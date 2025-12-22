Запах рождественской ярмарки поселился на кухне: эти грибы готовятся дешевле и вкуснее

В преддверии Нового года особенно хочется простых, сытных закусок с атмосферой уличных ярмарок. Ароматные грибы с чесночным соусом давно стали одним из самых узнаваемых блюд зимних фестивалей.
Хорошая новость в том, что теперь их легко приготовить дома — быстро, удобно и без лишних затрат. Об этом сообщает кулинарное издание Leckerschmecker.
Зимние ярмарки ассоциируются не только с горячими напитками и сладостями, но и с простыми горячими блюдами. Среди них особое место занимают жареные грибы с чесночным соусом. Их подают в больших порциях, щедро приправляют специями и обязательно дополняют свежим хлебом.
В новогодний период это блюдо особенно популярно: оно сытное, ароматное и отлично подходит как перекус во время прогулки или как горячая закуска для праздничного стола. В домашних условиях аэрогриль помогает воссоздать знакомый вкус без использования сковороды или фритюра.
Аэрогриль позволяет готовить грибы равномерно и быстро. За счёт циркуляции горячего воздуха они становятся мягкими внутри и слегка подрумяненными снаружи. При этом требуется минимальное количество масла, а вкус специй раскрывается особенно ярко.
Ещё одно преимущество — простота. Не нужно постоянно помешивать блюдо или следить за огнём. Достаточно подготовить ингредиенты, задать температуру и время, а затем наслаждаться результатом.
Для грибов:
Репчатый лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Грибы — 400 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Чёрный перец — 1/4 ч. л.
Сладкая паприка — 1/2 ч. л.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Свежая петрушка — 1/2 пучка
Для чесночного крема:
Крем-фреш — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Соль и перец — по вкусу
Очистите лук и чеснок, лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
Грибы очистите, при необходимости удалите ножки и переложите в миску.
Добавьте оливковое масло, лук, чеснок, соль, перец и паприку, тщательно перемешайте.
Выложите грибы в корзину аэрогриля и добавьте кусочек сливочного масла.
Готовьте при 190 °C в течение 10-12 минут, один раз встряхнув корзину.
Для соуса натрите чеснок и смешайте его с крем-фреш, солью и перцем.
Выложите горячие грибы на тарелки, добавьте чесночный крем и посыпьте рубленой петрушкой.
Подавайте сразу после приготовления с багетом или другим хрустящим хлебом.
Грибы с зимних ярмарок обычно готовят на больших сковородах с обилием масла. Домашний вариант из аэрогриля получается менее жирным, но сохраняет насыщенный вкус и сочность. Кроме того, дома проще контролировать количество соли, чеснока и специй.
Этот способ приготовления отлично подходит для праздничных закусок, но имеет свои особенности. Блюдо лучше всего есть сразу после приготовления.
Используйте грибы среднего размера, чтобы они приготовились равномерно.
Не перегружайте корзину аэрогриля.
Подавайте блюдо сразу, пока грибы остаются сочными и ароматными.
Лучше всего подойдут шампиньоны или коричневые грибы среднего размера.
Да, подойдёт густая сметана или сливочный йогурт.
Свежий багет, чиабатта или тосты отлично дополняют блюдо.
