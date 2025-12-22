Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Запах рождественской ярмарки поселился на кухне: эти грибы готовятся дешевле и вкуснее

Новогодние грибы с чесноком запекают в аэрогриле за 12 минут
Еда

В преддверии Нового года особенно хочется простых, сытных закусок с атмосферой уличных ярмарок. Ароматные грибы с чесночным соусом давно стали одним из самых узнаваемых блюд зимних фестивалей.

Запечённые грибы
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые грибы

Хорошая новость в том, что теперь их легко приготовить дома — быстро, удобно и без лишних затрат. Об этом сообщает кулинарное издание Leckerschmecker.

Новогодние грибы как классика зимних ярмарок

Зимние ярмарки ассоциируются не только с горячими напитками и сладостями, но и с простыми горячими блюдами. Среди них особое место занимают жареные грибы с чесночным соусом. Их подают в больших порциях, щедро приправляют специями и обязательно дополняют свежим хлебом.

В новогодний период это блюдо особенно популярно: оно сытное, ароматное и отлично подходит как перекус во время прогулки или как горячая закуска для праздничного стола. В домашних условиях аэрогриль помогает воссоздать знакомый вкус без использования сковороды или фритюра.

Почему аэрогриль идеально подходит для грибов

Аэрогриль позволяет готовить грибы равномерно и быстро. За счёт циркуляции горячего воздуха они становятся мягкими внутри и слегка подрумяненными снаружи. При этом требуется минимальное количество масла, а вкус специй раскрывается особенно ярко.

Ещё одно преимущество — простота. Не нужно постоянно помешивать блюдо или следить за огнём. Достаточно подготовить ингредиенты, задать температуру и время, а затем наслаждаться результатом.

Ингредиенты для новогодних грибов

Для грибов:

  1. Репчатый лук — 1 шт.

  2. Чеснок — 1 зубчик

  3. Грибы — 400 г

  4. Оливковое масло — 2 ст. л.

  5. Соль — 1/2 ч. л.

  6. Чёрный перец — 1/4 ч. л.

  7. Сладкая паприка — 1/2 ч. л.

  8. Сливочное масло — 1 ст. л.

  9. Свежая петрушка — 1/2 пучка

Для чесночного крема:

  1. Крем-фреш — 200 г

  2. Чеснок — 2 зубчика

  3. Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Очистите лук и чеснок, лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

  2. Грибы очистите, при необходимости удалите ножки и переложите в миску.

  3. Добавьте оливковое масло, лук, чеснок, соль, перец и паприку, тщательно перемешайте.

  4. Выложите грибы в корзину аэрогриля и добавьте кусочек сливочного масла.

  5. Готовьте при 190 °C в течение 10-12 минут, один раз встряхнув корзину.

  6. Для соуса натрите чеснок и смешайте его с крем-фреш, солью и перцем.

  7. Выложите горячие грибы на тарелки, добавьте чесночный крем и посыпьте рубленой петрушкой.

  8. Подавайте сразу после приготовления с багетом или другим хрустящим хлебом.

Сравнение грибов из аэрогриля и ярмарочного варианта

Грибы с зимних ярмарок обычно готовят на больших сковородах с обилием масла. Домашний вариант из аэрогриля получается менее жирным, но сохраняет насыщенный вкус и сочность. Кроме того, дома проще контролировать количество соли, чеснока и специй.

Плюсы и минусы новогодних грибов в аэрогриле

Этот способ приготовления отлично подходит для праздничных закусок, но имеет свои особенности. Блюдо лучше всего есть сразу после приготовления.

  • Плюсы: быстрый процесс, минимальное количество масла, яркий вкус, простые ингредиенты.
  • Минусы: не подходит для длительного хранения, требует подачи горячим.

Советы по приготовлению грибов в аэрогриле

  1. Используйте грибы среднего размера, чтобы они приготовились равномерно.

  2. Не перегружайте корзину аэрогриля.

  3. Подавайте блюдо сразу, пока грибы остаются сочными и ароматными.

Популярные вопросы о новогодних грибах

Какие грибы лучше выбрать?

Лучше всего подойдут шампиньоны или коричневые грибы среднего размера.

Можно ли заменить крем-фреш?

Да, подойдёт густая сметана или сливочный йогурт.

Что лучше подать к грибам?

Свежий багет, чиабатта или тосты отлично дополняют блюдо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда грибы рецепты закуска новый год новогодний стол
Новости Все >
Температура 18–24 градуса стабилизировала рост пилеи — Ciceksel
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Медпрограмма обеспечила снижение веса до 1 кг в неделю — эндокринолог Гурова
Генетика и образ жизни влияют на шанс дожить до 100 лет
Рост цен на нефть на мировых рынках ускорился из-за напряжённости в Карибском регионе
"Гарантированный" снег в Манали обманул ожидания туристов
Новое исследование OHSU связывает недосып с сокращением продолжительности жизни
Отсроченная мышечная боль достигает пика через 48–72 часа — тренеры
Отсутствие синхронизатора задней передачи увеличивает риск поломки КПП — carandmotor
Прожиточный минимум определяет размер выплат семьям с детьми
Сейчас читают
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Температура 18–24 градуса стабилизировала рост пилеи — Ciceksel
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
При −40° авто прогревают тепловой пушкой и матами
Новогодние грибы с чесноком запекают в аэрогриле за 12 минут
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Правила перевозки животных в самолётах ужесточили в 2020 году — New York Post
Медпрограмма обеспечила снижение веса до 1 кг в неделю — эндокринолог Гурова
Аксессуары из канваса сохраняют актуальность вне сезонов
Генетика и образ жизни влияют на шанс дожить до 100 лет
Эд Ширан сбросил 14 кг на силовых и интервальных тренировках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.