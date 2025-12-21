Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель тает, как сливочное облако: гратен, который делает любой ужин особенным

Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Еда

Вечером особенно хочется блюда, которое не требует сложных манипуляций, но выглядит и ощущается как ресторанное. Картофельный гратен как раз из таких — нежный внутри, с румяной сырной корочкой сверху. Он одинаково хорош и для тихого ужина, и для праздничного стола. 

Гратен из картофеля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гратен из картофеля

Что такое картофельный гратен и почему он всегда удаётся

Название au gratin пришло из французской кухни и означает запекание до золотистой корочки. Картофельный гратен, также известный как дофинуаз, готовят из тонко нарезанных клубней, сливок, сливочного масла и сыра. В отличие от обычной картофельной запеканки, здесь нет яиц и муки — текстура получается особенно шелковистой.

Секрет блюда — в слоях. Картофель медленно томится в сливках, пропитывается ароматом чеснока и мускатного ореха, а сыр сверху запечатывает вкус, образуя хрустящую корочку.

Ингредиенты для классического гратена

Для формы среднего размера понадобятся:

  • картофель — 1,5-1,8 кг (6-7 средних клубней);
  • сливки 33-36% — 480 мл;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • мускатный орех — 1/4 ч. л.;
  • соль — 1-1,5 ч. л.;
  • чёрный перец — 1/4 ч. л.;
  • сыр грюйер — около 200 г;
  • пармезан — 50-60 г;
  • свежая петрушка — по желанию.

Почему ингредиенты здесь принципиальны

Сливки — основа текстуры. Именно в них картофель не жарится, а медленно запекается, становясь нежным и сочным. Заменять сливки молоком не рекомендуется: результат будет водянистым.

Сыр играет ключевую роль. Грюйер известен отличной плавкостью и ореховым вкусом, а пармезан добавляет солоноватую глубину и ту самую корочку. Мускатный орех усиливает сливочный вкус и делает блюдо более "французским" по характеру.

Пошаговый способ приготовления

  1. Картофель нарежьте максимально тонко, лучше с помощью мандолины. Замочите ломтики в холодной воде, затем обсушите — так они не слипнутся.

  2. В небольшой кастрюле на слабом огне прогрейте сливки с маслом, чесноком и мускатным орехом, не доводя до кипения.

  3. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, посыпьте сыром, солью и перцем. Повторите слои.

  4. Последним выложите грюйер, залейте всё сливочным соусом и посыпьте пармезаном.

  5. Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 180 °C.

  6. Снимите фольгу и готовьте ещё 20-25 минут до румяной корочки.

Сравнение: гратен и обычная картофельная запеканка

В классической запеканке часто используют яйца и молоко, из-за чего текстура получается плотнее. Гратен же мягче, сливочнее и более однородный. Он не разваливается, но буквально тает при подаче, что делает его универсальным гарниром к мясу, рыбе или самостоятельным блюдом. Об этом сообщает M!XNEWS.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  1. Нарезайте картофель одинаково тонко.

  2. Не кипятите сливки — это ухудшает текстуру.

  3. Используйте свежетёртый сыр, а не готовую стружку.

  4. Дайте гратену постоять 10 минут после духовки.

  5. Подавайте горячим — так вкус раскрывается лучше всего.

Популярные вопросы о картофельном гратене

Можно ли приготовить гратен заранее?

Да, блюдо можно полностью собрать и хранить в холодильнике до трёх дней, запекая перед подачей.

Какой картофель лучше выбрать?

Подходит сорт с умеренным содержанием крахмала — он сохраняет форму и становится мягким.

Чем можно дополнить гратен?

Хорошо сочетаются тимьян, розмарин или тонкие ломтики лука между слоями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
