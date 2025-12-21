Пряное печенье меняет всё: рождественские капкейки со спекулосом покоряют с первого укуса

Печенье спекулос добавляют в тесто рождественских капкейков

Вечер медленно переходит в ночь, в доме звучат рождественские мелодии, а из кухни тянется пряный аромат выпечки. Именно в такие моменты особенно хочется приготовить что-то уютное и по-настоящему праздничное.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капкейки

Кексы со спекулосом легко справляются с этой задачей, объединяя знакомый вкус специй и нежную текстуру десерта. Об этом сообщает кулинарный блог Leckerschmecker, посвящённый домашней рождественской выпечке.

Кексы со спекулосом как альтернатива рождественскому печенью

Рождественский сезон традиционно ассоциируется с печеньем, но праздничная выпечка давно вышла за рамки классических форм. Кексы со спекулосом позволяют сохранить любимый вкус пряного печенья, но подать его в более современном формате. Они выглядят эффектно, удобно порционируются и подходят как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

В отличие от обычных маффинов, этот вариант выигрывает за счёт специй и добавления крошки из печенья. Спекулос придаёт тесту характерную теплоту вкуса, а кусочки печенья добавляют приятную текстуру. Такой десерт легко вписывается в атмосферу Рождества, не перегружая стол однотипными сладостями.

Почему капкейки остаются популярными

Капкейки давно перестали быть кратковременным трендом. Их любят за универсальность, понятный состав и возможность экспериментировать с кремами и декором. В сочетании с маскарпоне и сливками кексы со спекулосом получаются сбалансированными по сладости и достаточно лёгкими, несмотря на насыщенный вкус.

Дополнительный плюс — простота приготовления. Для рецепта не требуется сложная техника, достаточно стандартной формы для кексов, духовки и базового кондитерского инвентаря. Это делает рецепт доступным даже для тех, кто редко печёт.

Ингредиенты для кексов со спекулосом

Для теста:

Пшеничная мука — 125 г Разрыхлитель — 1,5 ч. л. Специи спекулаас — 1 ч. л. Корица — 1 ч. л. Сливочное масло (мягкое) — 100 г Коричневый сахар — 50 г Белый сахар — 40 г Яйца — 2 шт. (размер М) Ванильный экстракт — 1 ч. л. Печенье спекулос — 120 г Молоко — 3 ст. л.

Для крема:

Маскарпоне — 250 г Сахарная пудра — 80 г Сливки — 200 г Специи спекулаас — 2 ч. л. Печенье спекулос — 6 шт.

Пошаговое приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Смешайте муку, разрыхлитель, специи спекулаас и корицу в одной миске. Измельчите печенье спекулос в мелкую крошку с помощью скалки или блендера. В отдельной ёмкости взбейте сливочное масло с коричневым и белым сахаром до светлой массы. Добавьте яйца и ванильный экстракт, снова хорошо взбейте. Аккуратно вмешайте сухие ингредиенты, затем добавьте крошку печенья и молоко. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте 18-20 минут, затем полностью остудите кексы. Для крема смешайте маскарпоне с сахарной пудрой и постепенно введите сливки. Взбейте крем до пышной текстуры и добавьте специи спекулаас. Отсадите крем на остывшие кексы и украсьте половинками печенья.

Сравнение кексов со спекулосом и классического рождественского печенья

Кексы выигрывают за счёт мягкой текстуры и кремовой шапки, которая добавляет десерту нежности. Печенье же остаётся более сухим и хрустящим, но лучше хранится. Капкейки удобнее подавать на празднике, тогда как печенье чаще готовят заранее и в большом количестве.

Плюсы и минусы кексов со спекулосом

Этот десерт сочетает в себе насыщенный вкус специй и современную подачу. Он подходит для праздничных встреч и не требует сложных ингредиентов.

Плюсы: яркий рождественский вкус, эффектный внешний вид, порционная подача.

яркий рождественский вкус, эффектный внешний вид, порционная подача. Минусы: крем требует охлаждения, а сами кексы лучше есть свежими.

Советы по приготовлению кексов со спекулосом

Используйте качественное сливочное масло комнатной температуры. Не перепекайте кексы, чтобы они остались мягкими. Украшайте их перед подачей, чтобы печенье сохранило хруст.

Популярные вопросы о кексах со спекулосом

Как выбрать специи спекулаас?

Лучше использовать готовую смесь для рождественской выпечки с корицей, гвоздикой и мускатом.

Сколько хранятся такие кексы?

Без крема — до двух дней, с кремом — не более суток в холодильнике.

Что лучше — маскарпоне или сливочный сыр?

Маскарпоне даёт более мягкий и нейтральный вкус, сливочный сыр — более выраженную кислинку.