Светлана Нерадовская

Спираль на шпажке меняет всё: рождественский картофель стал проще и хрустче

Картофель торнадо запекают до хрустящей корочки в аэрогриле
Еда

Зимой на рождественских ярмарках особенно трудно пройти мимо прилавков с хрустящим картофелем на шпажках. Его аромат мгновенно вызывает ассоциации с праздником, огнями и горячими напитками. Хорошая новость в том, что такой картофель легко приготовить дома без масла во фритюре. Об этом рассказывает кулинарное издание Leckerschmecker, посвящённое домашней праздничной кухне.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Картофель-спираль как символ рождественской ярмарки

Рождественская ярмарка — это не только сладости, но и сытные закуски. Среди них особое место занимает картофель, нарезанный спиралью и запечённый до хруста. Его часто называют картофелем «торнадо» из-за характерной формы и подачи на деревянной шпажке.

Такой формат удобен для прогулок: блюдо легко держать в руках, а хрустящая корочка делает его особенно привлекательным. Обычно картофель жарят во фритюре, но в домашних условиях аэрогриль позволяет добиться похожего результата с меньшим количеством масла.

Почему аэрогриль подходит для этого рецепта

Аэрогриль равномерно прогревает картофель горячим воздухом, благодаря чему ломтики становятся румяными и хрустящими снаружи, оставаясь мягкими внутри. При этом блюдо получается менее жирным, чем на ярмарке, и лучше подходит для домашнего меню.

Для приготовления не требуется сложная техника: достаточно спиралайзера, деревянных шпажек и стандартного набора специй. Это делает рецепт доступным и удобным даже для спонтанного ужина или праздничного перекуса.

Ингредиенты для картофеля-спирали

  1. Картофель (крупный, для варки) — 4 шт.

  2. Оливковое масло — 2 ст. л.

  3. Паприка — 1 ч. л.

  4. Чесночный порошок — 0,5 ч. л.

  5. Соль — 0,5 ч. л.

  6. Молотый перец — 1/4 ч. л.

Дополнительно:

  1. Деревянные шпажки — 4 шт.

  2. Спиралайзер.

Пошаговое приготовление

  1. Вымойте картофель и при желании очистите кожуру.

  2. Нанижите каждый клубень на деревянную шпажку.

  3. С помощью спиралайзера или ножа нарежьте картофель по спирали.

  4. Аккуратно раздвиньте витки, чтобы между ними появилось пространство.

  5. В миске смешайте оливковое масло, паприку, чесночный порошок, соль и перец.

  6. Тщательно смажьте картофельные спирали получившейся смесью.

  7. Выложите шпажки в корзину аэрогриля, не накладывая их друг на друга.

  8. Готовьте при 180 °C в течение 15–18 минут, перевернув картофель в середине процесса.

  9. Подавайте блюдо горячим, сразу после приготовления.

Сравнение картофеля из аэрогриля и ярмарочного варианта

Картофель с рождественской ярмарки обычно более жирный и насыщенный по вкусу за счёт фритюра. Домашний вариант из аэрогриля получается легче, но при этом сохраняет хруст и характерную текстуру. Кроме того, вы можете регулировать количество специй и соли, подстраивая рецепт под свои предпочтения.

Плюсы и минусы картофеля-спирали в аэрогриле

Такой способ приготовления сочетает удобство и вкус, но имеет свои особенности. Он хорошо подходит для закусок и гарниров, особенно в праздничный период.

  • Плюсы: меньше масла, хрустящая корочка, простой состав, эффектная подача.
  • Минусы: требуется спиралайзер и шпажки, картофель лучше есть сразу после приготовления.

Советы по приготовлению картофеля-спирали

  1. Выбирайте плотный картофель одинакового размера.

  2. Не перегружайте корзину аэрогриля, чтобы спирали равномерно пропеклись.

  3. Подавайте картофель с соусами, чтобы вкус был более насыщенным.

Популярные вопросы о картофеле-спирали

Какой картофель лучше выбрать?

Подойдёт крупный картофель для варки с плотной мякотью.

Сколько стоит приготовить такое блюдо дома?

Стоимость минимальна и зависит только от цены картофеля и специй.

Что лучше подать к картофелю?

Чесночный соус, сырный соус или майонез с пармезаном хорошо дополняют блюдо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепт закуска картофель рождество
