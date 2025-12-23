Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Без него Рождество не начинается: картофельный салат, который у каждой семьи свой

Картофельный салат стал символом рождественского стола — iDNES
Еда

Картофельный салат для многих — неотъемлемая часть рождественского стола и гастрономический символ праздника. Его вкус связан с семейными традициями, воспоминаниями и тем самым "правильным" балансом ингредиентов, который каждый считает единственно верным. Именно поэтому рецептов существует бесчисленное множество — от строгой классики до авторских интерпретаций. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

Картофельный салат
Фото: openverse.org by Banjo Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Почему рождественский картофельный салат — больше чем просто блюдо

В рождественском меню картофельный салат занимает особое место. Его готовят заранее, дают настояться и нередко оценивают строже, чем основное блюдо. Секрет популярности прост: сочетание мягкого картофеля, кисло-солёных нот, кремовой заправки и свежих овощей создаёт вкус, который сложно перепутать с чем-то другим.

Каждая семья хранит собственный рецепт, но профессиональные повара и фуд-блогеры часто предлагают интересные нюансы, которые делают салат более сбалансированным и выразительным, не разрушая традицию.

Картофельный салат по рецепту Мартина Станека

Этот вариант сочетает уважение к классике и аккуратные современные акценты. В рецепте используется йогурт наряду с майонезом, что делает вкус легче, но по-прежнему насыщенным.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 600 г картофеля в кожуре
  • 60 г белого лука
  • 10 г соли
  • 4 г сахарного песка
  • 50 г жирной горчицы
  • 130 г деревенского белого йогурта
  • 50 г майонеза
  • 8 мл вустерширского соуса
  • 80 г яблок сорта Granny Smith
  • 60 г стерилизованных огурцов
  • 30 мл рассола от огурцов
  • 60 г замороженного зелёного горошка
  • 90 г моркови
  • 45 г корня сельдерея
  • 45 г корня петрушки
  • 10 г шалота
  • 2 яйца, сваренных вкрутую
  • 3 горошины чёрного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа

Пошаговое приготовление

  1. Тщательно вымойте картофель и отварите его в кожуре на медленном огне до мягкости. Слейте воду, дайте полностью остыть, затем очистите.

  2. Остывший картофель нарежьте с помощью ножа для салата или кубиками среднего размера. Аналогично нарежьте очищенные варёные яйца и переложите всё в большую миску.

  3. Морковь, корень петрушки и сельдерей очистите и нарежьте на крупные одинаковые куски. Отварите их в подсоленной воде с лавровым листом, чёрным и душистым перцем до мягкости.

  4. Готовые овощи остудите, затем нарежьте аккуратными кубиками примерно 0,5×0,5 см и добавьте к картофелю.

  5. Замороженный горошек быстро промойте горячей водой, чтобы он сохранил цвет и текстуру, и вмешайте в салат.

  6. Огурцы и яблоко без сердцевины нарежьте такими же кубиками, белый лук и шалот измельчите максимально мелко. Добавьте всё в общую миску.

  7. В отдельной ёмкости смешайте йогурт, майонез, горчицу и рассол от огурцов. Введите заправку в салат.

  8. Приправьте солью, сахаром, молотым перцем и вустерширским соусом, аккуратно перемешайте, стараясь не раздавить картофель.

  9. Накройте салат и уберите в холодильник минимум на 12 часов, а в идеале — на сутки. Перед подачей попробуйте и при необходимости скорректируйте вкус.

В чём особенность этого рецепта

Использование йогурта делает салат менее тяжёлым, а яблоко добавляет лёгкую кислинку и свежесть. Отваривание корнеплодов со специями позволяет получить более глубокий и "чистый" вкус без необходимости добавлять лишнюю соль.

Плюсы и минусы такого картофельного салата

К достоинствам можно отнести сбалансированный вкус, умеренную калорийность и хорошую текстуру даже после хранения. Салат отлично держит форму и не теряет сочности.

К возможным минусам относится необходимость времени на настаивание — это блюдо не терпит спешки и требует подготовки заранее.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  1. Используйте картофель с низким содержанием крахмала.

  2. Всегда остужайте ингредиенты перед смешиванием.

  3. Нарезайте все компоненты одинаковым размером.

  4. Дайте салату настояться не менее ночи.

Популярные вопросы о рождественском картофельном салате

Как выбрать картофель для салата?
Лучше всего подходит сорт, который не разваривается и держит форму.

Сколько хранится готовый салат?
В холодильнике он сохраняет вкус до 48 часов.

Что лучше — майонез или йогурт?
Комбинация даёт более лёгкий и сбалансированный результат.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
салат рецепт кулинария картофель рождество
