текстура становится мягче, сыр легче резать или намазывать, а вкус — заметнее и объёмнее.

Храните разные виды сыра: что важно учесть

Нарезанный сыр

Нарезанные ломтики удобны, но они быстрее теряют влагу. Чтобы сыр не высыхал, его можно держать в сырной бумаге или под слегка влажной тканью. Важный момент — менять ткань или бумагу раз в один-два дня, чтобы не создать условия для плесени. И лучше не класть такой сыр рядом с сильно пахнущими продуктами, потому что он легко впитывает запахи.

Плавленый сыр

Ему проще всего: он дольше сохраняется в заводской упаковке. После открытия упаковку стоит хорошо закрывать — чтобы не улетучивался аромат и сыр не подсыхал по краям.

Сливочный сыр

Из-за высокого содержания влаги он особенно чувствителен. Его часто советуют держать в зоне с более стабильной температурой — обычно это верхняя полка холодильника. Всегда берите его чистым прибором и сразу закрывайте после использования: это заметно продлевает срок хранения и сохраняет кремовую структуру.

Мягкие, голубые и козьи сыры

Их лучше хранить в прохладной зоне и так, чтобы упаковка не была "намертво" герметичной. Подойдёт родная упаковка, фольга с небольшим воздухообменом или дополнительный слой пергамента. Для очень ароматных сортов помогает двойная упаковка: так запах не разойдётся по холодильнику, а сам сыр не потеряет характерный вкус.

Можно ли замораживать сыр

Вопрос популярный, но ответ с оговорками. Замораживание возможно, однако оно почти всегда влияет на качество: кристаллы льда повреждают структуру, поэтому после разморозки сыр может стать более рыхлым, крошиться или ощущаться "водянистым".

Мягкие сыры — сливочные, бри, камамбер — обычно переносят заморозку хуже всего: при оттаивании часто появляется лишняя влага, а кремовая консистенция "ломается". Зато твёрдые и уже нарезанные сыры держатся лучше.

Чтобы заморозка была максимально щадящей:

Разделите сыр на небольшие порции. Плотно упакуйте каждую порцию — плёнка плюс пакет для заморозки хорошо работают вместе. Размораживайте медленно, в холодильнике, а не при комнатной температуре. После разморозки используйте сыр как можно быстрее, потому что срок годности становится короче.

Сравнение: сырная бумага, контейнер и фольга

Сырная бумага и пергамент хороши тем, что пропускают немного воздуха и помогают держать баланс влажности — сыр меньше пересыхает и "дышит". Специальный контейнер удобен тем, что стабилизирует среду в холодильнике и защищает от посторонних запахов. Фольга выручает, когда ничего другого нет, но лучше дополнять её бумагой: так получается защита от высыхания без эффекта "запечатали намертво".

Плюсы и минусы разных подходов к хранению

Перед тем как выбрать способ, полезно оценить практику.

Плюсы правильного хранения:

• сыр дольше остаётся свежим и ароматным;

• меньше риска плесени и "обветривания";

• проще планировать покупки и не выбрасывать продукты.

Минусы неправильного хранения:

• сыр быстро пересыхает и теряет вкус;

• впитывает запахи холодильника;

• после заморозки может ухудшиться текстура и аромат.

Советы по хранению сыра

Держите сыр в зоне 6-10 °C, чаще всего это ящик для овощей. Заворачивайте его в сырную бумагу или пергамент, а не в полностью герметичный пластик. Храните разные сорта отдельно, особенно голубые и сильно пахнущие. Нарезанный сыр защищайте от высыхания и обновляйте влажную ткань или бумагу каждые 1-2 дня. Сливочный сыр берите только чистым прибором и сразу закрывайте. Перед подачей выдерживайте сыр около 30 минут при комнатной температуре. Замораживайте только при необходимости и преимущественно твёрдые сыры, порционно и с медленной разморозкой.

Популярные вопросы о хранении сыра

Как понять, что сыр испортился, а не просто "созрел"?

Показатели — неприятный резкий запах, слизь, выраженная липкость, изменение цвета на нехарактерный. У некоторых сортов плесень допустима, но если это не "плесневой" сыр, лучше не рисковать.

Где лучше хранить сыр — в контейнере или в бумаге?

Если контейнер "сырный" и регулирует влажность, это удобно. Если обычный контейнер герметичный, лучше бумага или комбинация бумага + контейнер с небольшим воздухообменом.

Можно ли хранить разные сыры вместе?

Нежелательно. Сильные ароматы быстро переходят на другие продукты, и вкус может испортиться даже у качественного сыра.

Сколько можно хранить сыр после разморозки?

Как правило, меньше, чем свежий, и лучше съесть его как можно скорее. Особенно это важно для мягких сортов.