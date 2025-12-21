Картофель тает, как сливочное облако: гратен, который делает любой ужин особенным

Вечером особенно хочется блюда, которое не требует сложных манипуляций, но выглядит и ощущается как ресторанное. Картофельный гратен как раз из таких — нежный внутри, с румяной сырной корочкой сверху. Он одинаково хорош и для тихого ужина, и для праздничного стола.
Название au gratin пришло из французской кухни и означает запекание до золотистой корочки. Картофельный гратен, также известный как дофинуаз, готовят из тонко нарезанных клубней, сливок, сливочного масла и сыра. В отличие от обычной картофельной запеканки, здесь нет яиц и муки — текстура получается особенно шелковистой.
Секрет блюда — в слоях. Картофель медленно томится в сливках, пропитывается ароматом чеснока и мускатного ореха, а сыр сверху запечатывает вкус, образуя хрустящую корочку.
Для формы среднего размера понадобятся:
Сливки — основа текстуры. Именно в них картофель не жарится, а медленно запекается, становясь нежным и сочным. Заменять сливки молоком не рекомендуется: результат будет водянистым.
Сыр играет ключевую роль. Грюйер известен отличной плавкостью и ореховым вкусом, а пармезан добавляет солоноватую глубину и ту самую корочку. Мускатный орех усиливает сливочный вкус и делает блюдо более "французским" по характеру.
Картофель нарежьте максимально тонко, лучше с помощью мандолины. Замочите ломтики в холодной воде, затем обсушите — так они не слипнутся.
В небольшой кастрюле на слабом огне прогрейте сливки с маслом, чесноком и мускатным орехом, не доводя до кипения.
Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, посыпьте сыром, солью и перцем. Повторите слои.
Последним выложите грюйер, залейте всё сливочным соусом и посыпьте пармезаном.
Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 180 °C.
Снимите фольгу и готовьте ещё 20-25 минут до румяной корочки.
В классической запеканке часто используют яйца и молоко, из-за чего текстура получается плотнее. Гратен же мягче, сливочнее и более однородный. Он не разваливается, но буквально тает при подаче, что делает его универсальным гарниром к мясу, рыбе или самостоятельным блюдом.
Нарезайте картофель одинаково тонко.
Не кипятите сливки — это ухудшает текстуру.
Используйте свежетёртый сыр, а не готовую стружку.
Дайте гратену постоять 10 минут после духовки.
Подавайте горячим — так вкус раскрывается лучше всего.
Можно ли приготовить гратен заранее?
Да, блюдо можно полностью собрать и хранить в холодильнике до трёх дней, запекая перед подачей.
Какой картофель лучше выбрать?
Подходит сорт с умеренным содержанием крахмала — он сохраняет форму и становится мягким.
Чем можно дополнить гратен?
Хорошо сочетаются тимьян, розмарин или тонкие ломтики лука между слоями.
