Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого

Роллы на праздничном столе уже никого не удивляют, а вот эффектная альтернатива способна собрать вокруг себя всё внимание гостей. Закусочный торт "Филадельфия" выглядит как ресторанное блюдо, но собирается буквально за считаные минуты. Он не требует специальных навыков и отлично подходит для новогоднего меню.
Суши-торт "Филадельфия" — это удачное сочетание знакомых вкусов и необычной подачи. В отличие от классических роллов, его не нужно скручивать, резать и переживать за форму. Все ингредиенты выкладываются слоями, а результат получается аккуратным и праздничным.
Такой торт удобно подавать на общий стол: он хорошо держит форму, легко нарезается порционными кусками и не требует палочек — достаточно обычного ножа и вилки. Это особенно удобно для больших компаний.
Для приготовления не нужны редкие продукты или специальный инвентарь. В основе — рис для суши, мягкий творожный сыр, свежий огурец и слабосолёная сёмга. Классическое сочетание, которое нравится даже тем, кто относится к суши настороженно.
Рис заранее отваривается, промывается и заправляется рисовым уксусом, после чего полностью остывает. Огурец мелко нарезается и смешивается с творожным сыром до однородной текстуры. Рыба нарезается тонкими пластинами — именно они создают эффект "вау" при подаче.
Форму диаметром 16-18 см выстилают половиной риса, аккуратно утрамбовывая его ложкой. Сверху равномерно распределяют сырно-огуречную начинку, затем закрывают оставшимся рисом. После этого конструкцию переворачивают на плоское блюдо и снимают форму.
Готовый рисовый "корж" покрывают тонкими ломтиками сёмги, слегка прижимая их к поверхности. Уже на этом этапе торт выглядит как ресторанная закуска, но для надёжности его отправляют в холодильник на 15-20 минут.
Для более насыщенного вкуса и устойчивости между слоями можно добавить тонкий лист нори. Он не доминирует во вкусе, но делает структуру более плотной и приближает блюдо к классическим суши.
Перед подачей торт можно украсить зеленью, икрой летучей рыбы или кунжутом. Это необязательно, но добавляет праздничного настроения.
Роллы требуют аккуратной нарезки и навыков, иначе начинка распадается. Суши-торт собирается быстрее и проще, а по вкусу ничем не уступает. Кроме того, он эффектнее смотрится в центре стола и дольше сохраняет форму, что важно для праздничного застолья. Об этом сообщает NEWS. ru.
Такой формат экономит время, не требует специального инвентаря и подходит даже новичкам. Он хорошо переносит охлаждение и может быть приготовлен заранее. К минусам можно отнести необходимость использовать свежие продукты и соблюдать холодовую цепочку, особенно при работе с рыбой.
Используйте охлаждённую, а не замороженную рыбу.
Полностью остужайте рис перед сборкой.
Утрамбовывайте слои аккуратно, без излишнего давления.
Дайте торту "отдохнуть" в холодильнике перед подачей.
Можно ли приготовить торт заранее?
Да, он отлично хранится в холодильнике до 12 часов.
Чем заменить сёмгу?
Подойдёт слабосолёная форель или копчёный лосось.
Нужен ли специальный рис?
Желательно использовать рис для суши — он лучше держит форму.
