Спираль на шпажке меняет всё: рождественский картофель стал проще и хрустче

Зимой на рождественских ярмарках особенно трудно пройти мимо прилавков с хрустящим картофелем на шпажках. Его аромат мгновенно вызывает ассоциации с праздником, огнями и горячими напитками. Хорошая новость в том, что такой картофель легко приготовить дома без масла во фритюре. Об этом рассказывает кулинарное издание Leckerschmecker, посвящённое домашней праздничной кухне.
Рождественская ярмарка — это не только сладости, но и сытные закуски. Среди них особое место занимает картофель, нарезанный спиралью и запечённый до хруста. Его часто называют картофелем «торнадо» из-за характерной формы и подачи на деревянной шпажке.
Такой формат удобен для прогулок: блюдо легко держать в руках, а хрустящая корочка делает его особенно привлекательным. Обычно картофель жарят во фритюре, но в домашних условиях аэрогриль позволяет добиться похожего результата с меньшим количеством масла.
Аэрогриль равномерно прогревает картофель горячим воздухом, благодаря чему ломтики становятся румяными и хрустящими снаружи, оставаясь мягкими внутри. При этом блюдо получается менее жирным, чем на ярмарке, и лучше подходит для домашнего меню.
Для приготовления не требуется сложная техника: достаточно спиралайзера, деревянных шпажек и стандартного набора специй. Это делает рецепт доступным и удобным даже для спонтанного ужина или праздничного перекуса.
Картофель (крупный, для варки) — 4 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Паприка — 1 ч. л.
Чесночный порошок — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Молотый перец — 1/4 ч. л.
Дополнительно:
Деревянные шпажки — 4 шт.
Спиралайзер.
Вымойте картофель и при желании очистите кожуру.
Нанижите каждый клубень на деревянную шпажку.
С помощью спиралайзера или ножа нарежьте картофель по спирали.
Аккуратно раздвиньте витки, чтобы между ними появилось пространство.
В миске смешайте оливковое масло, паприку, чесночный порошок, соль и перец.
Тщательно смажьте картофельные спирали получившейся смесью.
Выложите шпажки в корзину аэрогриля, не накладывая их друг на друга.
Готовьте при 180 °C в течение 15–18 минут, перевернув картофель в середине процесса.
Подавайте блюдо горячим, сразу после приготовления.
Картофель с рождественской ярмарки обычно более жирный и насыщенный по вкусу за счёт фритюра. Домашний вариант из аэрогриля получается легче, но при этом сохраняет хруст и характерную текстуру. Кроме того, вы можете регулировать количество специй и соли, подстраивая рецепт под свои предпочтения.
Такой способ приготовления сочетает удобство и вкус, но имеет свои особенности. Он хорошо подходит для закусок и гарниров, особенно в праздничный период.
Выбирайте плотный картофель одинакового размера.
Не перегружайте корзину аэрогриля, чтобы спирали равномерно пропеклись.
Подавайте картофель с соусами, чтобы вкус был более насыщенным.
Подойдёт крупный картофель для варки с плотной мякотью.
Стоимость минимальна и зависит только от цены картофеля и специй.
Чесночный соус, сырный соус или майонез с пармезаном хорошо дополняют блюдо.
