Никакой манки и сахара: готовим только такие оладьи, и всегда получается

Гречневые оладьи — тот редкий случай, когда "полезно" не спорит с "вкусно". У них тёплый ореховый оттенок, мягкая, чуть влажная серединка и румяная корочка, а готовятся они быстро — так, чтобы утро не превращалось в марафон.
Если подать их с йогуртом и ягодами, получится завтрак, который насыщает, но не перегружает, и легко подстраивается под разные привычки питания. Об этом сообщает BBC Food
Секрет рецепта — в балансе гречневой и пшеничной муки. Гречка даёт выраженный вкус и ощущение "плотности", а пшеничная мука помогает тесту быть более эластичным и воздушным, чтобы оладьи не получились тяжёлыми. Разрыхлитель отвечает за пузырьки и лёгкость, а яйцо и молоко собирают структуру так, чтобы оладьи держали форму и легко переворачивались.
Для подачи предлагаются йогурт и ягоды — это добавляет свежесть, лёгкую кислинку и делает блюдо более разнообразным по текстурам. При желании можно использовать растительный йогурт, если вы придерживаетесь безмолочного рациона.
Для теста:
• гречневая мука — 4 ст. л. с горкой;
• пшеничная мука — 4 ст. л. с горкой;
• разрыхлитель — 11/2 ч. л.;
• соль — щепотка;
• яйцо — 1 шт.;
• молоко — 150 мл;
• растительное масло — 1 ст. л. + немного для жарки.
Для подачи (по желанию):
• йогурт (можно на растительной основе);
• свежие ягоды или замороженные (если замороженные — предварительно разморозить).
Сначала подготовьте сухую основу. Просейте обе муки, разрыхлитель и соль в миску для смешивания. Просеивание здесь не формальность: оно помогает убрать комочки и сделать тесто более ровным.
В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и растительным маслом до однородности. Важно, чтобы смесь была хорошо перемешана — тогда тесто получится без "масляных пятен" и будет равномерно подниматься.
Соедините жидкие ингредиенты с сухими и перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут видимые следы муки. Долго вымешивать не нужно: чем дольше мешать, тем выше риск получить более плотную текстуру.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на средне-высоком огне. Когда она прогреется, добавьте немного масла и распределите его по поверхности бумажным полотенцем тонким слоем — так оладьи будут румяными, но не "жирными".
Выкладывайте тесто десертной ложкой на горячую сковороду. Если температура подходящая, тесто быстро начнёт покрываться пузырьками. Примерно через минуту края должны схватиться, а на поверхности появятся небольшие дырочки. Это знак, что пора переворачивать.
Переверните оладьи лопаткой и готовьте ещё около 30 секунд, чтобы они дошли и с другой стороны. Готовые оладьи переложите на тёплую тарелку или противень, а оставшееся тесто готовьте так же, каждый раз слегка смазывая сковороду.
Подавайте стопкой. Можно полить кленовым сиропом, но более "сбалансированный" вариант — ложка йогурта и ягоды: так вкус будет ярким, а сладость — мягкой.
Классические оладьи на пшеничной муке обычно получаются более нейтральными по вкусу и чаще требуют яркой сладкой добавки — сиропа, варенья или сгущёнки. Гречневые оладьи сами по себе более выразительные: у них есть "характер", поэтому они хорошо сочетаются и с кисломолочной подачей, и с ягодами без лишнего сахара.
По текстуре гречка делает оладьи чуть более плотными, поэтому смешивание с пшеничной мукой — удачный компромисс: вкус гречки остаётся, но воздушность сохраняется.
Плюсы
• быстрый завтрак без сложных шагов и редких ингредиентов;
• более интересный вкус по сравнению с обычными оладьями;
• легко адаптируется: можно подать с йогуртом, ягодами или сиропом.
Минусы
• при слишком долгом перемешивании тесто может стать плотным;
• если сковорода недостаточно горячая, оладьи хуже поднимаются;
• с гречневой мукой важнее следить за временем жарки, чтобы не пересушить.
Прогрейте сковороду заранее: для пузырьков нужна уверенная температура.
Перемешивайте тесто ровно до исчезновения следов муки — без "усердия".
Первый блинчик сделайте пробным: он подскажет, достаточно ли жара и масла.
Не прижимайте оладьи лопаткой при жарке — так они останутся пышными.
Если используете замороженные ягоды, разморозьте их и дайте стечь лишней влаге, чтобы подача была аккуратной.
Да, молоко можно заменить растительным напитком. Тогда для подачи логично выбрать йогурт на растительной основе.
Чаще всего причина в недостаточно разогретой сковороде или в слишком толстом слое масла. Нужен средне-высокий огонь и тонкая смазка поверхности.
Лучше готовить и жарить сразу: разрыхлитель работает активнее в первые минуты после смешивания. Если тесто долго стоит, оладьи могут стать менее пышными.
