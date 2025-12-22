Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тесто дышит, начинка блестит маслом: пирог, который превращает обычный день в праздник

Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда

Большой пирог с капустой и яйцами — это та самая выпечка, вокруг которой собирается вся семья. Он выглядит основательно, пахнет домом и сразу задаёт настроение праздника. Такой пирог хорош и для новогоднего застолья, и для пасхального стола, и просто для уютного чаепития.

Пирог с капустой и яйцом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Пирог с капустой и яйцом

Почему этот пирог считают по-настоящему праздничным

Пироги на дрожжевом тесте всегда занимали особое место в домашней кухне. Они требуют времени и внимания, но взамен дают насыщенный вкус и ощущение "настоящей" еды. В этом варианте сочетается воздушное тесто на молоке и сметане и сочная начинка из капусты, томлённой в сливочном масле с яйцами.

Большой формат делает пирог центральным блюдом стола. Его удобно подавать гостям, он хорошо режется на порции и одинаково вкусен как горячим, так и полностью остывшим.

Ингредиенты для теста и начинки

Для пирога на 12 порций используется классический набор продуктов. Для дрожжевого теста понадобятся пшеничная мука (500 г), соль (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), одно большое яйцо, сметана (100 г), сухие дрожжи (15 г), молоко (250 мл), сливочное масло (50 г) и немного растительного масла. Для смазывания используют яйцо и сливочное масло.

Начинку готовят из одного кочана капусты весом около 1,5 кг, сливочного масла (100 г), молока (150 мл), шести яиц, сваренных вкрутую, и соли.

Тесто: основа вкуса и текстуры

Муку обязательно просеивают, чтобы тесто получилось лёгким. В неё добавляют соль, сахар, яйцо и сметану, затем вводят сухие дрожжи и тёплое молоко. Температура молока должна быть около 37-38 градусов — это важно для работы дрожжей.

Тесто вымешивают до эластичности, постепенно вмешивая мягкое сливочное масло. Готовую массу собирают в шар, смазывают растительным маслом и оставляют подходить в тёплом месте сначала на полтора часа, затем после обминки — ещё примерно на час. За это время тесто становится пышным и податливым.

Начинка из капусты и яиц

Качество начинки напрямую влияет на вкус пирога. Капусту тонко шинкуют, слегка подсаливают и оставляют на 15 минут, затем тщательно отжимают сок. Этот шаг помогает убрать лишнюю влагу и возможную горечь.

В кастрюле с толстым дном растапливают сливочное масло, закладывают капусту и прогревают несколько минут. Затем вливают молоко и тушат на среднем огне до его полного выпаривания. В остывшую массу добавляют рубленые яйца и соль. Начинка должна быть мягкой, сочной, но не водянистой.

Формирование и выпечка

От теста отделяют треть. Большую часть раскатывают и выкладывают в форму диаметром 30-32 см так, чтобы края свисали. На тесто равномерно распределяют начинку и накрывают её краями.

Оставшееся тесто раскатывают и закрывают пирог сверху, тщательно защипывая края. Из обрезков можно сделать декоративные элементы. Поверхность смазывают взбитым яйцом, делают несколько отверстий для выхода пара и отправляют пирог в духовку, разогретую до 180 градусов.

Выпекают пирог около часа в нижней трети духовки. Готовый пирог смазывают сливочным маслом и дают немного остыть перед подачей. Об этом сообщает ГАСТРОНОМЪ.

Советы для удачного результата

  1. Используйте только тёплое, а не горячее молоко для теста.

  2. Не пропускайте этап подсаливания и отжима капусты.

  3. Дайте тесту полностью подойти — от этого зависит пышность.

  4. Выпекайте пирог в нижней части духовки для равномерного пропекания.

Популярные вопросы о большом пироге с капустой

Можно ли приготовить пирог заранее?

Да, он хорошо хранится и остаётся вкусным на следующий день.

Чем заменить молоко в начинке?

Можно использовать сливки или небольшое количество овощного бульона.

Подходит ли пирог для праздничного стола?

Да, он выглядит эффектно и легко становится главным блюдом застолья.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы пирог рецепты выпечка капуста
