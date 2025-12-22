Курица меняет правила игры: кляр, который делает мясо хрустящим снаружи и сочным внутри

Иногда для идеального ужина достаточно простого блюда, приготовленного с правильной техникой. Кусочки курицы в кляре сочетают в себе хрустящую оболочку и нежное, сочное мясо внутри. Такой рецепт подойдёт и для семейного стола, и для угощения гостей.
Куриная грудка ценится за универсальность и нейтральный вкус, но при неправильном приготовлении она может получиться сухой. Кляр решает эту проблему: он удерживает соки внутри мяса и создаёт аппетитную корочку. Дополнительную нежность курице придаёт лимонный сок, а воздушная структура кляра достигается за счёт взбитых белков.
Такой способ приготовления особенно удобен, если нужно быстро накрыть стол. Кусочки получаются небольшими, равномерно прожариваются и хорошо сочетаются с самыми разными соусами, пишет Primainspirace.
Кляр в этом рецепте строится на желтках, муке и молоке, что делает его эластичным и устойчивым при жарке. Лимон добавляет лёгкую кислинку и подчёркивает вкус курицы. Вмешанные в конце белки делают оболочку более лёгкой и хрустящей, без ощущения тяжести.
Важно соблюдать порядок приготовления: сначала маринование мяса, затем отдых смеси в холодильнике. Это помогает кляру лучше держаться на курице и равномерно схватываться в масле.
Куриная грудка — 500 г
Соль — по вкусу
Лимон — 1 шт.
Яичные желтки — 2 шт.
Пшеничная мука — 100 г
Молоко — небольшое количество
Яичные белки — 2 шт.
Растительное масло — для жарки
Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками одинакового размера.
Посолите мясо и сбрызните соком половины лимона, аккуратно перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
В миске соедините яичные желтки, муку, молоко и сок второй половины лимона, перемешайте до однородного кляра.
Добавьте курицу в кляр и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт.
В отдельной ёмкости взбейте белки до устойчивой пены.
Аккуратно вмешайте белки в куриную массу движениями снизу вверх.
Уберите миску в холодильник примерно на 30 минут.
Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде.
Обжаривайте кусочки курицы порциями до золотистой и хрустящей корочки.
Выложите готовую курицу на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Курица в кляре отличается более нежной текстурой и воздушной корочкой. Панировка даёт более плотный хруст, но быстрее впитывает масло. Кляр, напротив, создаёт мягкую оболочку и лучше сохраняет сочность мяса, особенно при правильной температуре жарки.
Это блюдо ценят за сочетание вкуса и текстуры, однако у него есть свои особенности.
Нарезайте курицу одинаковыми кусочками для равномерной прожарки.
Не перегревайте масло, чтобы кляр не подгорал.
Жарьте небольшими порциями, чтобы сохранить хруст.
Подойдёт рафинированное растительное масло без выраженного запаха.
Допустимо использовать немного уксуса или йогурта, но вкус изменится.
Соус тартар, чесночный соус или лёгкий травяной соус отлично подчёркивают вкус.
