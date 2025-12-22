Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Это горячее заменит три блюда сразу: минимум усилий — максимум фурора на новогоднем столе

Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда

Праздничное меню всегда хочется дополнить чем-то особенным, не превращая кухню в многочасовой марафон. Картофельно-куриные шары в беконе дают именно такой результат: эффектная подача, насыщенный аромат и минимальные усилия. Блюдо получается солидным, напоминает ресторанные закуски и идеально вписывается в новогоднее застолье.

Картофельно-куриные шары в беконе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Картофельно-куриные шары в беконе

Почему это горячее производит впечатление

Комбинация картофеля, курицы и бекона остаётся беспроигрышной для праздничных блюд. В этой версии ингредиенты собираются в плотные порционные шары, которые держат форму и равномерно запекаются. Снаружи образуется румяная корочка, а внутри остаётся сочная начинка. Приготовление не требует редких продуктов или сложных техник, что делает рецепт доступным даже для новичков.

Использование бокалов в качестве формы помогает создать аккуратные порции, которые легко перенести на противень. Такой метод позволяет получить одинаковый размер шаров, что особенно удобно, когда нужно приготовить много порций для большого количества гостей.

Дополнительную глубину вкуса даёт сочетание специй, чеснока и сыра. Он плавится внутри и делает начинку более насыщенной.

Что понадобится для приготовления

Основу составляют простые продукты: картофель, куриная грудка, бекон и твёрдый сыр. Сочетание этих ингредиентов создаёт плотную структуру и насыщенный вкус. Майонез в рецепте выступает как связующий компонент, а чеснок и паприка делают аромат более выразительным.

Для запекания достаточно классического противня с пергаментом, а использование растительного масла помогает избежать прилипания.

Ключевым моментом остаётся подготовка продуктов: картофель нужно остудить, чтобы он лучше держал форму, а курицу нарезать мелкими кубиками, чтобы запекание прошло равномерно.

Как собрать и запечь блюдо

Сначала готовят картофельную основу — тёплый картофель превращают в пюре или натирают. Затем смешивают курицу с приправами и майонезом. Чтобы шары держали форму, сыр нарезают небольшими кусочками и укладывают первым слоем.

Бекон размещают крест-накрест внутри бокала, формируя своеобразную "чашу". После слоя сыра следует куриная начинка, а сверху — картофель. Края бекона аккуратно заворачивают, затем форму переворачивают над противнем. Запекают шары при 190 °C до появления золотистого цвета.

Такая последовательность сохраняет сочность и позволяет бекону запечься ровно, создавая хрустящую оболочку, сообщает NEWS.ru.

Плюсы и минусы блюда

Этот рецепт универсален и подходит для разных форматов застолий. Он сочетает доступность ингредиентов и визуальную эффектность.

Преимущества

  • Высокая сытность при небольшом объёме.
  • Эффектная подача.
  • Лёгкость в приготовлении.
  • Универсальность — подходит к любому новогоднему меню.

Недостатки

  • Бекон может стать слишком хрустящим, если передержать блюдо.
  • Важно соблюдать температуру, чтобы курица не пересохла.

Советы по приготовлению

  • Используйте бекон средней толщины — тонкие полоски быстрее подгорают.
  • Нарезайте курицу мелкими кусочками: так начинка прожарится равномерно.
  • Плотно заворачивайте края бекона, чтобы шар сохранял форму.
  • Давайте блюду немного "отдохнуть" после духовки — так слои закрепляются лучше.

Популярные вопросы

Можно ли заменить куриную грудку

Да, подойдут бедра без кожи — они более сочные и хорошо подходят для запекания.

Чем заменить майонез в рецепте

Смешайте сметану с горчицей или натуральным йогуртом — получится лёгкая альтернатива.

Как подавать шары, чтобы сохранить эффект

Лучше всего — порционно на тарелках или на большой доске, украшенной зеленью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кухня курица рецепты праздник новый год
Новости Все >
Плохая адгезия разрушает краску пластикового бампера
Елена Товстик заявила, что Катя Гордон её шантажировала
При долгой бессоннице нужно встать с постели — сомнолог Гаврилова
Судак, тарань и лещ могут попасть в Красную книгу Ростовской области — зоолог Дудкин
Цены на сливочное масло снижаются — эксперт Тихонова
Сахар ускоряет восстановление после силовой тренировки — спортивные физиологи
Яичный белок даёт кратковременный эффект подтяжки кожи шеи — Infobae
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Недвижимость
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Гелиотроп высаживают в грунт после угрозы заморозков
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Салат "Огненный калейдоскоп" окрашивают свекольным соком
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.